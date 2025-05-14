Nyaman Kerja Di Klub Pemiliknya Orang Indonesia! Cesc Fabregas Tolak Jadi Suksesor Xabi Alonso Di Bayer Leverkusen
Cesc Fabregas menolak pindah ke Bayer Leverkusen untuk menggantikan Xabi Alonso yang keluar, menunjukkan kesetiaannya pada Como.
Article continues below
Article continues below
Article continues below
Artikel dilanjutkan di bawah ini
- Fabregas menolak pindah ke Leverkusen
- Pemain asal Spanyol itu berterima kasih kepada Como
- Leverkusen mengidentifikasi Fabregas sebagai pengganti Alonso