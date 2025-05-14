cesc-fabregas(C)Getty Images
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Nyaman Kerja Di Klub Pemiliknya Orang Indonesia! Cesc Fabregas Tolak Jadi Suksesor Xabi Alonso Di Bayer Leverkusen

C. FabregasComoBayer LeverkusenBundesligaSerie A

Cesc Fabregas menolak pindah ke Bayer Leverkusen untuk menggantikan Xabi Alonso yang keluar, menunjukkan kesetiaannya pada Como.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Fabregas menolak pindah ke Leverkusen
  • Pemain asal Spanyol itu berterima kasih kepada Como
  • Leverkusen mengidentifikasi Fabregas sebagai pengganti Alonso
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