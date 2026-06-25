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Klub Liga Premier melirik Jarrod Bowen setelah West Ham terdegradasi ke Championship
Toffees mulai memburu pemain sayap
Menurut Football Insider, klub asal Merseyside tersebut telah secara resmi menyatakan minatnya untuk mendatangkan pemain andalan West Ham dari Championship. Kapten The Hammers itu sangat ingin segera kembali ke kompetisi kasta tertinggi setelah menjalani musim yang penuh kegagalan bersama timnya di ibu kota. Meskipun Everton ingin segera mempercepat proses negosiasi, penyerang produktif tersebut berencana untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua tawaran potensial yang akan datang dari klub-klub lain sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya dalam jangka panjang.
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Moyes mengutamakan efisiensi serangan
Kekuatan pendorong utama di balik upaya ini adalah kebutuhan mendesak manajer David Moyes untuk meningkatkan efektivitas lini serangnya, demikian dilaporkan The Sun. The Toffees sangat kesulitan menunjukkan konsistensi dalam hal kreativitas serangan pada musim lalu, di mana tak ada satu pun pemain tim utama yang mencetak dua digit gol di kasta tertinggi, sementara Beto memuncaki daftar pencetak gol internal klub dengan catatan yang cukup sederhana, yakni sembilan gol. Kontribusi individu Bowen yang luar biasa akan dengan mudah mengatasi kekhawatiran yang masih mengganjal ini, mengingat kemampuannya yang telah teruji dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang-peluang berkualitas tinggi secara konsisten.
Para petinggi Merseyside memperluas daftar calon terpilih
Terlepas dari berbagai kesulitan yang berujung pada degradasi mengejutkan West Ham, penyerang serba bisa ini mencatatkan musim individu yang produktif dengan mencetak sembilan gol dan 11 assist. Namun, kontribusi impresif sebanyak 20 gol ini pada akhirnya tidak cukup untuk memberinya tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.
Selain minat besar mereka terhadap penyerang The Hammers tersebut, para petinggi klub juga secara aktif memantau pemain sayap Fulham yang kontraknya akan habis, Harry Wilson. Namun, upaya untuk mendapatkan pemain internasional Wales ini menghadapi persaingan yang ketat, mengingat baik Leeds United maupun Aston Villa telah menunjukkan minat konkret setelah ia mencatatkan 19 gol sepanjang musim ini.
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Persaingan transfer menguji hierarki
Everton akan menghadapi periode yang penuh tantangan menjelang penutupan bursa transfer musim panas, di mana Moyes berupaya meyakinkan Bowen untuk menolak tawaran dari klub-klub papan atas lainnya, sekaligus harus menghadapi persaingan yang rumit antara beberapa klub untuk mendapatkan tanda tangan Wilson. Keberhasilan dalam menavigasi negosiasi-negosiasi krusial ini akan sangat menentukan kedalaman skuad mereka sebelum The Toffees memulai musim baru Liga Premier dengan menjamu Crystal Palace pada 22 Agustus.