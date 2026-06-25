Klub Liga Premier melirik Jarrod Bowen setelah West Ham terdegradasi ke Championship

Terlepas dari berbagai kesulitan yang berujung pada degradasi mengejutkan West Ham, penyerang serba bisa ini mencatatkan musim individu yang produktif dengan mencetak sembilan gol dan 11 assist. Namun, kontribusi impresif sebanyak 20 gol ini pada akhirnya tidak cukup untuk memberinya tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.

Selain minat besar mereka terhadap penyerang The Hammers tersebut, para petinggi klub juga secara aktif memantau pemain sayap Fulham yang kontraknya akan habis, Harry Wilson. Namun, upaya untuk mendapatkan pemain internasional Wales ini menghadapi persaingan yang ketat, mengingat baik Leeds United maupun Aston Villa telah menunjukkan minat konkret setelah ia mencatatkan 19 gol sepanjang musim ini.