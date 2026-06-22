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Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Kisah ajaib Cape Verde berlanjut: hasil imbang lagi, 2-2 melawan Uruguay, dan impian lolos ke putaran berikutnya tetap terjaga

Uruguay vs Cape Verde
World Cup
Uruguay
Cape Verde

Impian Cape Verde di Piala Dunia terus berlanjut dengan hasil imbang lainnya, menyusul hasil imbang pada laga perdana melawan Spanyol.

Kisah ajaib Cape Verde: Situasi di Grup H masih sangat terbuka, dengan tim nasional kepulauan tersebut kembali bermain imbang melawan Uruguay (setelah hasil imbang bersejarah 0-0 melawan Spanyol) — sekaligus mencetak dua gol pertamanya sepanjang sejarah di Piala Dunia — dan masih memimpikan lolos secara mengejutkan ke babak 16 besar.

Bagi tim debutan di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko ini, hasil imbang melawan Arab Saudi mungkin sudah cukup untuk melaju; sedangkan La Celeste akan bertaruh segalanya melawan La Furia Roja, namun ambang batas 3 poin berisiko menjadi cukup untuk merebut tiket ke babak berikutnya sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Sebuah mimpi bagi Cape Verde, namun berisiko menjadi mimpi buruk bagi Uruguay.

  • PERTANDINGAN

    Pelatih Bielsa telah mempersiapkan strategi permainan yang agresif, dengan menekan lawan sejak lini depan, namun Cape Verde memilih untuk memanfaatkan peluangnya dengan penuh karakter dan permainan umpan-umpan pendek. Akibatnya, Bubista berhasil mengunci pertahanan Celeste yang selama lebih dari 40 menit tak pernah mampu melepaskan tembakan ke arah gawang lawan, sementara Cape Verde justru unggul lebih dulu lewat tendangan bebas Kevin Pina (pencetak gol pertama dalam sejarah tim nasional kepulauan tersebut di Piala Dunia).

    Namun, akhir babak pertama sepenuhnya menguntungkan Uruguay, yang terlebih dahulu menyamakan kedudukan melalui Araujo berkat umpan silang yang dibelokkan oleh Valverde, lalu bahkan unggul di masa tambahan waktu lewat Canobbio, yang cerdik memanfaatkan kerja sama dengan Ugarte dan Araujo sendiri.

    Uruguay tampak menguasai permainan, tetapi kesalahan konyol dari Olivera merusak alur pertandingan dan memungkinkan Varela mengalahkan Muslera serta mencetak gol penyeimbang 2-2 yang dipertahankan dengan gigih oleh Cape Verde.

    La Celeste mencoba berbagai serangan di menit-menit akhir, tetapi hasilnya tidak berubah: Tim NasionalCape Verde tetap tak terkalahkan dan masih memelihara harapan, sementara Uruguay berisiko pulang lebih awal dan tersingkir secara mengejutkan bahkan di fase grup.

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    URUGUAY (4-2-3-1): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte (70' de la Cruz), Bennacer; Canobbio, Valverde, Araujo; Vinas (70' Nuñes). Pelatih: Bielsa

    CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral; Pina; Arcanjo (46' Duarte), Mendes, Monteiro (80' Semedo), Rodrigues (58' Varnela); Benchimol. Pelatih: Brito

    WASIT: Eskas

    PENCETAK GOL: 21' Pina (C), 44' Araujo (U), 45'+6' Canobbio (U), 61' Varnela (C)

    KARTU KUNING: Cabral (C), Bentancur (U), Olivera (U)

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