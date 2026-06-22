Kisah ajaib Cape Verde: Situasi di Grup H masih sangat terbuka, dengan tim nasional kepulauan tersebut kembali bermain imbang melawan Uruguay (setelah hasil imbang bersejarah 0-0 melawan Spanyol) — sekaligus mencetak dua gol pertamanya sepanjang sejarah di Piala Dunia — dan masih memimpikan lolos secara mengejutkan ke babak 16 besar.

Bagi tim debutan di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko ini, hasil imbang melawan Arab Saudi mungkin sudah cukup untuk melaju; sedangkan La Celeste akan bertaruh segalanya melawan La Furia Roja, namun ambang batas 3 poin berisiko menjadi cukup untuk merebut tiket ke babak berikutnya sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.

Sebuah mimpi bagi Cape Verde, namun berisiko menjadi mimpi buruk bagi Uruguay.