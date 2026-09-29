Mallorca mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi insiden yang melibatkan kiper veteran tersebut, sambil meyakinkan para suporter bahwa kondisinya dipantau dengan ketat. Dalam pernyataan resmi klub, mereka mengatakan: "Pagi ini, Ivan 'Pichu' Cuellar mengalami cedera kepala serius setelah sebuah struktur besar, yang merupakan bagian dari dekorasi di ruang makan di Ciutat Esportiva, roboh."

Memberikan rincian lebih lanjut mengenai perawatan di rumah sakit, klub menambahkan: "Pemain tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan akan tetap berada dalam observasi selama 24 jam ke depan."