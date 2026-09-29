Ricardo Larreina Amador
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Kiper Mallorca Ivan Cuellar dirawat di rumah sakit setelah langit-langit ambruk secara tak terduga di tempat latihan
Kiper veteran mengalami cedera kepala
Kiper Mallorca Cuellar dilarikan ke rumah sakit setelah tertimpa dekorasi plafon yang jatuh di ruang makan di pusat latihan Son Bibiloni. Kecelakaan tak terduga di Ciutat Esportiva Antonio Asensio itu terjadi sebelum sesi latihan pagi di bawah pelatih Luis Garcia. Penjaga gawang berusia 42 tahun tersebut segera mendapat perawatan medis intensif untuk menyingkirkan kemungkinan komplikasi lebih lanjut akibat trauma kepala itu.
- Ricardo Larreina Amador
Klub mengonfirmasi periode observasi medis
Mallorca mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi insiden yang melibatkan kiper veteran tersebut, sambil meyakinkan para suporter bahwa kondisinya dipantau dengan ketat. Dalam pernyataan resmi klub, mereka mengatakan: "Pagi ini, Ivan 'Pichu' Cuellar mengalami cedera kepala serius setelah sebuah struktur besar, yang merupakan bagian dari dekorasi di ruang makan di Ciutat Esportiva, roboh."
Memberikan rincian lebih lanjut mengenai perawatan di rumah sakit, klub menambahkan: "Pemain tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan akan tetap berada dalam observasi selama 24 jam ke depan."
Pelapis berpengalaman menambah kedalaman skuad
Karier panjang Cuellar mencakup periode bersama Atletico Madrid, Eibar, Leganes, dan Sporting Gijon sebelum akhirnya ia tiba di Mallorca pada musim panas 2023. Meski ia baru mencatatkan tiga penampilan di semua kompetisi dan belum tampil musim ini, status veterannya tetap menjadi sosok penting di ruang ganti. Kemunduran mendadak ini meninggalkan kekosongan yang cukup terasa, mengingat segudang pengalamannya sebagai opsi pelapis tepercaya di bawah mistar.
- ZUMA Press Wire
Krisis penjaga gawang memperumit persiapan Girona
Kecelakaan itu langsung memicu masalah di posisi penjaga gawang bagi Garcia menjelang laga jornada kedelapan Divisi Segunda melawan Girona pada Minggu. Dengan Lucas Bergstrom sedang menjalani tugas internasional bersama Finlandia, Mallorca kini hanya memiliki Arnau Tenas sebagai satu-satunya penjaga gawang senior yang fit. Staf medis kini harus menunggu perkembangan pemulihan Cuellar sebelum staf pelatih memutuskan apakah akan mempromosikan pemain akademi untuk mengisi bangku cadangan.
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