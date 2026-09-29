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imago-sport-1066902272.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Kiper Mallorca Ivan Cuellar dirawat di rumah sakit setelah langit-langit ambruk secara tak terduga di tempat latihan

I. Cuellar
Mallorca
Girona vs Mallorca
Girona
Segunda Division

Kiper Real Mallorca Ivan Cuellar dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera kepala ketika sebagian struktur ruang makan ambruk di tempat latihan klub. Penjaga gawang veteran itu tertimpa sebelum sesi latihan pagi pada Senin, sehingga harus menjalani pemeriksaan medis saat dokter terus memantaunya menjelang pertandingan Segunda Division tim berikutnya.

  • Kiper veteran mengalami cedera kepala

    Kiper Mallorca Cuellar dilarikan ke rumah sakit setelah tertimpa dekorasi plafon yang jatuh di ruang makan di pusat latihan Son Bibiloni. Kecelakaan tak terduga di Ciutat Esportiva Antonio Asensio itu terjadi sebelum sesi latihan pagi di bawah pelatih Luis Garcia. Penjaga gawang berusia 42 tahun tersebut segera mendapat perawatan medis intensif untuk menyingkirkan kemungkinan komplikasi lebih lanjut akibat trauma kepala itu.

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  • imago-sport-1066902270.jpgRicardo Larreina Amador

    Klub mengonfirmasi periode observasi medis

    Mallorca mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi insiden yang melibatkan kiper veteran tersebut, sambil meyakinkan para suporter bahwa kondisinya dipantau dengan ketat. Dalam pernyataan resmi klub, mereka mengatakan: "Pagi ini, Ivan 'Pichu' Cuellar mengalami cedera kepala serius setelah sebuah struktur besar, yang merupakan bagian dari dekorasi di ruang makan di Ciutat Esportiva, roboh."

    Memberikan rincian lebih lanjut mengenai perawatan di rumah sakit, klub menambahkan: "Pemain tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan akan tetap berada dalam observasi selama 24 jam ke depan."

  • Pelapis berpengalaman menambah kedalaman skuad

    Karier panjang Cuellar mencakup periode bersama Atletico Madrid, Eibar, Leganes, dan Sporting Gijon sebelum akhirnya ia tiba di Mallorca pada musim panas 2023. Meski ia baru mencatatkan tiga penampilan di semua kompetisi dan belum tampil musim ini, status veterannya tetap menjadi sosok penting di ruang ganti. Kemunduran mendadak ini meninggalkan kekosongan yang cukup terasa, mengingat segudang pengalamannya sebagai opsi pelapis tepercaya di bawah mistar.

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  • imago-sport-1068679178.jpgZUMA Press Wire

    Krisis penjaga gawang memperumit persiapan Girona

    Kecelakaan itu langsung memicu masalah di posisi penjaga gawang bagi Garcia menjelang laga jornada kedelapan Divisi Segunda melawan Girona pada Minggu. Dengan Lucas Bergstrom sedang menjalani tugas internasional bersama Finlandia, Mallorca kini hanya memiliki Arnau Tenas sebagai satu-satunya penjaga gawang senior yang fit. Staf medis kini harus menunggu perkembangan pemulihan Cuellar sebelum staf pelatih memutuskan apakah akan mempromosikan pemain akademi untuk mengisi bangku cadangan.

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