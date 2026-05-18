Khadija Shaw, Alessia Russo, dan Tim Terbaik Musim Liga Super Wanita GOAL 2025-26

Tak ada pemain yang mampu menggusur posisi No. 9 dalam tim terbaik GOAL, namun Alessia Russo tetap layak mendapat tempat di tim ini. Untungnya, pemain internasional Inggris ini diturunkan sebagai penyerang dan juga gelandang serang (No. 10) oleh Arsenal pada musim lalu, sehingga ia masuk ke dalam susunan pemain ini dalam peran yang terakhir.

Terlepas dari posisinya, pemain berusia 27 tahun ini tampil sangat efektif untuk The Gunners tahun ini. Kontribusi 13 gol dan enam assist secara total menjadi jumlah keterlibatan langsung dalam gol yang hanya dikalahkan oleh Shaw, dengan cara Russo beradaptasi pada posisi yang lebih dalam, untuk bermain bersama Stina Blackstenius, sangat menarik. Hal ini menunjukkan banyak hal bahwa pemain internasional Swedia itu juga menjalani musim WSL terbaiknya hingga saat ini.

Dengan Blackstenius yang telah memperbarui kontraknya, dan Michelle Agyemang yang akan diintegrasikan ke dalam skuad The Gunners dalam waktu dekat, penampilan Russo saat bermain di belakang striker nomor 9 memberikan harapan tentang bagaimana tim ini dapat beradaptasi dan berkembang menjadi ancaman serangan yang konsisten di tahun-tahun mendatang.

Namun, jangan sampai hal itu mengaburkan betapa bagusnya penampilannya saat memimpin lini depan. Kemampuan penyelesaian akhir Russo, insting di kotak penalti, dan kemampuannya mencetak berbagai jenis gol adalah area-area yang terus membaik, sehingga musim ini menjadi musim paling produktifnya hingga saat ini.