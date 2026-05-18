WSL 2025-26 Team of the Season
Ameé Ruszkai

Khadija Shaw, Alessia Russo, dan Tim Terbaik Musim Liga Super Wanita GOAL 2025-26

Tak mengherankan, Manchester City mendominasi Tim Terbaik Musim Liga Super Wanita 2025-26 versi GOAL, setelah tim asuhan Andree Jeglertz berhasil meraih gelar juara pertama mereka dalam 10 tahun terakhir dengan meyakinkan, bahkan tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan di pekan terakhir. Namun, susunan sebelas pemain lainnya menunjukkan betapa menariknya musim ini.

Meskipun biasanya nama-nama dari klub lain dalam 'Empat Besar' WSL akan mengisi posisi-posisi kosong tersebut, tidak ada perwakilan dari Chelsea—yang rentetan enam gelar berturut-turutnya berakhir tahun ini—atau Manchester United, yang finis di posisi kedua yang mengesankan musim lalu namun gagal mempertahankan performa tersebut musim ini.

Sebaliknya, tiga dari lima pemain lainnya yang masuk dalam daftar ini bermain di klub di luar empat besar, saat GOAL mengumumkan Tim Terbaik Musim WSL 2025-26...

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    Penjaga Gawang: Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Tak diragukan lagi, ini adalah rekrutan terbaik musim WSL kali ini; tak ada kiper yang lebih baik di divisi ini tahun ini selain Chiamaka Nnadozie, yang tampil gemilang sejak bergabung dengan Brighton musim panas lalu.

    Pemain internasional Nigeria ini menarik perhatian manajer Seagulls, Dario Vidosic, berkat posisi agresifnya, sesuatu yang tetap menjadi ciri khas permainannya setelah pindah ke Inggris. "Mengetahui bahwa hal yang saya sukai juga disukai oleh pelatih memberi saya kepercayaan diri," katanya di awal musim ini.

    Nnadozie juga menunjukkan banyak kualitas lainnya, sehingga rekor pertahanan Brighton meningkat dengan sangat cepat. Setelah kebobolan 41 gol dalam 22 pertandingan pada musim 2024-25, Seagulls berhasil mengurangi angka tersebut menjadi 27 dalam 22 pertandingan musim ini, dengan kemampuan menahan tembakan yang luar biasa dari kiper baru mereka sebagai alasan utama peningkatan tersebut.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    RB: Kerstin Casparij (Manchester City)

    Tak ada pemain di WSL yang mencatatkan lebih banyak assist pada musim lalu daripada Kerstin Casparij, yang tampil di level yang jauh lebih tinggi pada musim keempatnya bersama Man City.

    Dalam banyak hal, bek sayap ini, yang mencatatkan rekor tertinggi dalam kariernya dengan tiga gol liga di atas tujuh assistnya, merangkum apa yang menjadi ciri khas tim City asuhan Andree Jeglertz. Sangat terlibat dalam pendekatan serangan yang menarik dan lebih langsung, sangat mengesankan bagaimana Casparij secara teratur berkontribusi dalam pertandingan-pertandingan besar, dengan tujuh dari 10 gol dan assist tersebut tercipta dalam pertandingan melawan empat tim teratas lainnya.

    Namun demikian, pemain berusia 25 tahun ini tidak mengabaikan tugas-tugas defensifnya. Kemampuannya untuk berlari naik-turun di sayap kanan tanpa lelah membantu City bermain efektif di kedua ujung lapangan dalam kampanye perebutan gelar juara.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    CB: Toko Koga (Tottenham)

    Sebagai salah satu kandidat pemain terbaik musim ini di WSL, Toko Koga bergabung dengan Tottenham sebagai pemain berusia 19 tahun yang relatif belum dikenal, dan selama sembilan bulan terakhir ia berhasil menorehkan namanya di peta sepak bola berkat penampilannya yang menjadikannya salah satu bek tengah terbaik di liga musim ini.

    "Untuk seseorang yang bergabung pada usia 19 tahun dan kini baru saja genap 20 tahun, dia tampil di level yang sangat tinggi," kata manajer Spurs, Martin Ho, pekan lalu, setelah pemain internasional Jepang itu memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini versi Suporter Dewasa klub. "Dia jauh lebih matang dan memiliki pemahaman sepak bola yang melampaui usianya. Karakter dan kepribadiannya luar biasa bagi kami, dan dia bermain jauh di atas usianya."

    Fakta bahwa dia akan terus berkembang adalah prospek yang menggembirakan bagi pemain, klub, dan negaranya, dengan Koga dipastikan akan menjadi pilar utama saat Tottenham berusaha membangun fondasi dari musim yang begitu kuat ini.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    CB: Jade Rose (Manchester City)

    Rekrutan musim panas yang luar biasa lainnya, sekaligus salah satu bek tengah terbaik di WSL musim lalu, Jade Rose telah beradaptasi dengan sangat baik di Man City. Pada musim pertamanya di level senior, pemain internasional Kanada ini membutuhkan beberapa minggu untuk menembus starting XI Jeglertz, namun begitu ia berhasil, ia tak pernah menoleh ke belakang, bermain penuh di setiap pertandingan sejak saat itu hingga City berhasil menjuarai WSL untuk pertama kalinya dalam 10 tahun.

    Mungkin kualitasnya paling baik digambarkan oleh rekan setimnya, Khadija Shaw, pemenang Sepatu Emas liga yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk menjadi bek kelas atas, mengingat pengalamannya menghadapi para bek terbaik: "Di tahun-tahun mendatang, dalam waktu dekat, dia bisa menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Dia harus percaya akan hal itu, tetapi bagi saya, saya telah melihatnya setiap hari bagaimana dia mengatur dirinya sendiri baik di dalam maupun di luar lapangan."

    Pujian tidak bisa lebih tinggi dari itu dan itu sepenuhnya pantas, karena Rose telah tampil luar biasa dalam banyak aspek pada tahun pertamanya di WSL.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    LB: Katie McCabe (Arsenal)

    Hal ini menunjukkan betapa cerdasnya Katie McCabe dalam bermain sepak bola, mengingat ia tampil sebagai bek kiri, bek tengah, dan bahkan di lini tengah pada musim lalu bersama Arsenal, membantu barisan pertahanan The Gunners yang dilanda cedera mencatatkan jumlah kebobolan paling sedikit di liga meskipun susunan pemainnya sering berganti.

    Di posisi aslinya sebagai bek kiri, konsistensi McCabe bersinar sepanjang musim, dengan kemampuannya yang ahli dalam menjadi aset di lini serang sambil tetap berkontribusi besar di lini pertahanan. Keseimbangan ini tercermin dengan jelas dalam statistik pemain berusia 30 tahun ini, di mana ia masuk dalam lima besar skuad Arsenal untuk umpan kunci dan umpan akurat di sepertiga akhir lapangan, serta untuk tekel, sapuan, intersepsi, dan blok.

    Itulah sebabnya banyak penggemar The Gunners yang sedih melihat McCabe hengkang di akhir musim, dengan potensi yang dimilikinya untuk menambah semua kualitas tersebut ke rival domestik, Man City, tampaknya sangat tinggi.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    CM: Yui Hasegawa (Manchester City)

    Sungguh sulit untuk menggambarkan betapa hebatnya Yui Hasegawa. Seorang gelandang bertahan bertubuh mungil yang telah bermain di level kelas dunia selama beberapa tahun terakhir, sungguh luar biasa bahwa ia bergabung dengan Man City pada 2022 dengan peran yang lebih mirip sebagai gelandang serang (No.10). Ia langsung diubah menjadi playmaker yang beroperasi di lini belakang, ditugaskan untuk menggantikan bintang Inggris Keira Walsh setelah sang pemain pindah ke Barcelona. Hasilnya sungguh luar biasa.

    "Saya pikir dia salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia," kata Therese Sjogran, direktur sepak bola City, awal musim ini, saat Hasegawa memperpanjang kontraknya hingga 2029. "Saya menempatkannya sejajar dengan pemain seperti Keira Walsh di Inggris dan Patri Guijarro di Spanyol. Dalam gaya permainan kami, dia sangat krusial bagi kami. Salah satu yang terbaik di dunia."

    Musim ini semakin memperkuat gagasan tersebut. Hasegawa berperan penting saat City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun, dengan kemampuannya membaca permainan, kemampuan untuk menutupi ruang yang luas di lini pertahanan, serta dorongan yang semakin besar untuk menjadi efektif di sepertiga akhir lapangan, yang semuanya menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di musim WSL 2025-26.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    CM: Vivianne Miedema (Manchester City)

    Ketika mantan manajer City, Gareth Taylor, lebih sering menempatkan Vivianne Miedema di posisi gelandang pada musim lalu, terlihat sekilas apa yang bisa dilakukan pemain asal Belanda itu di area yang lebih dalam, namun keseimbangan tim terkadang terasa tidak pas. Ada potensi di sana, tetapi itu bukanlah struktur yang sempurna untuk memaksimalkan kemampuan Miedema sekaligus mengeluarkan performa terbaik tim. Cedera, baik yang dialaminya sendiri maupun rekan-rekan di sekitarnya, juga tidak membantu.

    Namun, Jeglertz telah menemukan formula yang sempurna, yang menghasilkan musim yang luar biasa bagi Miedema dan City. Total 15 gol dan assistnya menempati peringkat ketiga di WSL pada akhir musim, meskipun bintang Belanda itu absen dalam tiga pertandingan terakhir, dengan kemitraan yang ia bangun bersama Shaw menimbulkan masalah nyata bagi seluruh liga.

    Sungguh menyenangkan melihat pencetak gol terbanyak sepanjang masa WSL ini kembali ke performa terbaiknya setelah tiga tahun dilanda cedera.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    CM: Alessia Russo (Arsenal)

    Tak ada pemain yang mampu menggusur posisi No. 9 dalam tim terbaik GOAL, namun Alessia Russo tetap layak mendapat tempat di tim ini. Untungnya, pemain internasional Inggris ini diturunkan sebagai penyerang dan juga gelandang serang (No. 10) oleh Arsenal pada musim lalu, sehingga ia masuk ke dalam susunan pemain ini dalam peran yang terakhir.

    Terlepas dari posisinya, pemain berusia 27 tahun ini tampil sangat efektif untuk The Gunners tahun ini. Kontribusi 13 gol dan enam assist secara total menjadi jumlah keterlibatan langsung dalam gol yang hanya dikalahkan oleh Shaw, dengan cara Russo beradaptasi pada posisi yang lebih dalam, untuk bermain bersama Stina Blackstenius, sangat menarik. Hal ini menunjukkan banyak hal bahwa pemain internasional Swedia itu juga menjalani musim WSL terbaiknya hingga saat ini.

    Dengan Blackstenius yang telah memperbarui kontraknya, dan Michelle Agyemang yang akan diintegrasikan ke dalam skuad The Gunners dalam waktu dekat, penampilan Russo saat bermain di belakang striker nomor 9 memberikan harapan tentang bagaimana tim ini dapat beradaptasi dan berkembang menjadi ancaman serangan yang konsisten di tahun-tahun mendatang.

    Namun, jangan sampai hal itu mengaburkan betapa bagusnya penampilannya saat memimpin lini depan. Kemampuan penyelesaian akhir Russo, insting di kotak penalti, dan kemampuannya mencetak berbagai jenis gol adalah area-area yang terus membaik, sehingga musim ini menjadi musim paling produktifnya hingga saat ini.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    FW: Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Setelah menghabiskan sebagian besar karier seniornya sebagai pemain sayap, perubahan posisi pada usia 27 tahun langsung membuahkan musim dengan catatan gol terbaik sepanjang karier bagi Kirsty Hanson, yang mencetak 12 gol dalam 21 pertandingan dan finis di peringkat ketiga dalam perebutan Sepatu Emas WSL tahun lalu.

    Ditempatkan lebih ke tengah dalam sistem Natalia Arroyo, Hanson tampil gemilang, mencetak 12 gol dari statistik gol yang diharapkan hanya 6,7, sehingga membanggakan tingkat konversi tembakan sebesar 21 persen yang menempatkannya di atas pemain seperti Russo, Shaw, dan Sam Kerr, serta hanya berada di bawah delapan pemain yang juga memiliki 10 tembakan atau lebih.

    Ini merupakan musim yang luar biasa bagi Hanson dan akan sangat menarik untuk melihat apa yang menanti pemain internasional Skotlandia ini di posisi barunya setelah tahun yang begitu gemilang.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    FW: Khadija Shaw (Manchester City)

    Banyak pihak yang telah lama menganggap Khadija Shaw sebagai penyerang terbaik di sepak bola wanita, dan penampilannya pada musim lalu semakin memperkuat argumen tersebut. Dengan mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan, pemain internasional Jamaika ini berhasil meraih Sepatu Emas untuk ketiga kalinya secara berturut-turut atas prestasinya, dan yang tak kalah pentingnya, medali juara WSL pertamanya.

    Berbagai rekor pun tercipta, termasuk hat-trick tercepat dalam sejarah WSL saat mengalahkan Tottenham 5-2 pada bulan Maret lalu. Penampilannya begitu mengesankan hingga manajer Spurs, Martin Ho, menyebut Shaw sebagai "penyerang terbaik di dunia dengan selisih yang sangat jauh" dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Dia mencetak gol, bagus dalam sundulan, bagus dalam mengolah bola, bagus saat membelakangi gawang, bagus dalam kerja sama tim, dan bagus dalam pergerakan," pujinya.

    Namun, bukan hanya kontribusi serangan Shaw yang patut dipuji. Sebagai aset pertahanan yang luar biasa dengan kehadirannya di udara di kotak penalti sendiri dan tekanannya dari depan, dia adalah penyerang tengah yang benar-benar lengkap. Inilah yang membuat kemungkinan kepergiannya dari City semakin membingungkan dari sudut pandang klub.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    FW: Lauren Hemp (Manchester City)

    Ini bukanlah salah satu musim WSL paling produktif bagi Lauren Hemp dalam hal gol dan assist, namun kontribusinya tak bisa diremehkan. Sebagai pemain tetap dalam skuad utama Man City—meski posisi sayap mungkin merupakan posisi yang paling ketat persaingannya di tim—ia memimpin liga dalam hal umpan kunci dan peluang emas yang diciptakan, sekaligus berhasil meraih gelar WSL pertamanya.

    Angka-angka tersebut membantu Hemp mengumpulkan enam assist, hanya dikalahkan oleh Casparij dan Lynn Wilms dari Aston Villa yang mencapai tujuh assist, dengan kegigihannya dalam menerobos pertahanan lawan membantu City mendominasi begitu banyak pertandingan dan meraih begitu banyak kemenangan.

    Namun, kerja keras sang pemain internasional Inggris di lini pertahanan juga tidak boleh dilupakan. Ketika diminta untuk fokus pada aspek permainan tersebut dalam pertandingan tertentu, Hemp tidak pernah menghindar dari tugas tersebut, dan upaya serba bisa yang dilakukannya memainkan peran kunci dalam kemenangan WSL pertama City dalam 10 tahun.