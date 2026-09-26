AFP
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'Kevin luar biasa' - Mika Godts memuji penampilan masterclass De Bruyne dalam kemenangan Belgia atas Italia
Penyerang tim tamu membungkam penonton di Roma
Belgia mengambil alih kendali sejak awal saat mereka memanfaatkan pertahanan ragu-ragu di Stadio Olimpico yang terkejut. Godts memecah kebuntuan dengan penyelesaian rendah yang rapi sebelum pemain pengganti Dodi Lukebakio memastikan kemenangan 2-0 lewat serangan balik. Hasil itu membuat Italia menelan baru kekalahan kandang kedua mereka dalam 40 tahun saat kebobolan setidaknya dua gol tanpa mencetak gol.
- Flash Press Agency
Godts memuji maestro lini tengah
Berbicara kepada UEFAsetelah peluit akhir, penyerang Paris Saint-Germain itu menikmati setiap menit dari penampilan menyerang yang diorkestrasi oleh De Bruyne, meski ia cepat mengingatkan agar tidak berpuas diri.
Membahas penampilan tersebut dan kelas master sang playmaker, Godts berkata: "Kami bermain sangat baik, terutama di babak pertama ketika kami menciptakan banyak peluang. Itu menyenangkan. Kami punya banyak talenta di lini depan, dan Kevin [De Bruyne] luar biasa dengan umpan-umpan itu. Namun, kami akan bermain lagi dalam tiga hari, dan kami harus tetap rendah hati."
Transisi manajerial mengubah peruntungan tandang
Kemenangan di ibu kota memberi Van Bommel awal ideal setelah penunjukannya sebagai pelatih Belgia. Bagi Roberto Mancini, yang menggantikan Gennaro Gattuso pada Juli, ini menjadi awal yang suram untuk periode keduanya di kursi pelatih Italia. Gianluigi Donnarumma melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, tetapi dominasi total Belgia di lini tengah menyingkap jurang perbedaan kualitas yang menyakitkan.
- AFP
Jadwal padat menanti kedua negara
Berikutnya, Belgia akan menjalani laga kandang besar melawan Prancis pada Senin, 28 September. Di belahan lain benua, Italia harus segera bangkit untuk menghadapi ujian sulit melawan Turkiye. Cara kedua tim menangani jeda singkat ini akan menentukan arah untuk sisa kampanye mereka.
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