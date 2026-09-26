'Kevin luar biasa' - Mika Godts memuji penampilan masterclass De Bruyne dalam kemenangan Belgia atas Italia

Berbicara kepada UEFAsetelah peluit akhir, penyerang Paris Saint-Germain itu menikmati setiap menit dari penampilan menyerang yang diorkestrasi oleh De Bruyne, meski ia cepat mengingatkan agar tidak berpuas diri.

Membahas penampilan tersebut dan kelas master sang playmaker, Godts berkata: "Kami bermain sangat baik, terutama di babak pertama ketika kami menciptakan banyak peluang. Itu menyenangkan. Kami punya banyak talenta di lini depan, dan Kevin [De Bruyne] luar biasa dengan umpan-umpan itu. Namun, kami akan bermain lagi dalam tiga hari, dan kami harus tetap rendah hati."