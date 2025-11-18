Kevin Filling: 'Alexander Isak Mini' Yang Jadi Incaran Manchester United!

Hari berikutnya, AIK mengumumkan bahwa Filling muda telah menandatangani kontrak profesional pertamanya untuk tetap di klub hingga Juni 2028.

"Rasanya sungguh tidak nyata menandatangani kontrak pertama saya dengan AIK," ujarnya dengan antusias. "Ini adalah impian yang menjadi kenyataan untuk bisa naik ke tim pria pada usia 16 tahun dan sekarang saya menantikan untuk melanjutkan pengembangan saya untuk mencapai impian berikutnya di masa depan, yaitu memenangkan medali emas Kejuaraan Swedia bersama AIK."

Namun, eksploitasi mencetak gol Filling pada debutnya sayangnya tidak memicu terobosan langsung, karena terungkap bahwa remaja itu mengalami cedera lutut. Masalah itu akan membuatnya absen selama dua bulan, dan sejak saat itu dia telah perlahan kembali beraksi - memulai hanya satu dari delapan pertandingan sejak akhir Agustus, meskipun dia masih akan senang dengan tingkat waktu bermain itu di usianya.

Dia, bagaimanapun, telah mencetak gol senior keduanya untuk AIK dalam momen yang menggembirakan lainnya, melonjak tinggi untuk menyundul bola untuk memenangkan laga di menit ke-96 melawan rival Stockholm, IF Brommapojkarna. "Ini adalah yang terbaik, inilah cara sepak bola seharusnya," katanya kepada HBO Max dengan kedua tangan terbuka lebar dalam wawancara yang menyegarkan penuh semangat. "Satu peluang, satu gol, itu sudah cukup."

Di tingkat internasional, Filling sudah menjadi bagian dari skuad U18 Swedia dan baru-baru ini mencetak dua gol melawan Wales dalam pertandingan persahabatan. Dia sudah mewakili U15, U16, dan U17, dan tampaknya ditakdirkan untuk membuat debut seniornya dalam waktu dekat.