Kevin Filling: 'Alexander Isak Mini' Yang Jadi Incaran Manchester United!

Swedia memiliki sejarah modern yang membanggakan dalam menghasilkan penyerang elit, dari Henrik Larsson dan Zlatan Ibrahimovic, hingga Alexander Isak dan Viktor Gyokeres. Jika hype terkini dipercaya, maka Kevin Filling yang berusia 16 tahun adalah sensasi terbaru dari barisan bakat tersebut, dan prospek AIK ini sudah dikaitkan dengan transfer ke salah satu klub besar di Liga Premier.

Karier senior Filling benar-benar masih dalam tahap awal, tetapi setelah debutnya yang mencolok pada musim panas, remaja ini sudah menjadi berita utama - dikaitkan dengan raksasa Inggris Manchester United, di antara lainnya.

INEOS telah menunjukkan ketegasan mereka dalam mengejar bakat muda terbaik, dengan merekrut satu lagi wonderkid Skandinavia dalam diri Chido Obi dari Arsenal serta gelandang Mali Sekou Kone sejak mengambil alih operasi sepak bola di Old Trafford pada akhir 2023. Apakah kesepakatan lain untuk remaja berbakat ada dalam rencana masih belum jelas, dengan beberapa nama besar lainnya kabarnya ikut bersaing sementara nama United sering digunakan di media oleh agen untuk mendapatkan pengaruh. Namun yang pasti, sepak bola Swedia memiliki bakat besar lainnya...

  • Dimana semuanya dimulai

    Berkemampuan untuk mewakili Swedia dan Senegal melalui orang tuanya, Filling lahir di kota Swedia, Vasteras - sekitar 100 kilometer barat ibu kota Stockholm - pada November 2008. Perjalanan sepak bolanya dimulai di IK Franke yang berbasis di Vasteras, tetapi pada usia 11 tahun ia melangkah ke klub lokal yang lebih besar, Vasteras SK, yang bermain di tingkat kedua. Menariknya, di sana juga bek mantan United, Victor Lindelof, meniti kariernya.

    Di sanalah Filling menarik perhatian klub terbesar Stockholm, AIK, dan ia bergabung dengan akademi mereka menjelang musim 2023 pada usia 14 tahun. Ia membuat kemajuan pesat melalui kelompok usia, mendapatkan waktu bermain dengan tim U16 dan U17, dan akhirnya mencetak 10 gol dalam 14 pertandingan pada tahun 2023. Ia melanjutkan lintasan peningkatannya pada tahun berikutnya, mencetak 12 gol dalam 26 pertandingan sebagai anggota penuh tim U17.

    Dia dipromosikan ke U19 pada awal tahun 2025, dan setelah peminjaman singkat di klub mitra tingkat ketiga, Enkopings SK, di mana dia mencetak satu gol dalam hanya tiga penampilan, pemain berusia 16 tahun tersebut dianggap siap untuk mendapatkan kesempatan oleh tim induknya.

    Istirahat besar

    Pada akhir Juni 2025, remaja tersebut mendapat kepercayaan besar dari manajer Mikkjal Thomassen karena, tiba-tiba, dia memulai pertandingan Allsvenskan melawan rival sekota AIK, IFK Goteborg.

    Langkah tersebut membuahkan hasil yang sangat baik, karena Filling mencetak gol debut untuk memastikan kemenangan 3-0 menjelang jeda. Dengan cerdik menjaga posisinya agar tidak offside seperti veteran berpengalaman, remaja tersebut menyambut umpan terobosan yang cantik dan berada di depan gawang. Tetap tenang, dia menggulirkan bola di bawah penjaga gawang dan ke bagian belakang gawang yang memicu suasana riuh di tribun. Filling kemudian ditarik keluar lapangan dengan standing ovation dari tribun pendukung di Strawberry Arena.

    Menjelaskan keputusan besar dalam pemilihan pemain tersebut, Thomassen berkata: "Dia (Filling) memulai karena dia berlatih dengan sangat baik. Dia telah meyakinkan saya." Mengenai apakah itu merupakan risiko, dia menambahkan: "Ini bukan tentang keberanian. Saya memilih tim terbaik hari ini. Itu adalah seorang bocah 16 tahun dan seseorang yang berusia 18 tahun minggu lalu. Kami menurunkan tim terkuat yang kami miliki.

    "Kami tidak memperhitungkan berapa usia mereka. Kevin membawa kualitas dan energi. Kami sangat terkesan olehnya."

  • Bagaimana kabarnya?

    Hari berikutnya, AIK mengumumkan bahwa Filling muda telah menandatangani kontrak profesional pertamanya untuk tetap di klub hingga Juni 2028.

    "Rasanya sungguh tidak nyata menandatangani kontrak pertama saya dengan AIK," ujarnya dengan antusias. "Ini adalah impian yang menjadi kenyataan untuk bisa naik ke tim pria pada usia 16 tahun dan sekarang saya menantikan untuk melanjutkan pengembangan saya untuk mencapai impian berikutnya di masa depan, yaitu memenangkan medali emas Kejuaraan Swedia bersama AIK."

    Namun, eksploitasi mencetak gol Filling pada debutnya sayangnya tidak memicu terobosan langsung, karena terungkap bahwa remaja itu mengalami cedera lutut. Masalah itu akan membuatnya absen selama dua bulan, dan sejak saat itu dia telah perlahan kembali beraksi - memulai hanya satu dari delapan pertandingan sejak akhir Agustus, meskipun dia masih akan senang dengan tingkat waktu bermain itu di usianya.

    Dia, bagaimanapun, telah mencetak gol senior keduanya untuk AIK dalam momen yang menggembirakan lainnya, melonjak tinggi untuk menyundul bola untuk memenangkan laga di menit ke-96 melawan rival Stockholm, IF Brommapojkarna. "Ini adalah yang terbaik, inilah cara sepak bola seharusnya," katanya kepada HBO Max dengan kedua tangan terbuka lebar dalam wawancara yang menyegarkan penuh semangat. "Satu peluang, satu gol, itu sudah cukup."

    Di tingkat internasional, Filling sudah menjadi bagian dari skuad U18 Swedia dan baru-baru ini mencetak dua gol melawan Wales dalam pertandingan persahabatan. Dia sudah mewakili U15, U16, dan U17, dan tampaknya ditakdirkan untuk membuat debut seniornya dalam waktu dekat.

    Kekuatan terbesar

    Dua gol senior Filling mencerminkan atribut yang sudah dia tunjukkan pada usia yang begitu muda. Gol pertama melawan Goteborg menunjukkan kecepatan dan keberaniannya, ketika dia melewati pertahanan tetapi tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang dan menyelesaikannya dengan tenang; gol kedua menunjukkan kemampuan udara, karena dia sudah berdiri setinggi 6'1" meskipun masih memiliki banyak tahun untuk tumbuh. Memang, dia jelas siap untuk pertempuran fisik pada debutnya saat dia terlibat dalam banyak duel. Dia juga memiliki fleksibilitas untuk bermain melebar, sering beroperasi di saluran kiri dan memotong ke dalam.

    "Kevin adalah salah satu pemain akademi pertama yang saya perhatikan ketika saya datang ke klub, dan sejak itu perkembangannya sangat positif," kata kepala pencari bakat dan rekrutmen AIK Fredrik Wisur Hansen saat kontrak Filling diumumkan. "Dengan kecepatan, intensitas, dan agresi alaminya, dia sangat cocok dengan gaya sepak bola yang ingin kami mainkan."

    Tampaknya pada tahap awal ini dia juga memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Thomassen mengungkapkan setelah gol striker tersebut melawan Goteborg: "(Dia) Sangat ambisius. Saya harus memanggilnya masuk dari sesi pelatihan terakhir. Dia berdiri setengah jam setelah kami menyelesaikan pelatihan dan berlatih penyelesaian akhir. Dia telah mengambil tanggung jawab besar untuk pengembangannya sendiri dan perkembangan tersebut berjalan cepat."

    Ruang untuk perbaikan

    Seorang penyerang dengan gaya bermain yang dinamis yang suka memiliki bola di kakinya, Filling mungkin perlu belajar kapan tepatnya melepaskannya karena terkadang ia bisa terlalu banyak bermain, kehilangan penguasaan bola atau berlari ke jalan buntu.

    Mengalami cedera yang cukup serius begitu awal dalam karier seniornya juga akan menjadi kekhawatiran, menimbulkan pertanyaan apakah remaja ini sudah siap untuk dihadapkan pada kerasnya sepak bola level tertinggi, atau mungkin perlu dimasukkan secara bertahap. Cara dia ditangani sejak kembali bugar menunjukkan bahwa klubnya menyadari hal itu.

    Dan - tidak mengherankan pada usia 16 tahun - dia masih cukup mentah secara keseluruhan, dengan tekniknya yang sedikit belum halus. Tentu saja, semua ini akan membaik seiring dengan perkembangan dirinya, dan ini tentu bukan sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh AIK.

    Alexander Isak berikutnya?

    Meski dia mungkin tidak berkembang menjadi tipe penyerang lengkap yang sama persis seperti rekan senegaranya Isak, ada cukup banyak kesamaan antara karier dan gaya bermain mereka untuk membuat perbandingan itu, dan AIK akan berharap bahwa itulah level yang bisa dicapai oleh pemain muda berbakat ini di tahun-tahun mendatang.

    Paling menonjol, Isak juga memulai kariernya di AIK, setelah lahir dan dibesarkan di lingkungan Solna di Stockholm tempat klub itu berada. Dia menghabiskan 12 tahun dengan klub masa kecilnya, naik melalui peringkat sebelum bergabung dengan akademi Borussia Dortmund pada usia muda 17 tahun.

    Seperti Filling, Isak adalah seorang penyerang yang mampu membawa bola di kakinya dengan ancaman nyata dan sangat tenang di depan gawang. Keduanya juga merupakan penyelesai yang kuat, dan pemain berusia 26 tahun itu juga mahir dalam menentukan waktu berlari serta memberikan ancaman udara. Sangat mungkin bahwa remaja ini masih memiliki beberapa inci untuk tumbuh agar bisa menyamai tinggi 6'4" Isak, dan Filling tampaknya akan menjadi sosok yang lebih kuat secara fisik, tidak berbeda dengan Gyokeres.

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Filling akan berusia 17 tahun pada akhir November, tetapi apakah dia akan mengikuti jejak Isak lagi dan melompat lebih awal ke salah satu liga top Eropa? Pada tahap ini, tampaknya ini adalah kasus tipu muslihat - dengan nama United disebutkan, tetapi mungkin hanya untuk daya tarik agen.

    Pada bulan Agustus, laporan dari Swedia mengklaim bahwa klub besar Liga Premier United dan Tottenham keduanya mengamati Filling yang bernilai €3 juta, meskipun keduanya tidak akan bisa merekrutnya hingga November 2026 ketika dia berusia 18 tahun, sesuai aturan Brexit. Rencana tim pertama adalah untuk meminjamkannya ke FC Lausanne yang dimiliki oleh INEOS di Swiss, sementara tim kedua akan segera mengirimnya kembali ke AIK.

    Kemudian, setelah berminggu-minggu diam, media Jerman melaporkan pada akhir Oktober bahwa United berada dalam "negosiasi konkret" untuk pemain tersebut di tengah minat dari Bundesliga, dengan Filling diperkirakan akan pergi di awal Januari - tetapi isu itu dengan cepat ditolak oleh pers Swedia. Meskipun Setan Merah mungkin telah memulai pembicaraan, tampaknya AIK tidak bersedia menjual begitu cepat dan sekarang membanderol harga penyerang tersebut mendekati €5 juta. Tak lama setelahnya, Aston Villa juga dikaitkan dengannya, tetapi mereka maupun United dikatakan tidak bersedia memenuhi harga yang diminta klub Stockholm meskipun mengirim pencari bakat untuk menyaksikannya.

    Jadi, apa yang dipikirkan pemain itu sendiri tentang semua ini? "Ini bukan sesuatu yang istimewa," katanya baru-baru ini. "Saya tidak tahu banyak. Saya fokus pada AIK dan di situlah semua fokus saya berada. Jadi, saya akan terus di sana. (Rencana saya adalah) Untuk mengambil tempat utama di tim dan melakukan sebaik mungkin di setiap pertandingan dan setiap kesempatan yang saya dapatkan. Saya ingin terus melanjutkan dan memberikan lebih banyak poin."

    Itu mungkin adalah sikap bijaksana yang harus diambil, karena tidak ada desakan dari perspektif Filling. Jika dia terus melanjutkan trajektorinya saat ini, klub-klub elit Eropa akan terus memantau kemajuannya dan transfer besar tidak dapat dihindari.

