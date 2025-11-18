Kevin Filling: 'Alexander Isak Mini' Yang Jadi Incaran Manchester United!

Filling akan berusia 17 tahun pada akhir November, tetapi apakah dia akan mengikuti jejak Isak lagi dan melompat lebih awal ke salah satu liga top Eropa? Pada tahap ini, tampaknya ini adalah kasus tipu muslihat - dengan nama United disebutkan, tetapi mungkin hanya untuk daya tarik agen.
Pada bulan Agustus, laporan dari Swedia mengklaim bahwa klub besar Liga Premier United dan Tottenham keduanya mengamati Filling yang bernilai €3 juta, meskipun keduanya tidak akan bisa merekrutnya hingga November 2026 ketika dia berusia 18 tahun, sesuai aturan Brexit. Rencana tim pertama adalah untuk meminjamkannya ke FC Lausanne yang dimiliki oleh INEOS di Swiss, sementara tim kedua akan segera mengirimnya kembali ke AIK.
Kemudian, setelah berminggu-minggu diam, media Jerman melaporkan pada akhir Oktober bahwa United berada dalam "negosiasi konkret" untuk pemain tersebut di tengah minat dari Bundesliga, dengan Filling diperkirakan akan pergi di awal Januari - tetapi isu itu dengan cepat ditolak oleh pers Swedia. Meskipun Setan Merah mungkin telah memulai pembicaraan, tampaknya AIK tidak bersedia menjual begitu cepat dan sekarang membanderol harga penyerang tersebut mendekati €5 juta. Tak lama setelahnya, Aston Villa juga dikaitkan dengannya, tetapi mereka maupun United dikatakan tidak bersedia memenuhi harga yang diminta klub Stockholm meskipun mengirim pencari bakat untuk menyaksikannya.
Jadi, apa yang dipikirkan pemain itu sendiri tentang semua ini? "Ini bukan sesuatu yang istimewa," katanya baru-baru ini. "Saya tidak tahu banyak. Saya fokus pada AIK dan di situlah semua fokus saya berada. Jadi, saya akan terus di sana. (Rencana saya adalah) Untuk mengambil tempat utama di tim dan melakukan sebaik mungkin di setiap pertandingan dan setiap kesempatan yang saya dapatkan. Saya ingin terus melanjutkan dan memberikan lebih banyak poin."
Itu mungkin adalah sikap bijaksana yang harus diambil, karena tidak ada desakan dari perspektif Filling. Jika dia terus melanjutkan trajektorinya saat ini, klub-klub elit Eropa akan terus memantau kemajuannya dan transfer besar tidak dapat dihindari.