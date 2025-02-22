Kevin De Bruyne & Bernardo Silva Mulai Habis, Pep Guardiola Tidak Bisa Salahkan Cedera Rodri Dalam Musim Buruk Manchester City

Getty Images SportGOALKevin De Bruyne & Bernardo Silva Mulai Habis, Pep Guardiola Tidak Bisa Salahkan Cedera Rodri Dalam Musim Buruk Manchester CityManchester CityP. GuardiolaPremier LeagueEks bintang Liverpool menilai buruknya performa Manchester City musim ini lebih dari sekadar cedera Rodri.Artikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel dilanjutkan di bawah iniMantan bintang Liverpool berkomentar tentang CityBerpikir alasan untuk musim buruk sangat kompleksDe Bruyne dan Bernardo diklaim sudah hampir habis