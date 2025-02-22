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Kevin De Bruyne & Bernardo Silva Mulai Habis, Pep Guardiola Tidak Bisa Salahkan Cedera Rodri Dalam Musim Buruk Manchester City

Manchester CityP. GuardiolaPremier League

Eks bintang Liverpool menilai buruknya performa Manchester City musim ini lebih dari sekadar cedera Rodri.

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  • Mantan bintang Liverpool berkomentar tentang City
  • Berpikir alasan untuk musim buruk sangat kompleks
  • De Bruyne dan Bernardo diklaim sudah hampir habis

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