Ketegangan yang terus berlangsung antara Ronaldo dan Jesus meledak selama pemusatan latihan Portugal di Nations League setelah sang kapten berusia 41 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Norwegia meski sudah melakukan pemanasan. Setelah pertemuan tertutup, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan sebelum laga kontra Denmark, dengan menuduh Jesus dua kali mengingkari ucapannya dan bertindak agresif di depan publik. Meski kemudian ia meminta maaf kepada rekan setim dan para penggemarnya, Jesus membela haknya untuk memilih timnya. Perselisihan ini kini mengirimkan gelombang kejut ke dunia sepak bola, mendorong salah satu finisher terbaik sepanjang sejarah untuk angkat bicara. Romario, pemenang Piala Dunia 1994, berbicara terbuka dalam penampilannya di Charla Podcast, saat ia menyatakan dukungan penuhnya kepada kapten Portugal tersebut.

Saat berbicara tentang karakter pemenang Ballon d'Or lima kali itu, Romario segera memuji profesionalisme dan sifat lugasnya. "Cristiano tampak sebagai sosok yang sangat objektif," jelasnya ketika membahas keretakan tersebut. Meski Romario mengaku memiliki hubungan baik pada masa lalu dengan pelatih Portugal saat ini, dengan mengatakan, "Saya suka Jorge Jesus. Saya punya hubungan dengannya ketika dia melatih Flamengo. Saya bertemu dengannya lima atau enam kali dan dia selalu menjadi orang yang hebat," ia tidak membiarkan pertemanan itu mengaburkan penilaiannya terkait perselisihan yang sedang berlangsung.