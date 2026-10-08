AFP
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'Kesalahannya adalah tidak pergi lebih cepat' - Romario dukung Ronaldo dalam perselisihan dengan Jorge Jesus
Romario mendukung strategi hengkang Ronaldo
Ketegangan yang terus berlangsung antara Ronaldo dan Jesus meledak selama pemusatan latihan Portugal di Nations League setelah sang kapten berusia 41 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Norwegia meski sudah melakukan pemanasan. Setelah pertemuan tertutup, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan sebelum laga kontra Denmark, dengan menuduh Jesus dua kali mengingkari ucapannya dan bertindak agresif di depan publik. Meski kemudian ia meminta maaf kepada rekan setim dan para penggemarnya, Jesus membela haknya untuk memilih timnya. Perselisihan ini kini mengirimkan gelombang kejut ke dunia sepak bola, mendorong salah satu finisher terbaik sepanjang sejarah untuk angkat bicara. Romario, pemenang Piala Dunia 1994, berbicara terbuka dalam penampilannya di Charla Podcast, saat ia menyatakan dukungan penuhnya kepada kapten Portugal tersebut.
Saat berbicara tentang karakter pemenang Ballon d'Or lima kali itu, Romario segera memuji profesionalisme dan sifat lugasnya. "Cristiano tampak sebagai sosok yang sangat objektif," jelasnya ketika membahas keretakan tersebut. Meski Romario mengaku memiliki hubungan baik pada masa lalu dengan pelatih Portugal saat ini, dengan mengatakan, "Saya suka Jorge Jesus. Saya punya hubungan dengannya ketika dia melatih Flamengo. Saya bertemu dengannya lima atau enam kali dan dia selalu menjadi orang yang hebat," ia tidak membiarkan pertemanan itu mengaburkan penilaiannya terkait perselisihan yang sedang berlangsung.
- AFP
Masalah rasa hormat profesional
Penyerang legendaris Brasil itu kemudian menjelaskan alasan Ronaldo memilih meninggalkan pemusatan latihan Portugal secara begitu mendadak. Ronaldo tampil dalam kemenangan 1-0 Portugal atas Wales pada laga pembuka, menjadi starter sebelum kemudian digantikan. Romario berpendapat bahwa pemain dengan status seperti Ronaldo seharusnya tidak perlu menanggung kejadian penghinaan di depan publik yang berulang. "Mereka bilang dia meninggalkan tim nasional. Tentu saja. Dia sudah pernah mengalami penghinaan sekali. Mengapa dia harus mengalami yang kedua?" tanya Romario, sembari menyoroti alasan ia memahami keputusan kapten Portugal tersebut.
Romario kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa konflik itu diperparah oleh kegagalan Jesus menepati pengaturan media tertentu. Pria asal Brasil itu mengklaim ada sejumlah poin yang telah diatur sebelumnya untuk dibahas sang pelatih saat menjalankan tugas medianya, tetapi pada akhirnya diabaikan. "Mereka sudah menyepakati beberapa hal untuk dia sampaikan dalam konferensi pers, dan dia sama sekali tidak mengatakan apa pun. Menurut Ronaldo, dia arogan dan membiarkan Cristiano terekspos," tambah pria 60 tahun itu dalam wawancara tersebut.
Berdiri teguh melawan kesombongan
Bagi Romario, perasaan tidak dihargai di dalam skuad menjadi puncak kekecewaan bagi ikon mantan Manchester United dan Real Madrid itu. Ia meyakini bahwa ketika seorang pemain merasa tidak lagi dianggap relevan di mata manajemen, tidak ada banyak alasan untuk tetap berada di lingkungan tersebut. "Dalam situasi seperti itu, dia merasa seperti sosok yang didiskreditkan, seperti seseorang yang tidak lagi punya relevansi, dan itulah mengapa dia pergi. Saya akan melakukan hal yang persis sama," aku Romario.
Ronaldo telah mencatatkan 234 penampilan untuk Portugal, dengan mencetak 146 gol, serta memiliki rekor internasional yang gemilang. Ia membantu negaranya menjuarai UEFA Euro 2016 dan dua trofi UEFA Nations League, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah Portugal.
- AFP
Kesalahan dengan tetap diam
Dalam kesimpulan yang khas blak-blakan, Romario menegaskan bahwa satu-satunya kegagalan nyata Ronaldo adalah tidak bertindak lebih agresif dalam menolak otoritas sang manajer. Ia berpendapat bahwa hubungan itu telah memburuk sedemikian rupa sehingga perpisahan yang tegas dan bersih adalah satu-satunya solusi yang masuk akal. "Pertama-tama, saya akan membanting pintu dan pergi. Kesalahannya adalah tidak pergi. Kesalahannya adalah tidak menyuruh pria itu pergi ke neraka lebih cepat," pungkasnya dengan ciri khasnya yang tanpa filter.
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