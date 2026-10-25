Sejarah pertandingan ini pun tak lepas dari preseden jelas yang mengaitkan kekhawatiran keamanan dengan keputusan menundanya. Pada Oktober 2019, diputuskan untuk menunda pertandingan Barcelona melawan Real Madrid yang semula dijadwalkan di Camp Nou, menyusul gelombang protes dan kerusuhan di Catalonia yang mengikuti vonis penjara yang dijatuhkan terhadap sejumlah pemimpin gerakan separatis.

La Liga, dalam pernyataan resmi saat itu, menjelaskan bahwa mereka bertindak untuk mencegah pelaksanaan pertandingan pada jadwal aslinya karena situasi keamanan di wilayah tersebut, serta informasi yang mereka terima terkait kemungkinan dimanfaatkannya laga tersebut oleh kelompok-kelompok yang tidak damai.

La Liga mengusulkan penukaran stadion sehingga pertandingan digelar di Madrid, namun kedua klub tidak menyetujui usulan tersebut, sebelum akhirnya Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan menggelar laga itu pada 18 Desember 2019. Pada Desember di tahun yang sama, pihak berwenang memberlakukan operasi keamanan besar-besaran menjelang pertandingan yang ditunda itu, di tengah kekhawatiran atas upaya menggagalkannya dari gerakan "Tsunami Demokratik", yang menyerukan pemanfaatan perhatian global terhadap El Clasico untuk menyampaikan pesan-pesan politik.

Namun hal itu tidak serta-merta berarti skenario yang sama akan terulang pada 2026, sebab latar belakang protes saat ini berbeda dari krisis 2019, dan hingga kini belum ada informasi resmi yang membuktikan adanya rencana untuk menggagalkan pertandingan hari ini.