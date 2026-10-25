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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Kerusuhan Catalonia dan kenangan 2019: Apakah jadwal El Clasico akan ditunda?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
FEATURES
Analysis
Spanyol

Perkembangan mengejutkan pada malam duel Barcelona dan Real Madrid

Seluruh perhatian tertuju ke Stadion Spotify Camp Nou, Minggu malam ini, untuk menyaksikan duel antara Barcelona dan Real Madrid dalam El Clasico Liga Spanyol, pada pekan kesepuluh, di tengah suasana keamanan yang menegang di kota Catalonia tersebut, menyusul kerusuhan yang terjadi di pusat kota Barcelona pada Sabtu malam, yang mengakibatkan perusakan toko, pembakaran properti, serta penangkapan sekitar 100 orang.

Peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan seputar langkah-langkah keamanan di sekitar laga yang dinanti-nantikan itu, terlebih karena otoritas Spanyol sebelumnya telah mengklasifikasikan El Clasico sebagai pertandingan berisiko tinggi, beberapa hari sebelum kerusuhan itu pecah.


  • Apa yang terjadi di Catalonia?

    Lapangan Catalunya dan sekitarnya menjadi saksi, Sabtu malam, bentrokan antara sejumlah kelompok pemuda dan pasukan polisi Catalonia, setelah sebuah kerumunan yang diserukan oleh akun-akun di media sosial berubah menjadi aksi kekerasan dan perusakan. Disebutkan oleh kantor berita Reuters bahwa polisi menangkap sekitar 100 orang, di antaranya 27 anak di bawah umur, sementara api dikobarkan di lebih dari 30 lokasi, dan 14 bangunan komersial mengalami perusakan atau penjarahan, menurut pernyataan menteri dalam negeri di pemerintahan Catalonia, Nuria Parlon.

    Peristiwa itu meliputi pembakaran kontainer dan perabot di jalan-jalan, pendirian barikade, serta pelemparan batu dan benda keras ke arah polisi, sementara toko-toko di kawasan tersebut menutup pintu karena khawatir mengalami perusakan. Polisi mengimbau warga untuk menjauhi lapangan Catalunya dan sekitarnya demi menjaga keselamatan mereka.

    Menurut surat kabar "La Vanguardia" dan lembaga penyiaran radio dan televisi Spanyol, seruan untuk berkumpul tersebar melalui kelompok-kelompok di internet, meniru gerakan protes mahasiswa di Prancis. Laporan-laporan tidak mengaitkan pergerakan ini secara langsung dengan pertandingan Barcelona melawan Real Madrid.

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  • Klasiko berisiko tinggi

    Komite Tetap di bawah Komisi Pemerintah Spanyol untuk Memerangi Kekerasan, Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi dalam Olahraga sebelumnya telah mengklasifikasikan pertandingan Barcelona melawan Real Madrid sebagai laga berisiko tinggi pada 14 Oktober, yaitu sepuluh hari sebelum peristiwa kerusuhan.

    Menurut surat kabar "AS" dan "Mundo Deportivo", klasifikasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan sebelum, selama, dan setelah pertandingan, mengingat sensitivitas laga ini dan ketegangan olahraga yang menyertainya.

    Keduanya menyebutkan adanya perkiraan pengerahan pasukan keamanan khusus di sekitar stadion dan area berkumpulnya suporter, tetapi waktu keputusan itu penting: klasifikasi tersebut dikeluarkan sebelum kerusuhan hari Sabtu, sehingga kerusuhan itu tidak dapat dianggap sebagai penyebab diambilnya keputusan tersebut. Selain itu, berdasarkan informasi yang tersedia hingga laporan ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai penundaan atau pembatalan El Clasico akibat peristiwa di pusat kota.

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  • Preseden Oktober 2019: Kerusuhan Menunda El Clasico

    Sejarah pertandingan ini pun tak lepas dari preseden jelas yang mengaitkan kekhawatiran keamanan dengan keputusan menundanya. Pada Oktober 2019, diputuskan untuk menunda pertandingan Barcelona melawan Real Madrid yang semula dijadwalkan di Camp Nou, menyusul gelombang protes dan kerusuhan di Catalonia yang mengikuti vonis penjara yang dijatuhkan terhadap sejumlah pemimpin gerakan separatis.

    La Liga, dalam pernyataan resmi saat itu, menjelaskan bahwa mereka bertindak untuk mencegah pelaksanaan pertandingan pada jadwal aslinya karena situasi keamanan di wilayah tersebut, serta informasi yang mereka terima terkait kemungkinan dimanfaatkannya laga tersebut oleh kelompok-kelompok yang tidak damai.

    La Liga mengusulkan penukaran stadion sehingga pertandingan digelar di Madrid, namun kedua klub tidak menyetujui usulan tersebut, sebelum akhirnya Federasi Sepak Bola Spanyol memutuskan menggelar laga itu pada 18 Desember 2019. Pada Desember di tahun yang sama, pihak berwenang memberlakukan operasi keamanan besar-besaran menjelang pertandingan yang ditunda itu, di tengah kekhawatiran atas upaya menggagalkannya dari gerakan "Tsunami Demokratik", yang menyerukan pemanfaatan perhatian global terhadap El Clasico untuk menyampaikan pesan-pesan politik.

    Namun hal itu tidak serta-merta berarti skenario yang sama akan terulang pada 2026, sebab latar belakang protes saat ini berbeda dari krisis 2019, dan hingga kini belum ada informasi resmi yang membuktikan adanya rencana untuk menggagalkan pertandingan hari ini.

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  • Apakah jadwal El Clasico malam ini akan terpengaruh?

    Hingga saat ini, peristiwa yang terjadi kemarin, Sabtu, menghadirkan tantangan keamanan tambahan bagi kota tersebut, namun keterkaitan antara kerusuhan dan kemungkinan penundaan El Clasico masih sebatas pertanyaan, bukan kabar yang pasti. Sebab, status risiko tinggi sudah ditetapkan sebelumnya, dan La Liga, Federasi Sepakbola Spanyol, maupun kedua klub belum mengumumkan adanya perubahan jadwal pertandingan akibat kerusuhan tersebut.

    Indikator-indikator yang menentukan dalam beberapa jam ke depan tetap bergantung pada pembaruan resmi dari kepolisian Catalunya atau pihak penyelenggara terkait pergerakan suporter, langkah-langkah keamanan di sekitar Camp Nou, serta sejauh mana akses menuju stadion terdampak. Hingga adanya pengumuman resmi, tidak ada yang membenarkan kepastian bahwa penyelenggaraan El Clasico kini terancam.

    Selain itu, pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid yang semula dijadwalkan pada 26 Oktober 2019 telah diumumkan penundaannya sekitar satu pekan sebelum jadwalnya. Adapun kali ini, mengambil keputusan serupa pada detik-detik terakhir akan jauh lebih rumit, mengingat berbagai pengaturan keamanan dan penyelenggaraan, pergerakan suporter, komitmen penyiaran televisi, dan lainnya.

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