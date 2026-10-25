Seluruh perhatian tertuju ke Stadion Spotify Camp Nou, Minggu malam ini, untuk menyaksikan duel antara Barcelona dan Real Madrid dalam El Clasico Liga Spanyol, pada pekan kesepuluh, di tengah suasana keamanan yang menegang di kota Catalonia tersebut, menyusul kerusuhan yang terjadi di pusat kota Barcelona pada Sabtu malam, yang mengakibatkan perusakan toko, pembakaran properti, serta penangkapan sekitar 100 orang.
Peristiwa tersebut kembali memunculkan pertanyaan seputar langkah-langkah keamanan di sekitar laga yang dinanti-nantikan itu, terlebih karena otoritas Spanyol sebelumnya telah mengklasifikasikan El Clasico sebagai pertandingan berisiko tinggi, beberapa hari sebelum kerusuhan itu pecah.