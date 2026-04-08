Jonas Rütten

"Keputusan yang tak bisa dimengerti!" Real Madrid merasa sangat dirugikan oleh wasit saat melawan FC Bayern

Alvaro Arbeloa menjadi sorotan setelah melontarkan kritik tajam terhadap wasit pasca kekalahan dari FC Bayern.

Ia menyebut kekalahan 1-2 Real Madrid sebagai hasil yang tidak menguntungkan dan menekankan bahwa kekalahan tersebut bisa dihindari "dengan sedikit keberuntungan". Namun, pelatih asal Spanyol itu sangat kesal terhadap wasit Michael Oliver dan dua "keputusan yang tidak bisa dimengerti".

  • Menurut Arbeloa, ada dua hal yang menjadi sorotan: pertama, kartu kuning yang diterima Aurelien Tchouameni pada menit ke-36, yang membuatnya harus absen pada leg kedua Rabu mendatang. "Ini merupakan kehilangan yang signifikan akibat kartu kuning, padahal saya tidak tahu apa yang dilihat wasit," keluh Arbeloa dengan marah. 

    Namun, sebenarnya dia tidak punya alasan untuk mengeluh. Tchouameni menabrak tumit Michael Olise yang sedang berlari kencang, yang menurut Oliver memang layak dinilai sebagai pelanggaran taktis dan karenanya dihukum dengan kartu kuning.

    Namun, yang cukup kontroversial adalah tekel sial Jonathan Tah terhadap Kylian Mbappe pada menit ke-71. Bek FC Bayern itu mengenai tumit Achilles Mbappe dengan sol sepatunya saat melakukan tekel agresif, dan Oliver hanya memberikan kartu kuning. 

  Arbeloa menuntut kartu merah untuk Tah setelah tekelnya terhadap Mbappé

    "Bagi saya pribadi, itu masih bisa diterima, tapi hanya karena posisinya masih relatif rendah," kata pakar wasit Lutz Wagner di Amazon Prime, sambil menyebutnya sebagai tindakan yang "sangat di ambang batas". Sementara itu, pakar Prime Benedikt Höwedes memuji Michael Oliver atas kepekaannya dalam menilai insiden tersebut. "Itu sangat sesuai dengan gaya yang dia terapkan hari ini. Dia tetap konsisten dan sebenarnya tepat sekali dalam setiap keputusannya."

    Namun, Arbeloa memiliki pandangan yang sangat berbeda setelah pertandingan. "Saya tidak tahu bagaimana dia [Tah, Cat. Red.] bisa lolos dari kartu merah atas pelanggaran terhadap Mbappe; itu adalah keputusan yang tidak bisa dipahami," keluh pria berusia 43 tahun itu, yang baru saja mengambil alih jabatan pelatih Real Madrid dari Xabi Alonso di tengah musim ini.

    FC Bayern tidak mendapat tendangan penalti setelah pelanggaran terhadap Michael Olise

    Setidaknya dalam insiden tekel Tah, Arbeloa memang benar, namun mengingat kinerja wasit, ia juga tidak seharusnya mengeluh jika Oliver menunjuk titik penalti pada masa tambahan waktu dan memberikan penalti di menit-menit akhir kepada FC Bayern. Alvaro Carreras dengan jelas menjatuhkan Michael Olise di kotak penalti Madrid setelah Olise melakukan kontrol bola yang bagus dengan dadanya, namun Oliver justru mengabaikannya.

     "Memang benar: Real Madrid tidak seharusnya mengeluh soal penalti itu," kata Wagner mengenai insiden tersebut, namun ia juga membela Oliver: "Dia membiarkan beberapa insiden lain dengan tingkat keserupaannya berlalu begitu saja - itulah mengapa menurut saya itu masuk akal. Jadi, insiden ini sejalan dengan keputusannya, meskipun jika dilihat secara terpisah tentu saja bisa diperdebatkan secara kontroversial."

    Meskipun ini merupakan kekalahan kandang pertama Los Blancos melawan FCB sejak 2012, Arbeloa sama sekali tidak menyerah. "Jika ada tim yang bisa menang di Munich, itu adalah Real Madrid. Kami tahu betapa sulitnya bermain di sana, tapi kami akan berusaha sekuat tenaga," kata pelatih Real Madrid itu dengan penuh semangat: "Saya mengagumi ambisi para pemain saya. Siapa pun yang tidak percaya, bisa tinggal di Madrid. Kami pergi ke Munich untuk menang."

