"Keputusan yang tak bisa dimengerti!" Real Madrid merasa sangat dirugikan oleh wasit saat melawan FC Bayern

Setidaknya dalam insiden tekel Tah, Arbeloa memang benar, namun mengingat kinerja wasit, ia juga tidak seharusnya mengeluh jika Oliver menunjuk titik penalti pada masa tambahan waktu dan memberikan penalti di menit-menit akhir kepada FC Bayern. Alvaro Carreras dengan jelas menjatuhkan Michael Olise di kotak penalti Madrid setelah Olise melakukan kontrol bola yang bagus dengan dadanya, namun Oliver justru mengabaikannya.

"Memang benar: Real Madrid tidak seharusnya mengeluh soal penalti itu," kata Wagner mengenai insiden tersebut, namun ia juga membela Oliver: "Dia membiarkan beberapa insiden lain dengan tingkat keserupaannya berlalu begitu saja - itulah mengapa menurut saya itu masuk akal. Jadi, insiden ini sejalan dengan keputusannya, meskipun jika dilihat secara terpisah tentu saja bisa diperdebatkan secara kontroversial."

Meskipun ini merupakan kekalahan kandang pertama Los Blancos melawan FCB sejak 2012, Arbeloa sama sekali tidak menyerah. "Jika ada tim yang bisa menang di Munich, itu adalah Real Madrid. Kami tahu betapa sulitnya bermain di sana, tapi kami akan berusaha sekuat tenaga," kata pelatih Real Madrid itu dengan penuh semangat: "Saya mengagumi ambisi para pemain saya. Siapa pun yang tidak percaya, bisa tinggal di Madrid. Kami pergi ke Munich untuk menang."