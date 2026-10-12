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Keputusan semakin dekat: Conte menunggu sinyal dari Manchester United

Atletico Madrid U19 vs Manchester United U19
Atletico Madrid U19
Manchester United U19
UEFA Youth League
M. Carrick
A. Conte
E. Howe
Spanyol
Inggris
Italia

Kisah singkat Carrick mendekati akhirnya

Tekanan terhadap pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, semakin meningkat di tengah awal musim yang tersendat di bawah kendalinya.

United hanya meraih satu kemenangan dari enam pertandingan pertama mereka di Liga Primer Inggris musim ini, serta membuang keunggulan dua gol atas Brighton di Piala Liga, sehingga tersingkir dari turnamen tersebut di hadapan pendukung sendiri.

Tim ini juga belum sekali pun mampu menjaga gawangnya tetap bersih melawan lawan-lawan Inggris musim ini, sementara laporan sebelumnya dari situs "The Athletic" menyebutkan bahwa kekhawatiran para pejabat grup "INEOS" masih berlanjut terkait ketajaman penampilan tim dan kemampuannya menjalankan hal-hal mendasar dalam permainan, terutama pressing dan menutup ruang, di bawah arahan Carrick.

Menurut laporan-laporan media Italia, duo pelatih asal Italia Antonio Conte dan pelatih asal Inggris Eddie Howe menjadi kandidat yang paling banyak disebut untuk menggantikan Carrick. Sementara itu, Conte, yang telah meraih enam gelar liga, termasuk Liga Primer Inggris bersama Chelsea, tampak memberikan sinyal mengenai pandangannya terhadap masa depannya selama jeda internasional.

  • Isyarat yang jelas? Conte ungkap pandangannya soal Manchester United

    Dalam wawancara panjang dengan "The Athletic", Conte yang berusia 57 tahun berbicara tentang perbedaan Premier League dengan liga-liga besar lainnya, dengan mengatakan: "Di Inggris, mereka kini menggunakan peluncur rudal di bursa transfer, sementara yang lain di mana-mana masih menggunakan pistol".

    Ia menambahkan: "Tetapi kami juga harus berhati-hati soal bagaimana membelanjakan uang. Karena itu sebelumnya kami berbicara tentang perlunya melakukan penilaian yang tepat dan memiliki visi yang jelas; Anda mungkin punya uang, tetapi Anda harus membelanjakannya dengan bijak".

    Conte melanjutkan: "Ketika Anda pergi ke sebuah klub yang sejarahnya berbicara dengan sendirinya, dengan sejarah yang penuh trofi, gelar liga, dan kemenangan, maka Anda hanya bisa menghormati sejarah itu dengan satu cara, yaitu memiliki ambisi untuk membawa klub kembali bersaing demi tujuan-tujuan tersebut jika saat ini klub itu belum mencapainya".

    Ia menjelaskan: "Saya tahu dengan baik bahwa hanya satu tim yang bisa menang setiap tahun, tetapi saya harus membawa ambisi itu di dalam hati saya, dan menanamkan di hati para suporter, pemain, dan pengurus percikan serta harapan yang membuat Anda berkata: kami bisa menang".

    Ia pun menuturkan: "Ada banyak klub yang sedikit banyak kehilangan hubungan dengan sejarahnya. Saya ingin pergi ke salah satu klub tersebut untuk menghidupkan kembali sejarah itu dan membuatnya bersinar lagi; klub-klub di mana Anda merasakan tekanan, dan Anda sadar bahwa Anda datang ke sana bukan hanya untuk ikut serta, melainkan untuk bersaing".

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  • Menolak Arab Saudi dan Turki: Fabrizio Romano menjelaskan semuanya

    Jurnalis Italia Fabrizio Romano memberikan komentar mengenai kemungkinan Conte kembali melatih, dengan mengatakan bahwa pelatih tersebut benar-benar siap melanjutkan kariernya.

    Romano menambahkan: "Antonio Conte meninggalkan Napoli pada musim panas, dan dia siap untuk kembali. Dia telah menolak tawaran dari Arab Saudi dan Turki, karena dia ingin bergabung dengan klub bersejarah di salah satu liga top."

    Dia melanjutkan: "Inilah keinginannya saat ini, dan kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi setelah itu."

  • Media Italia menambah tekanan: Conte menanti sinyal dari United

    Enzo Bucchioni, penulis di situs "Tuttomercatoweb", mengabarkan bahwa Conte semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Manchester United, klub yang menjalani awal buruk di Liga Inggris, serta baru-baru ini bermain imbang melawan Tottenham yang dipimpin Roberto De Zerbi. 

    Pada waktu yang hampir bersamaan, situs "Calciomercato" menyebutkan bahwa manajemen Manchester United sedang serius mempertimbangkan untuk memecat Carrick, dan bahwa Conte siap mengambil alih tanggung jawab tersebut.

    Dalam laporan Italia yang dikutip situs TEAMtalk disebutkan: "Manajemen Manchester United sedang serius mempertimbangkan untuk memecat Michael Carrick dan menyerahkan tugas itu kepada Conte, yang dengan demikian akan kembali ke Inggris setelah dua pengalamannya bersama Chelsea antara 2016 dan 2018, serta Tottenham antara 2021 dan 2023."

    Situs tersebut menambahkan: "Conte akan sangat menyambut baik panggilan dari Manchester United."

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