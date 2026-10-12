Keputusan semakin dekat: Conte menunggu sinyal dari Manchester United

Dalam wawancara panjang dengan "The Athletic", Conte yang berusia 57 tahun berbicara tentang perbedaan Premier League dengan liga-liga besar lainnya, dengan mengatakan: "Di Inggris, mereka kini menggunakan peluncur rudal di bursa transfer, sementara yang lain di mana-mana masih menggunakan pistol".

Ia menambahkan: "Tetapi kami juga harus berhati-hati soal bagaimana membelanjakan uang. Karena itu sebelumnya kami berbicara tentang perlunya melakukan penilaian yang tepat dan memiliki visi yang jelas; Anda mungkin punya uang, tetapi Anda harus membelanjakannya dengan bijak".

Conte melanjutkan: "Ketika Anda pergi ke sebuah klub yang sejarahnya berbicara dengan sendirinya, dengan sejarah yang penuh trofi, gelar liga, dan kemenangan, maka Anda hanya bisa menghormati sejarah itu dengan satu cara, yaitu memiliki ambisi untuk membawa klub kembali bersaing demi tujuan-tujuan tersebut jika saat ini klub itu belum mencapainya".

Ia menjelaskan: "Saya tahu dengan baik bahwa hanya satu tim yang bisa menang setiap tahun, tetapi saya harus membawa ambisi itu di dalam hati saya, dan menanamkan di hati para suporter, pemain, dan pengurus percikan serta harapan yang membuat Anda berkata: kami bisa menang".

Ia pun menuturkan: "Ada banyak klub yang sedikit banyak kehilangan hubungan dengan sejarahnya. Saya ingin pergi ke salah satu klub tersebut untuk menghidupkan kembali sejarah itu dan membuatnya bersinar lagi; klub-klub di mana Anda merasakan tekanan, dan Anda sadar bahwa Anda datang ke sana bukan hanya untuk ikut serta, melainkan untuk bersaing".