Keputusan semakin dekat: Conte menunggu sinyal dari Manchester United

Tekanan terhadap pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, semakin meningkat di tengah awal musim yang tersendat di bawah kendalinya.
United hanya meraih satu kemenangan dari enam pertandingan pertama mereka di Liga Primer Inggris musim ini, serta membuang keunggulan dua gol atas Brighton di Piala Liga, sehingga tersingkir dari turnamen tersebut di hadapan pendukung sendiri.
Tim ini juga belum sekali pun mampu menjaga gawangnya tetap bersih melawan lawan-lawan Inggris musim ini, sementara laporan sebelumnya dari situs "The Athletic" menyebutkan bahwa kekhawatiran para pejabat grup "INEOS" masih berlanjut terkait ketajaman penampilan tim dan kemampuannya menjalankan hal-hal mendasar dalam permainan, terutama pressing dan menutup ruang, di bawah arahan Carrick.
Menurut laporan-laporan media Italia, duo pelatih asal Italia Antonio Conte dan pelatih asal Inggris Eddie Howe menjadi kandidat yang paling banyak disebut untuk menggantikan Carrick. Sementara itu, Conte, yang telah meraih enam gelar liga, termasuk Liga Primer Inggris bersama Chelsea, tampak memberikan sinyal mengenai pandangannya terhadap masa depannya selama jeda internasional.