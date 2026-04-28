AFP
Keputusan besar menjelang Piala Dunia? Bayern Munich mempercepat pembicaraan kontrak Harry Kane
Kane 'pasti akan tetap di Munich'
Berbagai laporan menunjukkan bahwa juara terbanyak Jerman tersebut telah menerima sinyal positif dari sang penyerang dan keluarganya — yang diwakili oleh saudaranya, Charlie, dan ayahnya, Pat. Bukan rahasia lagi bahwa Bayern ingin terus bekerja sama dengan Kane, dan mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge telah menegaskan kembali sikap ini.
"Sudah diketahui umum bahwa ia memiliki klausul pelepasan. Ia tidak menggunakannya, yang menandakan bahwa ia pasti akan tetap tinggal di Munich. Sesuai rencana, para manajer operasional klub kini akan bertemu dengannya setelah musim berakhir dengan tujuan jelas untuk memperpanjang kontraknya," kata Rummenigge kepada t-online dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin.
Selama perjalanan Bayern ke Paris untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG, direktur olahraga Max Eberl mengulangi sikap ini. “Kalle telah mengatakannya, dan itulah posisi klub. Kami telah mendiskusikannya dengan Harry. Sebelum Piala Dunia, kami akan duduk bersama dan mencoba mencari solusi,” katanya.
Kane 'berkembang menjadi penyerang yang pandai mengatur serangan' di Bayern
Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke Munich pada musim panas 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai €100 juta dan sejak itu telah mencetak 138 gol dalam 141 pertandingan. Namun, kapten timnas Inggris ini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pencetak gol murni bagi Bayern. Di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, pemain berusia 32 tahun ini telah mengalami “transformasi lain” menjadi “striker pengatur serangan”, seperti yang dijelaskan oleh Rummenigge, yang menekankan peran penting Kane dalam gaya permainan FCB.
Kontraknya berlaku hingga 2027, jadi jika tidak ada perpanjangan yang disepakati, ia dapat menegosiasikan transfer gratis dengan klub lain mulai Januari mendatang. Kane baru-baru ini menyatakan bahwa ia merasa sangat betah di Munich. Pernyataan tersebut tampaknya menutup pintu bagi kembalinya ia ke Liga Premier dalam waktu dekat, sebuah langkah yang telah berulang kali dibicarakan agar ia dapat mengejar rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa milik Alan Shearer.
Kembalinya ke Liga Premier?
Mantan striker legendaris Newcastle itu memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 260 gol, sementara Kane—berkat koleksi golnya di klub lamanya, Tottenham—hanya tertinggal 47 gol. Pada akhir tahun lalu, Shearer sendiri menyarankan agar sang penyerang itu bisa kembali bermain.
“Mengetahui Harry, saya tahu dia ingin memecahkan rekor saya,” kata Shearer. “Tapi saya tidak tahu bagaimana situasinya atau apakah dia akan tetap di Jerman. Ya, biarkan dia tetap di sana selama dua atau tiga tahun lagi!”
Kane, di sisi lain, baru-baru ini menegaskan kembali komitmennya kepada Bayern dan mencatat bahwa pemikirannya telah berubah. “Jika Anda bertanya kepada saya saat saya bergabung dengan Bayern, saya akan mengatakan bahwa saya akan kembali suatu saat nanti. Setelah dua tahun, itu sedikit berubah. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah kembali. Saat ini, saya sepenuhnya fokus pada Bayern.”
Musim 2025-26 Kane dalam angka
Permainan (semua kompetisi) 45 Gol 53 Assist 6 Menit bermain 3.555