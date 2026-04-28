Keputusan besar menjelang Piala Dunia? Bayern Munich mempercepat pembicaraan kontrak Harry Kane

Berbagai laporan menunjukkan bahwa juara terbanyak Jerman tersebut telah menerima sinyal positif dari sang penyerang dan keluarganya — yang diwakili oleh saudaranya, Charlie, dan ayahnya, Pat. Bukan rahasia lagi bahwa Bayern ingin terus bekerja sama dengan Kane, dan mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge telah menegaskan kembali sikap ini.

"Sudah diketahui umum bahwa ia memiliki klausul pelepasan. Ia tidak menggunakannya, yang menandakan bahwa ia pasti akan tetap tinggal di Munich. Sesuai rencana, para manajer operasional klub kini akan bertemu dengannya setelah musim berakhir dengan tujuan jelas untuk memperpanjang kontraknya," kata Rummenigge kepada t-online dalam wawancara yang diterbitkan pada Senin.

Selama perjalanan Bayern ke Paris untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG, direktur olahraga Max Eberl mengulangi sikap ini. “Kalle telah mengatakannya, dan itulah posisi klub. Kami telah mendiskusikannya dengan Harry. Sebelum Piala Dunia, kami akan duduk bersama dan mencoba mencari solusi,” katanya.