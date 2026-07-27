Keputusan bersejarah yang akan mengubah permainan: Premier League akhiri trik kiper

Jika wasit menghentikan permainan untuk perawatan penjaga gawang dan memanggil tim medis, pelatih tim hanya akan memiliki waktu 10 detik untuk memilih pemain yang harus meninggalkan lapangan selama satu menit penuh setelah permainan dilanjutkan.

Nama pemain tersebut harus disampaikan kepada wasit keempat dalam batas waktu yang ditentukan, dan jika tidak ada pilihan yang dibuat, kapten tim secara otomatis akan meninggalkan lapangan selama satu menit.

Adapun jika penjaga gawang yang cedera diganti, maka tim tidak akan terkena sanksi ini.

Pertandingan pertama yang akan menyaksikan penerapan uji coba ini adalah pertandingan babak pendahuluan Piala Carabao antara Tranmere dan Rochdale pada hari Sabtu.

BBC melaporkan bahwa Liga Australia akan mencoba versi modifikasi dari aturan ini, di mana kapten tim selalu harus meninggalkan lapangan.

Baca juga: Titik balik yang membuka kembali berkas yang telah tertutup, kepercayaan Real Madrid meningkat soal Rodri

