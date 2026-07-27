Sepak bola mungkin akan mengalami perubahan baru dalam aturan permainan, setelah otoritas sepak bola Inggris memutuskan untuk menguji sebuah tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang bertujuan mengakhiri salah satu trik taktis paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, yaitu memanfaatkan cedera penjaga gawang untuk menghentikan permainan dan memberi kesempatan kepada para pelatih untuk menata ulang tim mereka atau memecah irama lawan. Jika uji coba ini terbukti berhasil, hal itu bisa membuka jalan untuk penerapannya secara global pada musim-musim mendatang.
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Keputusan bersejarah yang akan mengubah permainan: Premier League akhiri trik kiper
Uji coba resmi di Inggris
Asosiasi Liga Premier Inggris, Asosiasi Liga Championship Inggris, Asosiasi Sepak Bola Inggris, Liga Nasional, dan Liga Utama Wanita menyetujui penerapan uji coba baru setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB).
Uji coba ini akan muncul untuk pertama kalinya dalam pertandingan antara Tranmere dan Rochdale pada babak pendahuluan Piala Carabao, sementara Liga Australia bersiap untuk menguji versi serupa, tetapi dengan mewajibkan kapten tim untuk selalu meninggalkan lapangan.
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Bagaimana cara kerja aturan baru itu?
Jika wasit menghentikan permainan untuk perawatan penjaga gawang dan memanggil tim medis, pelatih tim hanya akan memiliki waktu 10 detik untuk memilih pemain yang harus meninggalkan lapangan selama satu menit penuh setelah permainan dilanjutkan.
Nama pemain tersebut harus disampaikan kepada wasit keempat dalam batas waktu yang ditentukan, dan jika tidak ada pilihan yang dibuat, kapten tim secara otomatis akan meninggalkan lapangan selama satu menit.
Adapun jika penjaga gawang yang cedera diganti, maka tim tidak akan terkena sanksi ini.
Pertandingan pertama yang akan menyaksikan penerapan uji coba ini adalah pertandingan babak pendahuluan Piala Carabao antara Tranmere dan Rochdale pada hari Sabtu.
BBC melaporkan bahwa Liga Australia akan mencoba versi modifikasi dari aturan ini, di mana kapten tim selalu harus meninggalkan lapangan.
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Mengapa ide ini muncul?
Dalam beberapa musim terakhir, marak fenomena sejumlah kiper yang berpura-pura cedera atau meminta perawatan, sehingga memungkinkan seluruh pemain berkumpul di sekitar pelatih untuk mendapatkan instruksi taktis, atau memberi tim kesempatan untuk mematikan tempo lawan ketika lawan sedang dalam kondisi terbaiknya.
Metode ini menuai kritik berulang kali, di antaranya pernyataan pelatih Leeds United Daniel Farke, yang menuduh Gianluigi Donnarumma memanfaatkan aturan untuk menghentikan permainan dan memutus momentum timnya.
Menutup Celah, Bukan Menghukum Pelatih
Pihak penyelenggara menilai aturan baru ini akan menjadi efek jera yang bersifat preventif, karena akan memaksa tim bermain dengan sepuluh pemain selama satu menit, sehingga membuat penggunaan taktik ini menjadi kurang berguna, terutama di menit-menit akhir pertandingan.
Gagasan ini didasarkan pada aturan yang berlaku saat ini, yang mewajibkan setiap pemain lapangan yang mendapatkan perawatan di luar lapangan untuk tetap berada di luar selama satu menit sebelum kembali.
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Menurut BBC, seorang pemain tidak akan diminta keluar dari lapangan dalam kondisi-kondisi berikut:
Jika penjaga gawang memastikan bahwa dirinya tidak memerlukan perawatan dan tidak menjadi penyebab terhentinya permainan.
Jika terjadi benturan antara penjaga gawang dan salah satu pemain dari timnya sendiri.
Jika penjaga gawang membutuhkan perawatan segera akibat cedera yang jelas.
Jika penjaga gawang mengalami pendarahan.
Jika ia mengalami cedera serius atau gegar otak yang mengharuskan pergantian pemain.
Apakah Akan Menjadi Aturan Global?
Otoritas Penyiaran Inggris menegaskan bahwa sistem baru ini akan dievaluasi sepanjang musim, dengan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional yang akan mengkaji hasilnya dalam rapat-rapat mendatang.
Apabila uji coba ini terbukti berhasil, aturan tersebut mungkin akan diadopsi secara permanen dalam peraturan permainan mulai musim 2027-2028, sehingga diterapkan di berbagai kompetisi di seluruh dunia.
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