Meski memiliki karakter fleksibel yang menjadi ciri khas Manchester United, tim ini tidak bermain secara acak, melainkan mengandalkan sejumlah aturan yang memberikan kerangka jelas bagi kebebasan tersebut.

Kedua bek tengah mempertahankan posisi mereka secara konsisten selama proses membangun serangan, sementara gelandang yang berposisi paling dalam memikul tanggung jawab membantu mengeluarkan bola dari belakang. Ia dapat melakukannya dengan bergerak ke sisi gelandang lainnya, atau turun ke lini belakang untuk membentuk trio pertahanan sementara bersama kedua bek tengah.

Dalam kondisi kedua, gelandang lainnya tetap berada di jantung lapangan, yang memberi United opsi tambahan untuk umpan ke kedalaman.

Adapun kedua bek sayap, mereka memulai dari posisi natural mereka di sisi lapangan saat membangun serangan, tetapi kemudian maju sesuai posisi sang winger. Dalam beberapa kondisi, salah satu dari mereka tetap berada di garis tepi untuk melebarkan lapangan, sementara yang lain bergerak ke ruang yang lebih dalam.

Di sepertiga area serang, pemain nomor 10 dan penyerang terkadang turun ke belakang, sehingga bersama-sama membentuk duet serang yang fleksibel, yang bisa bertukar posisi dan menciptakan masalah terus-menerus bagi pertahanan lawan.

Pergerakan-pergerakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan melayani sejumlah tujuan taktis. Ketika gelandang bertahan turun untuk membentuk lini pertahanan yang terdiri dari tiga pemain, United mampu menciptakan keunggulan jumlah pemain di hadapan tim yang menekan dengan dua penyerang. Hal ini memberi tim opsi tambahan untuk keluar dari tekanan alih-alih mengandalkan bola-bola panjang.

Ketika United menghadapi tim yang bertahan dengan rapat, para bek sayap menjadi senjata penting untuk melebarkan lapangan. Kehadiran pemain di sisi-sisi lapangan memaksa lawan mengambil keputusan sulit: apakah tetap menumpuk di kedalaman atau bergerak ke luar untuk menjaga bek sayap?

Dan jika lawan memilih bergerak ke sisi lapangan, ruang-ruang pun muncul di jantung lapangan di depan para pemain United.

Ironisnya, anak-anak asuh Carrick tidak menghindari bermain di kedalaman bahkan ketika area itu padat. Sebaliknya, kepadatan ini bisa menjadi bagian dari rencana, karena mengumpulkan lawan di sekitar bola menciptakan ruang lebih besar di sisi-sisi lapangan, sekaligus memungkinkan United bersiap lebih baik untuk merebut kembali bola begitu bola itu hilang.

Dengan demikian, fleksibilitas menyerang juga berkaitan dengan gagasan pressing balik; semakin banyak pemain United yang berada dekat dengan bola saat bola hilang, semakin besar peluang untuk merebutnya kembali dengan cepat.



