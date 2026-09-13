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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kepalan Tangan Maresca dan Kebebasan Carrick: Dua Rahasia Kontradiktif yang Mengatur Derbi Manchester

FEATURES
M. Carrick
E. Maresca
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Inggris
Italia
Maroko
Aljazair
Yordania
Irak
Mesir

Pertarungan di luar lapangan: keteraturan berhadapan dengan kekacauan

Tujuan mungkin serupa, jarak berdekatan, dan hasrat untuk mengembalikan posisi di puncak pun menyatu, tetapi jalan menuju kesuksesan tidaklah selalu sama. Dan inilah tepatnya yang mengemuka menjelang duel antara City dan United dalam derbi Manchester yang dinanti-nantikan, di mana persaingan tidak hanya berkaitan dengan apa yang akan terjadi di dalam lapangan, tetapi juga filosofi yang akan dibawa masing-masing tim ke arena pertandingan.

Jarak antara markas kedua klub tidak lebih dari lima mil, dan keduanya juga disatukan oleh ambisi bersama untuk kembali bersaing memperebutkan puncak klasemen Liga Primer Inggris, tetapi kemiripan hampir berhenti sampai di sini. Sebab, di level taktik, kedua tim berjalan ke arah yang berbeda; Manchester City mengandalkan struktur ketat yang berlandaskan penempatan posisi yang presisi dan kedisiplinan dalam pergerakan, sementara Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick memberi para pemainnya ruang lebih besar untuk mengambil keputusan dan bergerak dengan bebas sesuai perkembangan pertandingan.

Tim-tim terbaik dunia sering kali cenderung mengadopsi gagasan yang berdekatan, terutama ketika menyangkut penguasaan bola, kendali permainan, dan pertukaran posisi. Hal ini terlihat jelas pada final Liga Champions Eropa musim lalu antara Paris Saint-Germain dan Arsenal, di mana kedua tim mengandalkan prinsip-prinsip taktik yang serupa yang berlandaskan penguasaan bola dan pertukaran posisi, sembari tetap menjaga struktur dasar tim.

Namun, derbi Manchester menyuguhkan model yang berbeda; Maresca ingin setiap pemain tetap berada di posisi yang melayani sistem, sementara Carrick lebih memilih memberikan para pemainnya kebebasan lebih besar untuk bergerak dan mengambil keputusan.

  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    Kontrol versus kebebasan: dua filosofi dalam satu lapangan

    Maresca jelas dipengaruhi oleh mazhab yang dianut mentornya terdahulu, Pep Guardiola, sehingga tidak mengherankan jika penguasaan bola dan pengurangan unsur acak menjadi salah satu pilar terpenting yang menopang gaya bermainnya.

    Pelatih asal Italia itu kerap menyamakan sepak bola dengan catur, di mana setiap bidak bergerak sesuai posisinya dan hubungannya dengan bidak-bidak lain. Dari sinilah muncul ketergantungan pada konsep "permainan berbasis penempatan posisi", yang memberikan setiap pemain fungsi dan posisi yang jelas sepanjang berbagai fase permainan.

    Gagasan utama Maresca adalah mengurangi ruang ketidakpastian. Semakin besar pengetahuan para pemain tentang posisi rekan-rekan mereka dan pergerakan yang diperkirakan, semakin cepat pula pengambilan keputusan, dan semakin stabil pula sistemnya.

    Sebaliknya, gaya bermain Carrick pun tidak lepas dari prinsip-prinsip penempatan posisi, tetapi ia tidak memberinya kedudukan yang sama seperti dalam filosofi Maresca. Pelatih asal Inggris itu lebih memilih memberikan sejumlah pemainnya kebebasan untuk membaca pertandingan, alih-alih selalu mengikat mereka pada posisi dan pergerakan yang telah ditentukan sebelumnya.

    Hal itu tampak jelas dalam cara ia menangani gelandang muda Kobbie Mainoo. Carrick berupaya untuk tidak membebaninya dengan instruksi yang berlebihan, dan cukup memberikan beberapa arahan sederhana terkait penempatan posisi, sembari memberinya kepercayaan untuk mengambil keputusannya sendiri.

    Di sinilah tampak perbedaan mendasar: Maresca menginginkan pemain mengetahui di mana ia harus berada sebelum bola sampai kepadanya, sedangkan Carrick menginginkannya memahami situasi lebih dahulu, lalu memutuskan ke mana ia harus bergerak.


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  • Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL

    Bagaimana Carrick Membangun Sistem United?

    Meski memiliki karakter fleksibel yang menjadi ciri khas Manchester United, tim ini tidak bermain secara acak, melainkan mengandalkan sejumlah aturan yang memberikan kerangka jelas bagi kebebasan tersebut.

    Kedua bek tengah mempertahankan posisi mereka secara konsisten selama proses membangun serangan, sementara gelandang yang berposisi paling dalam memikul tanggung jawab membantu mengeluarkan bola dari belakang. Ia dapat melakukannya dengan bergerak ke sisi gelandang lainnya, atau turun ke lini belakang untuk membentuk trio pertahanan sementara bersama kedua bek tengah.

    Dalam kondisi kedua, gelandang lainnya tetap berada di jantung lapangan, yang memberi United opsi tambahan untuk umpan ke kedalaman.

    Adapun kedua bek sayap, mereka memulai dari posisi natural mereka di sisi lapangan saat membangun serangan, tetapi kemudian maju sesuai posisi sang winger. Dalam beberapa kondisi, salah satu dari mereka tetap berada di garis tepi untuk melebarkan lapangan, sementara yang lain bergerak ke ruang yang lebih dalam.

    Di sepertiga area serang, pemain nomor 10 dan penyerang terkadang turun ke belakang, sehingga bersama-sama membentuk duet serang yang fleksibel, yang bisa bertukar posisi dan menciptakan masalah terus-menerus bagi pertahanan lawan.

    Pergerakan-pergerakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan melayani sejumlah tujuan taktis. Ketika gelandang bertahan turun untuk membentuk lini pertahanan yang terdiri dari tiga pemain, United mampu menciptakan keunggulan jumlah pemain di hadapan tim yang menekan dengan dua penyerang. Hal ini memberi tim opsi tambahan untuk keluar dari tekanan alih-alih mengandalkan bola-bola panjang.

    Ketika United menghadapi tim yang bertahan dengan rapat, para bek sayap menjadi senjata penting untuk melebarkan lapangan. Kehadiran pemain di sisi-sisi lapangan memaksa lawan mengambil keputusan sulit: apakah tetap menumpuk di kedalaman atau bergerak ke luar untuk menjaga bek sayap?

    Dan jika lawan memilih bergerak ke sisi lapangan, ruang-ruang pun muncul di jantung lapangan di depan para pemain United.

    Ironisnya, anak-anak asuh Carrick tidak menghindari bermain di kedalaman bahkan ketika area itu padat. Sebaliknya, kepadatan ini bisa menjadi bagian dari rencana, karena mengumpulkan lawan di sekitar bola menciptakan ruang lebih besar di sisi-sisi lapangan, sekaligus memungkinkan United bersiap lebih baik untuk merebut kembali bola begitu bola itu hilang.

    Dengan demikian, fleksibilitas menyerang juga berkaitan dengan gagasan pressing balik; semakin banyak pemain United yang berada dekat dengan bola saat bola hilang, semakin besar peluang untuk merebutnya kembali dengan cepat.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Carrick memberi kebebasan kepada para pemainnya, Maresca menetapkan batasan

    Filosofi Carrick tampak lebih menonjol ketika berkaitan dengan para pemain yang mampu menciptakan perbedaan dari lebih dari satu posisi. Jika Bruno Fernandes atau Cunha melihat bahwa keputusan terbaik adalah mendekati bola dan bergerak ke arah sayap alih-alih tetap berada di kedalaman, maka mereka memiliki kebebasan untuk melakukannya.

    Di sinilah para bek lawan menghadapi dilema yang sesungguhnya. Jika mereka membiarkan pemain bergerak dengan bebas, United dapat menciptakan keunggulan jumlah pemain di dekat bola dan keluar dari tekanan. Dan jika para bek memutuskan untuk mengikutinya, maka pergerakan mereka membuka ruang di area lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemain lain.

    Dengan demikian, United menjadi tim yang sulit ditebak; sebab keputusan akhir tidak selalu ditentukan sebelumnya, melainkan bergantung pada pembacaan para pemain terhadap situasi, demikian sebagaimana dilaporkan "BBC Sport".

    Maresca, sebaliknya, memandang kebebasan dari sudut yang benar-benar berbeda. Sang pelatih mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa kebebasan baginya tidak berarti kemampuan pemain untuk bergerak ke mana saja, karena hal itu berubah menjadi kekacauan, melainkan berarti bahwa pemain mampu melakukan apa yang dipandangnya tepat pada posisi tempat ia menerima bola. Dan inilah yang merangkum filosofi City.


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  • Michael Carrick Man Utd 2:1Getty/GOAL

    Ketertiban Dulu VS Kebebasan dengan Aturan, Bukan Kekacauan

    Saat menguasai bola, para pemain Manchester City menempati zona-zona tertentu sesuai skema taktis yang diterapkan tim, baik itu pola serangan berbentuk 3-2-5 maupun 3-1-3-3.

    Pergerakan ini mungkin terlihat mudah ditebak oleh lawan, tetapi hal itu tidak berarti mudah untuk dihentikan. Sebab, setiap pemain mengetahui posisi rekannya, mengetahui ruang yang seharusnya ia tuju, dan juga mengetahui opsi-opsi yang akan muncul di hadapannya setelah langkah berikutnya.

    Detail-detail inilah yang membuat sistem menjadi saling terhubung, sehingga pemain tidak perlu setiap kali menciptakan solusi baru dari nol.

    Mariska, usai pertandingan melawan Coventry, menyinggung bahwa minimnya waktu yang didapat Eliman Ndiaye untuk berlatih bersama tim membuatnya pada beberapa momen bergerak dengan cara yang keliru atau menempati posisi yang tidak tepat.

    Kejadian ini mengungkap betapa pentingnya detail dalam sebuah sistem yang mengandalkan penempatan posisi. Namun, gaya ini juga memiliki keunggulan besar; sebab bahkan ketika lawan sudah mengetahui apa yang akan terjadi, kecepatan eksekusi bisa menjadi cukup untuk menggagalkan upaya menghentikannya.

    Sebaliknya, Carrick perlu menemukan cara yang memberi para pemainnya kebebasan tanpa membuat tim berubah menjadi sekumpulan pemain yang bergerak tanpa keterkaitan. Karena itulah tampaknya United mengandalkan sejumlah prinsip bersama yang diketahui oleh seluruh pemain.

    Di antara prinsip yang paling menonjol adalah berkumpul di sekitar bola untuk memancing lawan, lalu dengan cepat mencari pemain yang berada di ruang kosong. Tim juga mengandalkan pembentukan segitiga di berbagai area lapangan untuk lolos dari tekanan. Sebab, ketika salah satu pemain bersiap menerima bola, rekannya mulai bergerak untuk menjadi opsi umpan berikutnya.

    Yang penting di sini adalah bahwa segitiga-segitiga ini tidak muncul di tempat yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan terbentuk sesuai pembacaan para pemain terhadap momen tersebut. Dan inilah titik yang membedakan United dari City: kedua tim sama-sama memiliki bahasa taktis yang serupa, tetapi para pemain Carrick memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan di mana dan kapan bahasa ini digunakan.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Siapa yang lebih diunggulkan?

    Tidak ada satu resep sempurna dalam sepakbola, dan karena itu tidak bisa dikatakan bahwa gaya Maresca benar dan Carrick salah, atau sebaliknya.

    Pendekatan yang ketat memberikan tim stabilitas dan kecepatan dalam menerapkan ide-ide, serta memungkinkan penerapan sistem meski beberapa elemen susunan pemain berubah. Namun, terlalu terpaku pada posisi terkadang bisa mengurangi ruang untuk kreativitas individu.

    Adapun pendekatan yang fleksibel memberikan para pemain kreatif ruang lebih besar untuk memberi pengaruh, tetapi membutuhkan tingkat keselarasan, kepercayaan, dan pemahaman yang tinggi, hal-hal yang tidak bisa dibangun dalam semalam.

    Mungkin Bruno Fernandes menjadi contoh terbaik dari keuntungan yang diperoleh United dari kebebasan ini, setelah levelnya meningkat secara jelas menyusul kedatangan Carrick, sebelum kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik musim di Liga Primer Inggris.

    Sebaliknya, muncul pertanyaan seputar cara terbaik untuk memaksimalkan bakat Rayan Cherki di Manchester City, terlebih Guardiola lebih menyukai sang pemain tetap berada di area di antara garis pertahanan dan dekat dengan Erling Haaland, ketimbang terlalu mundur ke belakang untuk menerima bola.

    Maresca mengusung ide yang sama, menjelaskan bahwa ada rencana untuk setiap pertandingan, dan bahwa Cherki bisa mundur ke separuh lapangan timnya untuk membantu mengontrol tempo permainan, tetapi ketika bola sampai ke separuh lapangan lawan, ia harus berada di tempat yang memungkinkannya menciptakan ancaman.

    Pada akhirnya, derby Manchester menyuguhkan pertemuan antara dua mazhab yang berbeda dalam pemikiran taktik. Satu mazhab meyakini bahwa sistem memberikan pemain kebebasan yang sesungguhnya, dan mazhab lain memandang bahwa pemain membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan agar tim menjadi lebih sulit ditebak.

    Pertanyaan terpentingnya tetap: apakah sistem yang diterapkan Maresca yang akan menang, atau kebebasan yang dipertaruhkan Carrick?

    Jawabannya tidak akan berada di ruang rapat atau di papan taktik pelatih, melainkan di atas lapangan, ketika detail-detail kecil mulai menciptakan perbedaan.


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