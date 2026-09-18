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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Kenaikan gaji besar-besaran! PSG ajukan kontrak baru bernilai besar untuk Desire Doue

D. Doue
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Paris Saint-Germain telah membuka negosiasi dengan Desire Doue mengenai perpanjangan kontrak jangka panjang yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 2032. Raksasa Prancis itu siap memberikan kenaikan gaji signifikan kepada gelandang serang tersebut untuk mencerminkan perannya yang kian penting dalam skuad Luis Enrique.

  • Mengamankan masa depan jangka panjang seorang bintang

    PSG secara resmi telah membuka pembicaraan dengan Doue terkait kontrak jangka panjang baru yang menguntungkan. Menurut laporan dari L'Equipe, juara Eropa dua musim beruntun itu telah mengajukan kesepakatan bernilai besar kepada pemain 21 tahun tersebut yang akan membuatnya bertahan di Parc des Princes hingga Juni 2032.

    Kontrak Doue saat ini baru akan berakhir pada musim panas 2029, tetapi raksasa Prancis itu ingin segera mengikat gelandang serang tersebut jauh sebelum waktu itu. Sang pemain muda sudah mencatatkan empat penampilan di Ligue 1 musim ini, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai opsi tepercaya dalam skema taktik Enrique.

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    Menawarkan kenaikan gaji yang signifikan dan layak

    Faktor pendorong utama di balik usulan perpanjangan kontrak ini adalah keinginan PSG untuk segera menyelaraskan gaji Doue dengan statusnya yang meningkat di tim utama. Mantan prospek Rennes itu dengan cepat berkembang menjadi bagian integral dari rotasi starter, yang mendorong jajaran direksi klub mengambil langkah cepat dan proaktif untuk menghargai perkembangannya.

    Para pengambil keputusan di klub mengonfirmasi bahwa mereka telah secara resmi menawarkan kenaikan gaji yang "signifikan" kepada playmaker tersebut. Mereka menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah "memberinya remunerasi yang sejalan dengan pentingnya perannya di dalam tim." Kenaikan finansial besar ini menegaskan betapa tingginya penilaian hierarki Paris terhadap pemain timnas Prancis itu.

  • Beradaptasi dengan nyaman dengan kehidupan di Paris

    Transisi cepat Doue dari talenta domestik yang menjanjikan menjadi figur kunci di bawah Enrique benar-benar mengesankan. Output serangan pemain 21 tahun itu dan fleksibilitasnya secara keseluruhan membuatnya menjadi sosok yang sangat cocok dengan gaya bermain PSG yang menuntut, baik di level domestik maupun kontinental.

    Meraih peran sepenting itu di klub sebesar PSG bukanlah hal sepele. Kepercayaan timbal balik yang terjalin antara sang pemain dan sang manajer memainkan peran krusial dalam mempercepat negosiasi kontrak ini, dengan pihak klub bersemangat untuk melindungi salah satu aset terpenting mereka.

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    Negosiasi masih berlangsung

    Bola kini sepenuhnya berada di tangan Doue, tetapi semua tanda mengarah pada penyelesaian yang cepat dan positif. Pemain internasional Prancis itu dikabarkan sangat bahagia di ibu kota dan sangat terlibat dengan proyek olahraga klub, sambil menyatakan keinginan yang jelas untuk menetap dalam jangka panjang di Paris.

    Dengan sang pemain dan klub memiliki visi yang benar-benar sama untuk masa depan, kesepakatan final secara luas diperkirakan akan tercapai tanpa penundaan. Untuk saat ini, Doue akan fokus di lapangan saat PSG berupaya naik di klasemen setelah hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pertama mereka di Ligue 1.

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