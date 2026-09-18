Kenaikan gaji besar-besaran! PSG ajukan kontrak baru bernilai besar untuk Desire Doue

PSG secara resmi telah membuka pembicaraan dengan Doue terkait kontrak jangka panjang baru yang menguntungkan. Menurut laporan dari L'Equipe, juara Eropa dua musim beruntun itu telah mengajukan kesepakatan bernilai besar kepada pemain 21 tahun tersebut yang akan membuatnya bertahan di Parc des Princes hingga Juni 2032.

Kontrak Doue saat ini baru akan berakhir pada musim panas 2029, tetapi raksasa Prancis itu ingin segera mengikat gelandang serang tersebut jauh sebelum waktu itu. Sang pemain muda sudah mencatatkan empat penampilan di Ligue 1 musim ini, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai opsi tepercaya dalam skema taktik Enrique.