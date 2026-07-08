Kembalinya yang mengejutkan melawan Prancis? Pemain baru Bayern, Saibari, mungkin akan merayakan kembalinya yang tak terduga

Dalam turnamen yang sedang berlangsung ini, Saibari menjadi salah satu pemain kunci di timnya. Penyerang ini menjadi andalan di lini depan hingga mengalami cedera dan telah mencetak tiga gol dalam lima penampilannya. Ia langsung mencetak satu gol pada pertandingan pembuka melawan Brasil.

Setelah Piala Dunia, Saibari akan memburu gol untuk Bayern. Sudah diketahui sejak seminggu lalu bahwa FCB telah mengamankan jasanya hingga tahun 2031. Untuk itu, juara terbanyak Jerman ini membayar biaya transfer sedikit di bawah 55 juta euro kepada PSV Eindhoven.

Pelatih FCB, Vincent Kompany, akan dapat memanfaatkan pemain idamannya ini dalam berbagai posisi. Saibari bisa menjadi cadangan di posisi nomor sembilan di belakang Harry Kane, namun sekaligus juga bisa menjadi opsi sebagai pengatur serangan maupun di kedua sayap.

"Kami sangat senang telah berhasil mendatangkan Ismael Saibari, salah satu pemain serang paling menarik di Piala Dunia ini, ke FC Bayern," kata Direktur Olahraga Max Eberl dengan antusias.