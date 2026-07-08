Pada babak 16 besar Piala Dunia antara Maroko dan Kanada, Ismael Saibari terpaksa diganti karena cedera pada menit ke-22. Tampaknya, pemain bintang baru FC Bayern München ini hampir pasti harus absen dari sisa turnamen. Namun, seperti dilaporkan media Maroko Almountakhab, pemain serang tersebut secara mengejutkan mungkin bisa kembali turun dalam pertandingan perempat final melawan Prancis.
Diterjemahkan oleh
Kembalinya yang mengejutkan melawan Prancis? Pemain baru Bayern, Saibari, mungkin akan merayakan kembalinya yang tak terduga
Foto-foto menunjukkan bahwa Saibari telah naik pesawat bersama rekan-rekan setimnya sebelum pertandingan pada hari Kamis. Namun, seperti yang dilaporkan Almountakhab, pemain berusia 25 tahun itu tidak hanya ikut bersama tim sebagai dukungan moral, tetapi juga akan berjuang sekuat tenaga agar bisa kembali bermain di lapangan.
Kabarnya, cedera paha yang dialaminya hanyalah ketegangan otot ringan. Cedera yang lebih serius telah dikesampingkan, dan hasil MRI kedua dilaporkan semakin meningkatkan optimisme, karena Saibari telah menunjukkan kemajuan berkat program rehabilitasi khusus.
- Getty Images Sport
Cedera di awal pertandingan melawan Kanada: Reaksi Saibari sangat bermakna
Saibari mengeluhkan masalah otot saat bertanding melawan Kanada pada Sabtu lalu. Berkali-kali ia memegangi bagian belakang paha setelah pertandingan berjalan seperempat jam. Tidak terlihat adanya kontak dengan pemain lawan.
Sebelum diganti tak lama setelah itu, ia masih menerima perawatan di lapangan. Selama perawatan, pemain baru FCB tersebut tampak sangat tertekan dan menutupi wajahnya dengan seragam, sehingga muncul kekhawatiran akan cedera yang lebih parah.
Bahkan tanpa Saibari, Maroko pada akhirnya mampu memenangkan pertandingan melawan tuan rumah bersama tersebut dengan skor telak 3-0. Berkat kemenangan ini, tim asuhan pelatih kepala Mohamed Ouahbi menjadi peserta Afrika pertama yang lolos ke perempat final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut. Pada tahun 2022 di Qatar, Maroko menempati posisi keempat.
- AFP
Saibari bersinar di Piala Dunia — FCB merogoh kocek dalam-dalam
Dalam turnamen yang sedang berlangsung ini, Saibari menjadi salah satu pemain kunci di timnya. Penyerang ini menjadi andalan di lini depan hingga mengalami cedera dan telah mencetak tiga gol dalam lima penampilannya. Ia langsung mencetak satu gol pada pertandingan pembuka melawan Brasil.
Setelah Piala Dunia, Saibari akan memburu gol untuk Bayern. Sudah diketahui sejak seminggu lalu bahwa FCB telah mengamankan jasanya hingga tahun 2031. Untuk itu, juara terbanyak Jerman ini membayar biaya transfer sedikit di bawah 55 juta euro kepada PSV Eindhoven.
Pelatih FCB, Vincent Kompany, akan dapat memanfaatkan pemain idamannya ini dalam berbagai posisi. Saibari bisa menjadi cadangan di posisi nomor sembilan di belakang Harry Kane, namun sekaligus juga bisa menjadi opsi sebagai pengatur serangan maupun di kedua sayap.
"Kami sangat senang telah berhasil mendatangkan Ismael Saibari, salah satu pemain serang paling menarik di Piala Dunia ini, ke FC Bayern," kata Direktur Olahraga Max Eberl dengan antusias.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami