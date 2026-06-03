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Ella Toone England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Kembalinya Ella Toone setelah pulih dari cedera tak bisa datang pada waktu yang lebih tepat bagi timnas wanita Inggris

Women's football
England
E. Toone
World Cup Qualification UEFA
Spain vs England
England vs Ukraine
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Penampilan terakhir Ella Toone bersama timnas Inggris merupakan momen yang tak terlupakan. Di Wembley, di hadapan hampir 75.000 penonton, bintang Manchester United itu mencetak tiga assist dan satu gol, dalam kemenangan telak 8-0 atas Tiongkok saat tim Lionesses memamerkan trofi Kejuaraan Eropa mereka ke seluruh negeri. Kini, untuk pertama kalinya pada tahun 2026, ia kembali membela negaranya dan siap memberikan dorongan yang tepat waktu menjelang pertandingan besar melawan Spanyol pada hari Jumat.

Banyak hal yang dipertaruhkan di Mallorca dalam beberapa hari ke depan. Inggris saat ini memuncaki grup kualifikasi Piala Dunia mereka, di satu-satunya slot kualifikasi otomatis yang tersedia. Satu poin melawan juara dunia—yang mereka kalahkan di Wembley pada April lalu dan di final Euro 2025 Juli lalu—akan memastikan tempat mereka di turnamen musim panas mendatang, sekaligus memaksa Spanyol harus melalui jalur play-off. Ini adalah pertandingan yang sangat, sangat penting.

Ini adalah pertandingan yang akan dihadapi The Lionesses setelah baru saja menerima kabar buruk. Kapten Leah Williamson kembali absen karena gagal pulih dari cedera otot paha tepat waktu untuk pertandingan ini, sementara kondisi kebugaran Lauren James masih belum pasti. Bintang Chelsea itu mengalami cedera ringan pekan lalu dan belum jelas apakah dia akan terlibat dalam pemusatan latihan mendatang.

Untungnya, ada juga kabar baik, dengan kembalinya Toone ke skuad Sarina Wiegman untuk pertama kalinya di tahun ini. Posisi nomor 10 merupakan peran yang unik dalam tim Inggris ini, karena berbagai alasan, dan gelandang serang Manchester United ini memberikan keandalan, pengalaman, serta kualitas yang mumpuni untuk memperkuat posisi tersebut menjelang pekan yang sangat penting ini.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Kurang mendalam

    Ketika Wiegman mengumumkan skuadnya untuk pemusatan latihan terakhir Timnas Inggris, ada kejutan. Erica Parkinson, pemain berusia 17 tahun yang bermain untuk klub Valadares Gaia di Portugal, masuk dalam daftar, menjadikannya pemain termuda yang dipanggil ke skuad Lionesses di era Wiegman.

    Tentu saja, salah satu alasannya adalah bakat yang dimiliki Parkinson. Dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di liga utama Portugal musim lalu, dan tampil gemilang di tim nasional junior Inggris, ia adalah kandidat berikutnya untuk mendapatkan kesempatan di tim senior karena Wiegman melanjutkan trennya untuk mencari generasi penerus dan mengembangkan pemain melalui jalur tersebut.

    Namun, alasan lainnya adalah kurangnya pilihan di posisi No. 10 saat itu, dengan Wiegman secara aktif berusaha memperluas kedalaman di posisi tersebut dengan memanggil Parkinson, sambil mengakui bahwa kecil kemungkinan ia akan langsung tampil menonjol dalam pemusatan latihan yang mencakup pertandingan melawan Spanyol.

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  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    Cedera, durasi pertandingan, dan perubahan posisi

    Saat itu, Toone tidak diturunkan, begitu pula Grace Clinton, yang tidak dipanggil untuk pertandingan pekan ini karena minimnya waktu bermainnya di Manchester City.

    "Persaingan sangat ketat dan saya belum melihat penampilan yang cukup memuaskan darinya di lapangan," jelas pelatih timnas Inggris itu saat ditanya mengenai absennya Clinton. "Kita semua tahu dia pemain yang sangat berbakat, tapi saya juga perlu melihat penampilan yang lebih baik darinya."

    Sementara itu, Jess Park, opsi lain di posisi tersebut, telah bermain di sayap untuk United, sementara ada kekhawatiran mengenai kebugaran James yang dapat semakin mengurangi opsi Wiegman pekan ini.

  • Ella Toone Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Pengembalian tepat waktu

    Kembalinya Toone pun terjadi pada waktu yang tepat. Gelandang tersebut menghabiskan empat bulan pertama tahun 2026 di bangku cadangan akibat cedera pinggul, sehingga absen dalam beberapa pertandingan penting saat United tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final dan kalah di final Piala Liga, sebelum perjalanan mereka di Liga Super Wanita berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan.

    Dia berhasil kembali ke lapangan pada minggu-minggu terakhir tersebut, melakukan penampilan starter pertamanya tahun ini dalam laga imbang melawan Brighton pada awal Mei, sebelum bermain penuh 90 menit untuk pertama kalinya sejak 14 Desember dalam kekalahan melawan Chelsea pada hari terakhir kampanye WSL. Pemain berusia 26 tahun itu kemudian berpartisipasi dalam turnamen World Sevens pekan lalu, semakin mengasah permainannya menjelang jeda internasional ini.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Pilihan selamat datang

    Toone kemungkinan besar belum sepenuhnya pulih. Saat membahas hal itu dalam pengumuman skuad bulan lalu, Wiegman tidak yakin bagaimana kondisi kebugaran sang gelandang menjelang jeda internasional. "Dari apa yang saya lihat, menurut saya kondisinya terlihat bagus," tambahnya. "Apakah dia bisa bermain selama 90 menit di level tertinggi? Saya tidak tahu, tapi saya tahu dia bisa bermain."

    Hal itu sudah jelas terlihat bahkan dalam aksi terbatas yang ditunjukkan Toone di akhir musim WSL. Dia membuat dua umpan kunci dari bangku cadangan saat melawan Tottenham pada akhir April, dalam waktu kurang dari setengah jam, dan menunjukkan potensi lebih lanjut dengan permainan kreatifnya dalam dua pertandingan sebagai starter berikutnya.

    Dengan Clinton yang tidak terpilih, Park yang semakin menjadi opsi sayap, dan ketersediaan James yang dipertanyakan, kehadiran Toone saja sudah menjadi dorongan menjelang pertandingan Jumat melawan Spanyol.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Apakah ini sub-dampak?

    Mungkin saja Wiegman memilih untuk kembali menurunkan Lucia Kendall sebagai starter di lini tengah, bersama Keira Walsh dan Georgia Stanway. Bintang Aston Villa itu mendapat kesempatan saat Spanyol bertandang ke Wembley pada bulan April lalu, dan ia membuktikan bahwa pilihannya tepat dengan menampilkan permainan yang gigih sehingga menuai banyak pujian dari manajernya. Mengingat Toone baru saja kembali dari cedera, itu mungkin merupakan langkah terbaik.

    Wiegman kemudian memiliki opsi dari bangku cadangan untuk memasukkan pemain yang telah memberikan momen-momen penting dalam pertandingan-pertandingan besar selama bertahun-tahun. Dia adalah seseorang yang telah mencetak gol di final Kejuaraan Eropa, semifinal Piala Dunia, dan di Finalissima. Toone memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi besar saat dibutuhkan, dan Wiegman pasti akan senang bisa memilikinya kembali saat ia mempertimbangkan rencana permainan dan kemungkinan pergantian pemain dalam pertandingan besar ini.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Siap beraksi

    Toone juga pasti sangat ingin membuktikan dirinya. Dia telah melewatkan beberapa pertandingan penting tahun ini, dan menceritakan kepada Indivisa saat ia harus menepi betapa sulitnya hal itu.

    "Ada begitu banyak pasang surut. Bagi saya, musim ini bukanlah musim yang saya harapkan, karena cedera. Sebagai pesepakbola, yang Anda inginkan hanyalah bermain sepak bola, jadi ketika itu diambil dari Anda, itu sulit," katanya. "Sungguh sulit menjadi penonton dan menonton para pemain.

    "Saya pikir dalam pertandingan di mana Anda merasa bisa memberikan dampak atau mengubah jalannya pertandingan, sangat sulit untuk duduk di sana dan menonton. Saya ingin bermain setiap menit di setiap pertandingan. Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan."

    Itulah semangat yang akan dibawa Toone ke pemusatan latihan Inggris minggu ini, saat ia kembali beraksi di level internasional dan berupaya memberikan kontribusi yang dapat membantu The Lionesses mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia Wanita 2027.

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