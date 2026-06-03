Kembalinya Ella Toone setelah pulih dari cedera tak bisa datang pada waktu yang lebih tepat bagi timnas wanita Inggris

Banyak hal yang dipertaruhkan di Mallorca dalam beberapa hari ke depan. Inggris saat ini memuncaki grup kualifikasi Piala Dunia mereka, di satu-satunya slot kualifikasi otomatis yang tersedia. Satu poin melawan juara dunia—yang mereka kalahkan di Wembley pada April lalu dan di final Euro 2025 Juli lalu—akan memastikan tempat mereka di turnamen musim panas mendatang, sekaligus memaksa Spanyol harus melalui jalur play-off. Ini adalah pertandingan yang sangat, sangat penting.

Ini adalah pertandingan yang akan dihadapi The Lionesses setelah baru saja menerima kabar buruk. Kapten Leah Williamson kembali absen karena gagal pulih dari cedera otot paha tepat waktu untuk pertandingan ini, sementara kondisi kebugaran Lauren James masih belum pasti. Bintang Chelsea itu mengalami cedera ringan pekan lalu dan belum jelas apakah dia akan terlibat dalam pemusatan latihan mendatang.

Untungnya, ada juga kabar baik, dengan kembalinya Toone ke skuad Sarina Wiegman untuk pertama kalinya di tahun ini. Posisi nomor 10 merupakan peran yang unik dalam tim Inggris ini, karena berbagai alasan, dan gelandang serang Manchester United ini memberikan keandalan, pengalaman, serta kualitas yang mumpuni untuk memperkuat posisi tersebut menjelang pekan yang sangat penting ini.