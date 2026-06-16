Kekhawatiran serius setelah kekalahan Maroko... Apakah posisi Neymar akan berubah?

Menurut surat kabar yang sama, acara bincang-bincang olahraga di televisi mulai memprediksi bahwa Neymar akan bermain di posisi baru. Igor Thiago menjadi penyerang utama Brasil dalam pertandingan pembuka melawan Maroko, di mana penyerang Brentford itu menampilkan performa terburuknya belakangan ini.

Oleh karena itu, seperti yang disebutkan Ancelotti dalam salah satu konferensi pers, kemungkinan Neymar ditempatkan sebagai penyerang nomor 9 semakin terbuka, terutama karena kemampuannya dapat membantu menembus ruang-ruang sempit dan membuka peluang baru bagi serangan.

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Selain itu, ia tidak akan diminta untuk mengeluarkan usaha besar dalam menekan pertahanan lawan, sebuah tugas yang harus ia emban jika dipilih untuk bermain sebagai gelandang atau playmaker.

Dan disimpulkan: “Bagaimanapun, Neymar belum menjalani ujian di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut. Penampilan perdananya melawan Maroko telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pers dan suporter. Kita masih harus melihat apakah Neymar mampu pulih dan tampil sebagai solusi bagi berbagai masalah yang harus diatasi oleh tim nasional Brasil.”