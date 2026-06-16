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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kekhawatiran serius setelah kekalahan Maroko... Apakah posisi Neymar akan berubah?

Brazil vs Haiti
Brazil
Haiti
World Cup
Brazil vs Morocco
Morocco
Neymar
F. Melo
Brasil
Haiti
AS
Maroko

Situasi yang tidak jelas bagi bintang Santos

Hasil imbang Brasil melawan Maroko dalam pertandingan pertama Seleção di Piala Dunia 2026 memicu kekhawatiran serius. Selain hasil imbang itu sendiri, penampilan yang kurang memuaskan di babak pertama mengguncang kepercayaan diri yang dimiliki juara dunia lima kali tersebut menjelang turnamen.

Masih terlalu dini untuk menyebutnya sebagai krisis, namun ketidakpastian semakin meningkat, dan Neymar menjadi salah satu isu utama yang harus ditangani untuk menghilangkan keraguan sebelum babak kedua dimulai.

Pemain asal Santos ini perlu segera kembali bermain untuk memulihkan kebugarannya.

  • Milo... Harapan dan Kekhawatiran

    Neymar belum berlatih di bawah asuhan Carlo Ancelotti, karena sang pemain masih menjalani tahap-tahap akhir pemulihan. Namun, mengingat awal yang kurang mulus bagi Brasil di Piala Dunia, sejumlah tokoh terkemuka di dunia sepak bola Brasil mengusulkan Neymar sebagai salah satu solusi yang dibutuhkan tim.

    Felipe Melo, salah satu tokoh televisi Brasil terkemuka saat ini dan mantan pemain timnas Brasil, menyampaikan seruan untuk mendukung Neymar, sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi fisik sang pemain.

    Surat kabar AS mengutip pernyataan Melo yang mengatakan: “Saya berharap Neymar mendapat kesempatan bermain melawan Haiti. Meskipun dia siap untuk babak berikutnya, dia tetap perlu bermain. Saya masih sangat berharap dia bisa kembali secepat mungkin, tapi hal ini mulai benar-benar membuat saya khawatir.”

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  • Neymar sebagai ujung tombak?

    Menurut surat kabar yang sama, acara bincang-bincang olahraga di televisi mulai memprediksi bahwa Neymar akan bermain di posisi baru. Igor Thiago menjadi penyerang utama Brasil dalam pertandingan pembuka melawan Maroko, di mana penyerang Brentford itu menampilkan performa terburuknya belakangan ini.

    Oleh karena itu, seperti yang disebutkan Ancelotti dalam salah satu konferensi pers, kemungkinan Neymar ditempatkan sebagai penyerang nomor 9 semakin terbuka, terutama karena kemampuannya dapat membantu menembus ruang-ruang sempit dan membuka peluang baru bagi serangan.

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    Selain itu, ia tidak akan diminta untuk mengeluarkan usaha besar dalam menekan pertahanan lawan, sebuah tugas yang harus ia emban jika dipilih untuk bermain sebagai gelandang atau playmaker.

    Dan disimpulkan: “Bagaimanapun, Neymar belum menjalani ujian di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut. Penampilan perdananya melawan Maroko telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pers dan suporter. Kita masih harus melihat apakah Neymar mampu pulih dan tampil sebagai solusi bagi berbagai masalah yang harus diatasi oleh tim nasional Brasil.”

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