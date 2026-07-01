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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kekalahan telak dan cedera parah... Kisah kutukan yang mengubah Wan Bisaka dari bek Inggris menjadi musuhnya

FEATURES
England vs DR Congo
England
DR Congo
World Cup
A. Wan-Bissaka
Inggris
Kongo - Kinshasa
AS

Mantan bek Manchester United akan menghadapi "Tiga Singa" bersama tim nasional Republik Demokratik Kongo

Aaron Wan-Bissaka, bek tim nasional Republik Demokratik Kongo, akan menorehkan sejarah saat menghadapi tim nasional Inggris di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan timnas Kongo hari ini, Rabu, di Stadion Atlanta, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

  • Pertandingan pertama melawan tim-tim papan atas Inggris

    Bisaka kembali masuk dalam susunan pemain inti tim nasional Kongo, untuk keempat kalinya berturut-turut, setelah sebelumnya menjadi starter saat melawan Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan di babak penyisihan grup.

    Namun, pertandingan ini akan berbeda, karena ini akan menjadi kali pertama ia menghadapi timnas Inggris senior, padahal ia lahir di ibu kota Inggris, London, dan pernah bermain untuk tim-tim junior "The Three Lions".

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  • Pertandingan lama

    Meskipun demikian, ini bukanlah kali pertama pemain berusia 28 tahun itu bertanding melawan Inggris, karena ia pernah berhadapan dengan tim muda “Tiga Singa” saat masih membela tim nasional Republik Demokratik Kongo U-17.

    Pertandingan persahabatan tersebut digelar pada 7 Oktober 2015 dan berakhir dengan kemenangan tim Inggris dengan skor 8-0. Pertandingan itu juga menjadi penampilan terakhir Wan-Bissaka bersama tim-tim muda Kongo.

  • Kutukan dalam bahasa Inggris

    Setelah itu, Wan Bisaka memutuskan untuk membela tim nasional Inggris di level junior, tepatnya di kategori U-20 dan U-21, namun ia tidak mendapat kesempatan untuk bermain bersama tim nasional senior.

    Bek kanan ini sempat hampir bermain untuk timnas Inggris, setelah dipanggil oleh mantan pelatih Gareth Southgate pada Agustus 2019, namun ia tidak bisa ikut serta karena mengalami cedera, dan sejak saat itu ia belum pernah dipanggil lagi.

  • Keputusan bersejarah

    Setelah menunggu selama 6 tahun, pada bulan Juni 2025, Wan Bisaka mengumumkan keputusannya untuk mengubah kewarganegaraan olahraganya dari Inggris menjadi Republik Demokratik Kongo, guna mewakili negara asal orang tuanya, sebagaimana yang ia nyatakan saat itu.

    Proses tersebut secara resmi selesai pada bulan Agustus lalu, dan ia menerima pemanggilan pertamanya ke tim nasional Republik Demokratik Kongo pada bulan September lalu, serta membantu tim barunya lolos ke Piala Dunia 2026.

    Meskipun ia tidak mencetak gol atau memberikan assist, Wan-Bissaka memainkan peran penting yang membawa timnas Republik Demokratik Kongo lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, sehingga ia akan berhadapan dengan timnas lamanya.

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