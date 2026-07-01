Kekalahan telak dan cedera parah... Kisah kutukan yang mengubah Wan Bisaka dari bek Inggris menjadi musuhnya

Setelah menunggu selama 6 tahun, pada bulan Juni 2025, Wan Bisaka mengumumkan keputusannya untuk mengubah kewarganegaraan olahraganya dari Inggris menjadi Republik Demokratik Kongo, guna mewakili negara asal orang tuanya, sebagaimana yang ia nyatakan saat itu.

Proses tersebut secara resmi selesai pada bulan Agustus lalu, dan ia menerima pemanggilan pertamanya ke tim nasional Republik Demokratik Kongo pada bulan September lalu, serta membantu tim barunya lolos ke Piala Dunia 2026.

Meskipun ia tidak mencetak gol atau memberikan assist, Wan-Bissaka memainkan peran penting yang membawa timnas Republik Demokratik Kongo lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, sehingga ia akan berhadapan dengan timnas lamanya.