Meskipun Liga Primer Inggris menjadi pelopor dan inovator dalam sejumlah aspek penanganan teknologi video, liga-liga besar lainnya justru mengunggulinya dalam berbagai aspek yang berbeda.

Musim ini menyaksikan diperkenalkannya sejumlah inovasi baru dalam sepakbola Inggris, di antaranya penggunaan kamera yang dipasang pada wasit "RefCam" dengan siaran langsung suara, di samping publikasi transkrip percakapan yang berlangsung antara asisten wasit video dan wasit lapangan.

Liga Primer Inggris juga menjadi salah satu kompetisi pertama yang mengizinkan para wasit mengumumkan sendiri keputusan teknologi video di hadapan para penonton.

Langkah ini secara khusus merupakan keuntungan langka bagi para pendukung di dalam stadion, karena setidaknya memberi mereka penjelasan langsung atas keputusan tersebut alih-alih hanya menyaksikan tayangan ulang di layar raksasa. Namun kemajuan itu masih terbatas, sebab program "Match Officials Mic'd Up" masih tayang hanya sekali dalam sebulan.

Untungnya, episode pertama musim ini akan disiarkan pada hari Selasa, yang menjadi kesempatan ideal untuk menayangkan rekaman suara terkait keputusan offside yang menyangkut Fernandez. Namun masalahnya, sejumlah kasus kontroversial telah berlalu tanpa terungkapnya rekaman suara mereka.

Ambil contoh handball Harry Maguire sebelum gol Manchester United ke gawang Ipswich Town, atau keputusan tidak diberikannya penalti untuk Arsenal saat menghadapi Aston Villa.

Kasus-kasus ini menjadi bahan perdebatan luas, tetapi berminggu-minggu berlalu tanpa publik memperoleh rekaman suara yang menjelaskan bagaimana para wasit berpikir, apa yang dikatakan asisten wasit video, dan mengapa keputusan itu berakhir sebagaimana adanya.

Di sinilah secara khusus terdapat peluang bagi Liga Primer Inggris untuk mengembangkan cara mereka menangani transparansi. Masalahnya tidak selalu terletak pada menyediakan segala sesuatu secara langsung, melainkan pada kecepatan mengungkap informasi setelah peristiwa terjadi.

Liga Spanyol menyajikan model yang berbeda. Di LaLiga, rekaman suara dan video terkait intervensi teknologi video yang membutuhkan pertimbangan pribadi dari wasit dipublikasikan, yaitu kasus-kasus di mana wasit lapangan menuju layar samping untuk meninjau ulang tayangan dan mengambil keputusan baru.

Yang lebih penting, rekaman-rekaman ini dipublikasikan melalui media sosial hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir. Bukan setelah berminggu-minggu. Hal ini memberi para pendukung kesempatan untuk memahami keputusan-keputusan kontroversial pada saat perdebatan tentang pertandingan masih hangat, alih-alih menunggu sampai peristiwa itu kehilangan sebagian besar dampaknya.

Adapun Liga Italia, mereka mengambil jalur yang berbeda. Mereka menghentikan program "Open VAR", yang merupakan versi Italia yang setara dengan program dialog wasit di Inggris, pada akhir musim lalu. Hal ini terjadi setelah adanya tekanan yang ditimbulkan program tersebut terhadap para wasit.

Di Jerman, tidak ada program yang secara permanen dikhususkan untuk menayangkan detail teknologi video, meskipun situasi ini mungkin berubah pada musim-musim mendatang. Liga Jerman cukup membagikan rekaman suara ketika ada kebutuhan atau ketika terkait dengan kasus-kasus yang patut dijelaskan.

Dengan demikian, sampai saat ini belum ada model global yang seragam untuk menangani suara teknologi video. Setiap liga berjalan sesuai visinya masing-masing, antara yang lebih memilih pengungkapan luas, yang cukup dengan rekaman-rekaman tertentu, dan yang sepenuhnya menghindari siaran langsung.