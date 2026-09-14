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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kekacauan VAR: Akankah sepakbola belajar dari kriket untuk membuka rahasia para wasit?

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Manchester United vs Manchester City
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Suporter dalam Kegelapan: Mengapa Televisi Mendengar Apa yang Tidak Didapatkan Penonton di Tribune?

Dalam satu momen, sebuah keputusan yang lahir dari teknologi video assistant referee bisa mengubah hasil sebuah pertandingan, menyulut kemarahan ribuan suporter, dan membuka pintu perdebatan selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Namun ironinya, para suporter yang telah membayar dan datang ke stadion untuk menonton pertandingan secara langsung justru bisa menjadi orang terakhir yang mengetahui apa yang terjadi di balik layar.

Inilah yang terjadi pada salah satu momen VAR paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 74.161 penonton di dalam Stadion Old Trafford menyaksikan laga Manchester United melawan Manchester City, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama peninjauan gol Erling Haaland.

Ketika wasit Michael Oliver meniup peluitnya dan mengesahkan gol tersebut, banyak orang yang berada di tribun tidak menyadari bahwa kasus offside yang menjadi pusat peninjauan sebenarnya tidak berkaitan dengan Haaland, melainkan dengan pemain bernama Enzo Fernandez.

Sebaliknya, para penonton melalui layar televisi lebih beruntung, setelah mereka dapat mengetahui detail apa yang terjadi selama peninjauan gol yang memberi Manchester City kemenangan dengan skor 1-0 itu.

Dan di sinilah muncul ironi besar di era teknologi video: "Suporter yang menyaksikan pertandingan dari rumahnya terkadang tahu lebih banyak daripada suporter yang berada di dalam stadion."

  • Fan stadion: pihak yang paling sedikit diketahui

    Kisah ini tidak hanya menyangkut keputusan-keputusan besar yang membalikkan hasil pertandingan. Pada hari Sabtu, Axel Disasi, bek Crystal Palace yang dipinjam dari Chelsea, menerima kartu merah dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya dari Ipswich Town dengan skor 2-3.

    Pemain itu berdiri di garis lapangan selama lebih dari satu menit, sementara teknologi VAR meninjau keputusan kartu merah tersebut. Pada momen-momen itu, semua orang menunggu untuk mengetahui apakah wasit akan menegaskan keputusannya atau menariknya kembali.

    Namun para suporter di dalam Stadion Selhurst Park tidak mendapatkan penjelasan apa pun tentang apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh wasit VAR, apa yang ia lihat, apakah wasit utama ragu-ragu, bahkan apakah peninjauan itu terkait dengan keputusan itu sendiri atau dengan detail lain dalam insiden tersebut.

    Hampir sepuluh tahun telah berlalu sejak teknologi VAR mulai digunakan di level tertinggi sepakbola, namun demikian suporter yang berada di tribun masih merasa seperti warga negara kelas dua ketika menyangkut pemahaman terhadap keputusan-keputusan yang menentukan nasib pertandingan.

    Tim komentator televisi memiliki posisi yang unik dalam proses ini, karena mereka dapat mendengar apa yang dikatakan oleh wasit VAR, serta diskusi yang berlangsung antara ruang teknologi video dan wasit lapangan.

    Berkat hal itu, para komentator dan analis dapat menyampaikan sebagian konteks peninjauan kepada para penonton di rumah. Adapun suporter yang berada di stadion, ia sering kali hanya berhadapan dengan layar raksasa yang menampilkan tayangan ulang atau beberapa grafis, tanpa mendengar dialog yang pada akhirnya menentukan keputusan.

    Dan di sinilah muncul pertanyaan yang semakin mendesak seiring berjalannya tahun: "Apakah sepakbola suatu hari akan mencapai tahap di mana ia cukup memercayai publik untuk mengizinkan mereka mendengar apa yang dikatakan oleh wasit teknologi video secara langsung?".

    Olahraga-olahraga lain telah mengambil langkah lebih jauh dalam bidang ini, jadi mengapa sepakbola tidak bisa melakukan hal yang sama?

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  • imago-sport-1062399867.jpgPaul Marriott

    Berjanji akan transparan, tetapi suaranya masih belum terdengar

    Ketika Howard Webb mengambil alih jabatan sebagai kepala komite wasit di Liga Primer Inggris pada 2022, ia berjanji untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam sistem perwasitan. Dan sejumlah langkah penting memang benar-benar telah tercapai di jalur ini.

    Program "Match Officials Mic'd Up", yang menampilkan dialog antara wasit dan teknologi video asisten, merupakan sebuah eksperimen perintis di antara liga-liga besar Eropa.

    Pilihan Webb terhadap pendekatan ini bukanlah sebuah kejutan, mengingat pengalamannya terdahulu di Amerika Serikat, ketika ia menjabat sebagai kepala wasit di Liga Sepak Bola Amerika.

    Pada 2019, Liga Amerika menjadi liga pertama yang membagikan rekaman suara teknologi video secara terbuka setelah pertandingan berakhir, melalui program "Inside VAR".

    Program tersebut menjadi versi pertama yang kemudian mengilhami eksperimen "Match Officials Mic'd Up" di Liga Primer Inggris. Namun peralihan dari mengungkap rekaman setelah pertandingan menjadi menyiarkannya secara langsung selama laga berlangsung adalah cerita yang sama sekali berbeda.

    Sejumlah pihak dan liga telah mencoba mendorong ke arah penyiaran percakapan teknologi video secara langsung, namun upaya-upaya tersebut tidak sampai pada hasil akhir. Informasi menunjukkan bahwa sejumlah liga dan pihak yang bertanggung jawab atas penetapan aturan permainan tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai langkah ini.

    Howard Webb merupakan bagian dari kelompok kerja yang berupaya melonggarkan pembatasan atas penggunaan rekaman suara, sebagai persiapan bagi kemungkinan penyiarannya secara langsung di masa depan.

    Namun Dewan Sepak Bola Internasional, pihak yang bertanggung jawab atas penetapan aturan permainan, dan Federasi Sepak Bola Internasional secara khusus, masih jauh dari persetujuan untuk pengungkapan penuh atas apa yang terjadi di dalam percakapan-percakapan ini. Kekhawatiran yang sama berulang setiap kali gagasan mengubah regulasi ini diajukan.

    Ada kekhawatiran yang berkaitan dengan kualitas komunikasi di berbagai belahan dunia, serta tekanan tambahan yang mungkin dialami para wasit selama proses peninjauan, di samping kemungkinan dampaknya terhadap citra dan kredibilitas mereka. Selain itu, sifat dari sebagian keputusan teknologi video membuat persoalan ini semakin rumit.

    Banyak keputusan yang tidak bergantung pada fakta jelas yang dapat dibuktikan dengan mudah, melainkan pada penilaian pribadi dan interpretasi. Karena itu, dua orang bisa saja berbeda pendapat mengenai keputusan yang sama bahkan setelah menonton tayangan tersebut berkali-kali.

  • Kekacauan: momok para pejabat

    Tiga tahun lalu, Lukas Brud, sekretaris sekaligus CEO Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, berbicara kepada "BBC Sport" mengenai kemungkinan menyiarkan rekaman audio secara langsung. Sikapnya mencerminkan besarnya kekhawatiran yang ada di dalam pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sepak bola.

    Dari sudut pandangnya, membuka komunikasi audio kepada publik secara langsung dapat menimbulkan semacam "kekacauan", akibat banyaknya orang yang terlibat dalam pembicaraan, serta beragamnya suara dan informasi dalam waktu yang singkat dan menegangkan.

    Namun Howard Webb memiliki pengalaman berbeda yang menjadikannya salah satu orang yang paling mampu berbicara tentang masalah ini. Ia adalah satu-satunya kepala wasit yang benar-benar pernah menjalani pengalaman menyiarkan percakapan teknologi video secara langsung selama pertandingan.

    Pada Agustus 2020, dan selama turnamen "MLS is Back" yang digelar setelah periode penghentian yang dipaksakan oleh pandemi corona, liga Amerika menjadi satu-satunya kompetisi yang menyiarkan percakapan teknologi video secara langsung selama pertandingan.

    Pengalaman itu berlangsung singkat, tetapi dianggap berhasil. Meski demikian, setelah hampir enam tahun berlalu, pengalaman serupa tidak muncul di kompetisi mana pun. Alih-alih pengalaman Amerika itu berubah menjadi model yang diadopsi oleh sepak bola dunia lainnya, ia tetap sekadar sebuah halaman terbatas dalam sejarah teknologi video.

    Bagi Webb, persoalan ini tidak dapat maju dengan keputusan sepihak. Badan perwasitan di Liga Primer Inggris tidak bisa mengambil keputusan semacam ini sendirian, karena setiap perubahan yang nyata membutuhkan kesepakatan yang lebih luas terkait aturan permainan dan cara penerapannya.

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    Liga-liga lain telah mendahului Inggris

    Meskipun Liga Primer Inggris menjadi pelopor dan inovator dalam sejumlah aspek penanganan teknologi video, liga-liga besar lainnya justru mengunggulinya dalam berbagai aspek yang berbeda.

    Musim ini menyaksikan diperkenalkannya sejumlah inovasi baru dalam sepakbola Inggris, di antaranya penggunaan kamera yang dipasang pada wasit "RefCam" dengan siaran langsung suara, di samping publikasi transkrip percakapan yang berlangsung antara asisten wasit video dan wasit lapangan.

    Liga Primer Inggris juga menjadi salah satu kompetisi pertama yang mengizinkan para wasit mengumumkan sendiri keputusan teknologi video di hadapan para penonton.

    Langkah ini secara khusus merupakan keuntungan langka bagi para pendukung di dalam stadion, karena setidaknya memberi mereka penjelasan langsung atas keputusan tersebut alih-alih hanya menyaksikan tayangan ulang di layar raksasa. Namun kemajuan itu masih terbatas, sebab program "Match Officials Mic'd Up" masih tayang hanya sekali dalam sebulan.

    Untungnya, episode pertama musim ini akan disiarkan pada hari Selasa, yang menjadi kesempatan ideal untuk menayangkan rekaman suara terkait keputusan offside yang menyangkut Fernandez. Namun masalahnya, sejumlah kasus kontroversial telah berlalu tanpa terungkapnya rekaman suara mereka.

    Ambil contoh handball Harry Maguire sebelum gol Manchester United ke gawang Ipswich Town, atau keputusan tidak diberikannya penalti untuk Arsenal saat menghadapi Aston Villa.

    Kasus-kasus ini menjadi bahan perdebatan luas, tetapi berminggu-minggu berlalu tanpa publik memperoleh rekaman suara yang menjelaskan bagaimana para wasit berpikir, apa yang dikatakan asisten wasit video, dan mengapa keputusan itu berakhir sebagaimana adanya.

    Di sinilah secara khusus terdapat peluang bagi Liga Primer Inggris untuk mengembangkan cara mereka menangani transparansi. Masalahnya tidak selalu terletak pada menyediakan segala sesuatu secara langsung, melainkan pada kecepatan mengungkap informasi setelah peristiwa terjadi.

    Liga Spanyol menyajikan model yang berbeda. Di LaLiga, rekaman suara dan video terkait intervensi teknologi video yang membutuhkan pertimbangan pribadi dari wasit dipublikasikan, yaitu kasus-kasus di mana wasit lapangan menuju layar samping untuk meninjau ulang tayangan dan mengambil keputusan baru.

    Yang lebih penting, rekaman-rekaman ini dipublikasikan melalui media sosial hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir. Bukan setelah berminggu-minggu. Hal ini memberi para pendukung kesempatan untuk memahami keputusan-keputusan kontroversial pada saat perdebatan tentang pertandingan masih hangat, alih-alih menunggu sampai peristiwa itu kehilangan sebagian besar dampaknya.

    Adapun Liga Italia, mereka mengambil jalur yang berbeda. Mereka menghentikan program "Open VAR", yang merupakan versi Italia yang setara dengan program dialog wasit di Inggris, pada akhir musim lalu. Hal ini terjadi setelah adanya tekanan yang ditimbulkan program tersebut terhadap para wasit.

    Di Jerman, tidak ada program yang secara permanen dikhususkan untuk menayangkan detail teknologi video, meskipun situasi ini mungkin berubah pada musim-musim mendatang. Liga Jerman cukup membagikan rekaman suara ketika ada kebutuhan atau ketika terkait dengan kasus-kasus yang patut dijelaskan.

    Dengan demikian, sampai saat ini belum ada model global yang seragam untuk menangani suara teknologi video. Setiap liga berjalan sesuai visinya masing-masing, antara yang lebih memilih pengungkapan luas, yang cukup dengan rekaman-rekaman tertentu, dan yang sepenuhnya menghindari siaran langsung.

  • Mengapa suara tidak bisa disiarkan sepanjang waktu?

    Sekalipun suatu hari sepak bola sampai pada tahap mengizinkan penyiaran langsung percakapan teknologi video, sesuatu yang saat ini tampak masih jauh, hal itu tidak berarti segalanya akan menjadi sederhana. Ada kendala praktis yang nyata.

    Sebagian besar proses peninjauan dan pengecekan dilakukan saat pertandingan masih berlangsung, sehingga tidak realistis mengharapkan para komentator berhenti berbicara setiap kali ruang teknologi video mulai meninjau sebuah tayangan.

    Para penonton sendiri juga belum tentu ingin suasana pertandingan berulang kali terhenti hanya untuk mendengarkan diskusi teknologi video. Namun ada situasi lain di mana pertandingan memang sudah terhenti.

    Gol Manchester City, misalnya, termasuk salah satu situasi yang bisa menjadi contoh yang tepat. Lalu mengapa suaranya tidak disiarkan setidaknya pada momen-momen seperti ini?

    Masalahnya, wasit video asisten mulai bekerja hampir seketika begitu situasi itu terjadi. Jadi jika pihak penyiar menunggu momen tertentu untuk memutuskan mengalihkan suara kepada penonton, mereka mungkin sudah kehilangan bagian penting dari percakapan itu.

    Diskusi bisa saja dimulai sebelum produser siaran menyadari bahwa peninjauan teknologi video akan cukup penting untuk ditampilkan. Ini berarti proses koordinasi antara ruang video dan siaran televisi justru bisa menambah keterlambatan, bukan menguranginya.

    Keterlambatan yang terkait dengan teknologi video merupakan masalah tersendiri. Karena itu, menambahkan satu lapisan penantian lagi, dengan menunggu isyarat dari sutradara atau produser program untuk mulai menyiarkan suara, bisa membuat pengalaman ini semakin rumit. Namun mungkin ada cara untuk mengatasi masalah ini.

  • VAR BundesligaGetty

    Solusi paling realistis: ketika wasit menuju layar

    Skenario yang paling realistis mungkin berupa penyiaran langsung suara teknologi video hanya ketika wasit menuju layar yang berada di samping lapangan. Dalam kondisi ini, situasi menjadi lebih jelas dan teratur.

    Semua orang tahu bahwa ada tinjauan resmi yang sedang berlangsung, wasit berdiri di depan layar, pertandingan terhenti, dan penonton menunggu keputusan.

    Ketika itu, suara percakapan antara wasit dan asisten wasit video bisa disiarkan dengan cara yang sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam tinjauan langsung sistem tinjauan keputusan dalam olahraga kriket.

    Model ini mungkin lebih dapat diterapkan dibandingkan upaya menyiarkan setiap percakapan yang terjadi di dalam ruang teknologi video.

    Di Liga Australia, sudah ada langkah ke arah ini. Ketika wasit menuju layar samping untuk meninjau sebuah momen, layar raksasa di dalam stadion menampilkan persis apa yang dilihat wasit.

    Namun bahkan di sana, tidak ada suara percakapan. Hal ini mengungkap bahwa masalahnya bukan sekadar teknis. Persoalannya bukan pada kemampuan menyalurkan gambar atau suara, melainkan pada sejauh mana pihak-pihak yang bertanggung jawab atas olahraga ini bersedia mengizinkan publik untuk mengetahui detail-detail yang hingga baru-baru ini hanya terbatas di kalangan para wasit.

    Pada akhirnya, ini berarti para pendukung akan tetap tidak bisa mendengar apa yang terjadi dalam banyak kasus yang kontroversial, meski mereka hanya berjarak beberapa meter dari wasit.

  • Sepak bola masih tertinggal

    Sepak bola selalu tertinggal dari sejumlah cabang olahraga lain dalam memanfaatkan teknologi dengan cara yang memberikan pemahaman lebih besar kepada publik tentang apa yang terjadi.

    Memang benar bahwa teknologi asisten wasit video telah mengubah permainan, dan benar pula bahwa Liga Primer Inggris telah mengambil langkah-langkah penting menuju transparansi yang lebih besar, tetapi jarak antara apa yang diketahui penonton televisi dan apa yang diketahui suporter di dalam stadion masih tetap besar.

    Ironisnya, teknologi yang seharusnya membuat keputusan menjadi lebih jelas justru bisa membuat suporter yang berada di tribun merasakan kebingungan yang lebih besar. "Ia melihat wasit menunggu, melihat para pemain menunggu, melihat layar menayangkan tayangan ulang, tetapi ia tidak tahu apa yang dikatakan, tidak tahu apa yang dibahas para wasit, dan tidak tahu mengapa keputusan itu memakan waktu selama ini".

    Pertanyaan yang sebenarnya kini mungkin bukanlah apakah sepak bola mampu menyiarkan suara teknologi video, melainkan: "Kapan sepak bola akan memutuskan bahwa suporter layak mengetahui apa yang terjadi?". Sampai sekarang, tampaknya jalan menuju momen itu masih panjang.

    Sudah hampir sepuluh tahun berlalu sejak teknologi video masuk ke dalam sepak bola, namun demikian gagasan untuk mendengar percakapan "VAR" secara langsung masih lebih dekat pada pengecualian ketimbang aturan.

    Liga Primer Inggris tetap berada di depan peluang nyata untuk melangkah lebih maju dalam persoalan ini, tidak harus dengan membuka semua komunikasi secara langsung, melainkan dengan mempercepat pengungkapan rekaman, memperluas cakupan transparansi, dan memberikan kepada suporter di dalam stadion informasi yang sama dengan yang diperoleh para penonton di rumah mereka.

    Jika teknologinya sudah ada, jika rekaman-rekamannya memang direkam, dan jika sejumlah liga telah membuktikan kemungkinan untuk mempublikasikannya, maka pertanyaan yang tetap tergantung dalam kegelapan adalah: "Mengapa hingga kini suporter belum bisa mendengar?"

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