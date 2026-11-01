Nama gelandang serang asal Portugal, Joao Felix, dikaitkan dengan kepindahan ke Al Hilal selama bursa transfer musim panas mendatang.

Felix bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2025, didatangkan dari klub Inggris, Chelsea, dan berhasil tampil dengan level yang luar biasa, serta membawa timnya meraih gelar Liga Roshn pada edisi lalu.

Penyihir asal Portugal itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Roshn musim lalu, sehingga namanya dikaitkan dengan kepergian setelah kontraknya berakhir Juni mendatang, di mana ia akan memasuki status bebas transfer pada Januari 2027.