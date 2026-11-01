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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
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Diterjemahkan oleh

Kejutan menggemparkan: Akankah Al Hilal menggaet Joao Felix?

J. Felix
Al Hilal
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Krisis besar menghantui Al-Nassr Saudi!

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Nama gelandang serang asal Portugal, Joao Felix, dikaitkan dengan kepindahan ke Al Hilal selama bursa transfer musim panas mendatang.

Felix bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2025, didatangkan dari klub Inggris, Chelsea, dan berhasil tampil dengan level yang luar biasa, serta membawa timnya meraih gelar Liga Roshn pada edisi lalu.

Penyihir asal Portugal itu juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Roshn musim lalu, sehingga namanya dikaitkan dengan kepergian setelah kontraknya berakhir Juni mendatang, di mana ia akan memasuki status bebas transfer pada Januari 2027.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal dalam gambar!

    Kisah ini bermula dengan jurnalis terkenal Turki Al-Ajamah dalam programnya "Al-Manassa" di jaringan kanal "Thmanyah", ketika ia bertanya kepada Tariq Al-Tuwaijri, mantan CEO klub Al-Hilal, mengenai cuitan-cuitan yang ia unggah terkait kemungkinan Al-Hilal merekrut Joao Felix.

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    Al-Tuwaijri menjawabnya dengan berkata: "Pertama-tama, saya berharap Felix tidak meninggalkan Roshn League, dan jika Al-Hilal mampu mendatangkannya, itu akan menjadi hal yang baik, begitu pula halnya bagi Al-Ittihad dan Al-Ahli."

    Yang menyulut perbincangan antara keduanya adalah perasaan Turki Al-Ajamah bahwa Al-Tuwaijri mengetahui suatu informasi, di tengah pembicaraan yang berkembang mengenai sulitnya memperpanjang kontrak Felix.

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  • Apa yang Dipersembahkan Felix bersama Al-Nassr?

    Felix berhasil mencatatkan angka-angka hebat bersama Al Nassr hingga saat ini, di mana ia tampil dalam 60 pertandingan di berbagai kompetisi domestik maupun kontinental, dengan memberikan 58 kontribusi gol.

    Sang pesulap asal Portugal itu mampu mencetak 31 gol dan memberikan 27 assist, serta berhasil menciptakan 4 gol dalam pertandingan terakhirnya melawan Al Khaleej.

    Ini merupakan kali pertama seorang pemain Al Nassr mampu memberikan 4 assist dalam satu pertandingan sepanjang sejarah klub.

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Pertandingan berikutnya
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

HIL

HIL

AFC Champions League Elite

03 Nov 2026

ALA

ALA