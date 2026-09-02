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champions league trophyGetty Images
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Kejutan baru di Liga Champions! Tim debutan akan mengenakan patch khusus di jersey mereka

Champions League

Liga Champions mengalami perubahan estetika yang signifikan musim ini, dengan sejumlah bintang akan mengenakan seragam yang berbeda dari rekan-rekan setim mereka. Dalam langkah yang dirancang untuk merayakan pencapaian individu, para pemain yang menjalani penampilan pertama mereka sepanjang sejarah di kompetisi antarklub utama Eropa itu akan diberikan patch unik pada jersey mereka.

  • UEFA perkenalkan patch peringatan debut

    Sepak bola Eropa bersiap menghadapi perubahan unik saat Fase Liga Liga Champions akan dimulai pekan depan. Dalam sentuhan baru untuk musim 2026-27, para pemain yang menjalani debut mereka di kompetisi ini akan dibedakan dengan patch khusus di lengan baju mereka.

    Langkah ini diambil sebagai bagian dari inovasi besar menyusul perluasan kemitraan UEFA dengan raksasa merchandise olahraga, Fanatics. Patch unik ini bukan sekadar pajangan; nilainya juga besar di pasar memorabilia. Setelah seorang pemain menuntaskan laga debutnya, patch khusus yang dikenakan di lapangan akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Topps, divisi kartu koleksi milik Fanatics, untuk dimasukkan ke dalam kartu koleksi fisik eksklusif bertanda tangan bagi para kolektor.

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    Memperluas pasar barang koleksi

    Konsep ini bukan sepenuhnya hal baru dalam olahraga, setelah sebelumnya terbukti sukses baik di level domestik maupun internasional. Inisiatif serupa telah diterapkan secara efektif di NBA, sementara patch debut juga sempat dikenakan oleh bintang seperti Anthony Gordon dan Noni Madueke selama Piala Dunia di Amerika Utara.

    Nilai finansial yang terlibat dalam barang koleksi ini bisa sangat fantastis. Sebagai gambaran, kartu patch debut rookie bertanda tangan pilihan No.1 NBA 2025 Cooper Flagg diperkirakan akan terjual dengan nilai luar biasa sebesar $5 juta (£3,7 juta) saat dilelang pekan depan. Dengan membawa model ini ke Liga Champions, UEFA sedang memasuki pasar memorabilia kelas atas yang sangat menguntungkan.

  • Perpanjangan kemitraan strategis hingga 2033

    Pengenalan patch ini bertepatan dengan pembaruan administratif besar dari markas UEFA. Setelah awalnya menandatangani kesepakatan dengan Fanatics pada 2022, badan pengatur itu kini secara resmi menyetujui perpanjangan jangka panjang yang akan membuat kemitraan tersebut berjalan setidaknya hingga 2033.

    Presiden UEFA Aleksander Ceferin menyampaikan antusiasmenya terhadap kelanjutan kolaborasi tersebut, seraya menyoroti manfaatnya bagi basis penggemar global. "Memperbarui kemitraan kami dengan Fanatics untuk kompetisi antarklub UEFA mencerminkan kuatnya kolaborasi kami dan komitmen bersama kami untuk menghadirkan produk kelas terbaik bagi para penggemar dan kolektor di seluruh dunia," kata Ceferin. "Fanatics tahu bagaimana membuat momen besar terasa istimewa. Kami antusias menyambut apa yang akan datang."

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    Debut bintang dan ekspansi ke sepakbola wanita

    Patch baru itu akan dikenakan oleh sejumlah bintang papan atas yang siap menjalani debut mereka di Liga Champions, termasuk duo Manchester United Bryan Mbeumo dan Carlos Baleba.

    Inisiatif itu juga akan diperluas ke sepakbola putri, dengan patch debut dijadwalkan mulai diperkenalkan sejak awal musim Liga Champions Wanita 2027-28.