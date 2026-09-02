Sepak bola Eropa bersiap menghadapi perubahan unik saat Fase Liga Liga Champions akan dimulai pekan depan. Dalam sentuhan baru untuk musim 2026-27, para pemain yang menjalani debut mereka di kompetisi ini akan dibedakan dengan patch khusus di lengan baju mereka.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari inovasi besar menyusul perluasan kemitraan UEFA dengan raksasa merchandise olahraga, Fanatics. Patch unik ini bukan sekadar pajangan; nilainya juga besar di pasar memorabilia. Setelah seorang pemain menuntaskan laga debutnya, patch khusus yang dikenakan di lapangan akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Topps, divisi kartu koleksi milik Fanatics, untuk dimasukkan ke dalam kartu koleksi fisik eksklusif bertanda tangan bagi para kolektor.