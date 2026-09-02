Getty Images
Diterjemahkan oleh
Kejutan baru di Liga Champions! Tim debutan akan mengenakan patch khusus di jersey mereka
UEFA perkenalkan patch peringatan debut
Sepak bola Eropa bersiap menghadapi perubahan unik saat Fase Liga Liga Champions akan dimulai pekan depan. Dalam sentuhan baru untuk musim 2026-27, para pemain yang menjalani debut mereka di kompetisi ini akan dibedakan dengan patch khusus di lengan baju mereka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari inovasi besar menyusul perluasan kemitraan UEFA dengan raksasa merchandise olahraga, Fanatics. Patch unik ini bukan sekadar pajangan; nilainya juga besar di pasar memorabilia. Setelah seorang pemain menuntaskan laga debutnya, patch khusus yang dikenakan di lapangan akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Topps, divisi kartu koleksi milik Fanatics, untuk dimasukkan ke dalam kartu koleksi fisik eksklusif bertanda tangan bagi para kolektor.
- Getty Images Sport
Memperluas pasar barang koleksi
Konsep ini bukan sepenuhnya hal baru dalam olahraga, setelah sebelumnya terbukti sukses baik di level domestik maupun internasional. Inisiatif serupa telah diterapkan secara efektif di NBA, sementara patch debut juga sempat dikenakan oleh bintang seperti Anthony Gordon dan Noni Madueke selama Piala Dunia di Amerika Utara.
Nilai finansial yang terlibat dalam barang koleksi ini bisa sangat fantastis. Sebagai gambaran, kartu patch debut rookie bertanda tangan pilihan No.1 NBA 2025 Cooper Flagg diperkirakan akan terjual dengan nilai luar biasa sebesar $5 juta (£3,7 juta) saat dilelang pekan depan. Dengan membawa model ini ke Liga Champions, UEFA sedang memasuki pasar memorabilia kelas atas yang sangat menguntungkan.
Perpanjangan kemitraan strategis hingga 2033
Pengenalan patch ini bertepatan dengan pembaruan administratif besar dari markas UEFA. Setelah awalnya menandatangani kesepakatan dengan Fanatics pada 2022, badan pengatur itu kini secara resmi menyetujui perpanjangan jangka panjang yang akan membuat kemitraan tersebut berjalan setidaknya hingga 2033.
Presiden UEFA Aleksander Ceferin menyampaikan antusiasmenya terhadap kelanjutan kolaborasi tersebut, seraya menyoroti manfaatnya bagi basis penggemar global. "Memperbarui kemitraan kami dengan Fanatics untuk kompetisi antarklub UEFA mencerminkan kuatnya kolaborasi kami dan komitmen bersama kami untuk menghadirkan produk kelas terbaik bagi para penggemar dan kolektor di seluruh dunia," kata Ceferin. "Fanatics tahu bagaimana membuat momen besar terasa istimewa. Kami antusias menyambut apa yang akan datang."
- Getty Images Sport
Debut bintang dan ekspansi ke sepakbola wanita
Patch baru itu akan dikenakan oleh sejumlah bintang papan atas yang siap menjalani debut mereka di Liga Champions, termasuk duo Manchester United Bryan Mbeumo dan Carlos Baleba.
Inisiatif itu juga akan diperluas ke sepakbola putri, dengan patch debut dijadwalkan mulai diperkenalkan sejak awal musim Liga Champions Wanita 2027-28.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami