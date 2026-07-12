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Kejutan bagi Maroko... Infantino lebih memilih Bernabéu sebagai tuan rumah final 2030

World Cup
Morocco
Spain
Portugal
Maroko
Spanyol
Portugal

Spanyol bersaing dengan Maroko untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan secara bersama-sama oleh kedua negara tersebut, bersama dengan Portugal.

Berita mengenai pengaruh Presiden AS Donald Trump dalam keputusan penunjukan tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 semakin marak, baik karena sikapnya yang negatif terhadap Spanyol—sebagai respons terhadap kebijakan Perdana Menteri Pedro Sánchez—maupun semata-mata karena keinginannya sendiri.

Surat kabarAS” melaporkan bahwa FIFA akan mulai mengambil keputusan pada akhir musim panas ini, dengan langkah pertama adalah mengurangi jumlah kota dan stadion tuan rumah di ketiga negara penyelenggara.

Spanyol, Portugal, dan Maroko diperkirakan akan mengalami pengurangan jumlah stadion yang disetujui, dengan adanya penyesuaian pada daftar tersebut, di mana beberapa stadion akan ditambahkan dan yang lain akan dikecualikan.

Dalam beberapa hari terakhir, sebuah komite yang terdiri dari perwakilan klub-klub Spanyol yang terlibat dalam proyek tuan rumah tersebut mengunjungi sejumlah stadion di Amerika Serikat atas undangan FIFA. 

Terkait pertandingan final, Spanyol tentu saja berupaya untuk memastikan menjadi tuan rumah, namun Real Madrid telah lebih dulu mengambil inisiatif dalam hal ini, di bawah kepemimpinan presiden klubnya, Florentino Pérez, yang menjalin komunikasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino.

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    Menurut laporan tersebut, Infantino ingin menggelar pertandingan final di Stadion Santiago Bernabéu, mengingat hubungannya yang erat dengan presiden Real Madrid, serta nilai historis yang dimiliki stadion tersebut dalam dunia sepak bola.

    Hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Stadion Azteca di Meksiko, yang memiliki catatan sejarah yang istimewa setelah menjadi tuan rumah tiga pertandingan pembuka Piala Dunia dan dua pertandingan final. 

    Meskipun FIFA tidak mengesampingkan keunggulan yang mungkin ditawarkan oleh stadion lain, para pejabatnya terus-menerus menegaskan bahwa proyek Piala Dunia 2030 pada dasarnya berawal dari Semenanjung Iberia.

    Selain itu, jalannya Piala Dunia saat ini juga membayangi lingkungan FIFA, karena campur tangan Presiden AS Donald Trump menimbulkan gejolak di dalam federasi internasional tersebut, setelah melampaui pendekatan biasa FIFA dalam menangani isu-isu olahraga.

    Laporan tersebut berpendapat bahwa seandainya Trump memilih diam, masalah ini tidak akan melampaui batas perdebatan media; namun, pernyataannya justru memanaskan suasana di dunia sepak bola, terutama setelah ia berbicara mengenai pencabutan sanksi terhadap penyerang AS, Balugon.

    Laporan tersebut ditutup dengan pernyataan bahwa bulan Maret mendatang akan menjadi saksi pemilihan presiden FIFA, bertepatan dengan digelarnya konferensi FIFA di Maroko. 

    Jika situasi tetap seperti sekarang, diperkirakan bahwa pertandingan final Piala Dunia 2030 akan digelar pada 21 Juli 2030 di Stadion Santiago Bernabéu.

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