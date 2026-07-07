Kejutan bagi bintang baru Piala Dunia! Drama cedera yang menimpa Johan Manzambi

Menurut laporan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera lutut tanpa adanya kontak dengan lawan pada sesi terakhir latihan persiapan dan karenanya tidak dapat bermain melawan Kolombia. Ia “pasti” akan absen, tulis surat kabar tersebut.

Manzambi tampil dalam keempat pertandingan Swiss hingga babak 16 besar dan menunjukkan penampilan yang luar biasa di beberapa kesempatan. Misalnya, dalam pertandingan grup kedua melawan Bosnia, ia menjadi pahlawan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan mencetak dua gol di akhir pertandingan.

Setelah itu, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Kanada, ia untuk pertama kalinya di turnamen ini dianugerahi tempat di starting eleven, yang ia balas kepada pelatih Murat Yakin dengan satu gol lagi serta satu assist. Ia juga memberikan satu assist pada babak 16 besar melawan Aljazair.

Siapa yang akan menggantikan pemain asal Freiburg ini dalam laga melawan Kolombia masih belum pasti. Ruben Vargas dan Djibril Sow juga terpaksa menghentikan sesi latihan terakhir lebih awal karena cedera.