Sebagaimana dilaporkan surat kabar Blick, tim Swiss kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh gelandang Johan Manzambi dari SC Freiburg pada Selasa malam (pukul 22.00).
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Kejutan bagi bintang baru Piala Dunia! Drama cedera yang menimpa Johan Manzambi
Menurut laporan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera lutut tanpa adanya kontak dengan lawan pada sesi terakhir latihan persiapan dan karenanya tidak dapat bermain melawan Kolombia. Ia “pasti” akan absen, tulis surat kabar tersebut.
Manzambi tampil dalam keempat pertandingan Swiss hingga babak 16 besar dan menunjukkan penampilan yang luar biasa di beberapa kesempatan. Misalnya, dalam pertandingan grup kedua melawan Bosnia, ia menjadi pahlawan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan mencetak dua gol di akhir pertandingan.
Setelah itu, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Kanada, ia untuk pertama kalinya di turnamen ini dianugerahi tempat di starting eleven, yang ia balas kepada pelatih Murat Yakin dengan satu gol lagi serta satu assist. Ia juga memberikan satu assist pada babak 16 besar melawan Aljazair.
Siapa yang akan menggantikan pemain asal Freiburg ini dalam laga melawan Kolombia masih belum pasti. Ruben Vargas dan Djibril Sow juga terpaksa menghentikan sesi latihan terakhir lebih awal karena cedera.
- Getty Images Sport
Apakah Manzambi akan pindah ke Liga Premier pada musim panas nanti?
Mengingat penampilannya yang gemilang bersama tim nasional Swiss, saat ini beredar rumor transfer yang gencar seputar Manzambi. Menurut laporan Daily Mail, Newcastle United ingin merekrut pemain berusia 20 tahun itu sebagai pengganti Sandro Tonali yang telah pindah ke Tottenham Hotspur.
Manzambi masih terikat kontrak dengan SC Freiburg hingga 30 Juni 2030 tanpa klausul pelepasan, sehingga klub asal Breisgau tersebut berada dalam posisi tawar yang sangat menguntungkan. Menurut jurnalis transfer Ben Jacobs, Newcastle memperkirakan gelandang tersebut dapat didatangkan dengan biaya transfer sekitar 55 juta euro.
Di sisi lain, Freiburg tampaknya lebih tertarik untuk mengulur waktu, guna memberi gelandang tersebut kesempatan lebih lanjut untuk menarik perhatian melalui penampilan gemilang di Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko.
Pakar MagentaTV, Thomas Müller, menyarankan mantan klubnya, FC Bayern München, untuk juga mempertimbangkan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut. Sementara itu, Mats Hummels berharap Manzambi bisa bergabung dengan BVB.
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