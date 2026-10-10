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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP
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Kejenuhan dan solusi yang tak kunjung ada: Real Madrid terjebak dalam lingkaran setan

FEATURES
Analysis
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
A. Guler
Y. Diomande
Spanyol
Portugal
Prancis
Brasil
Turki
Côte d’Ivoire

Apa yang dilakukan Mourinho selama jeda internasional?

Real Madrid tidak membutuhkan kekalahan baru untuk memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan seputar kerja Jose Mourinho; kemenangan sulit 1-0 atas Villarreal, Sabtu, pada pekan kedelapan Liga Spanyol memberi tim tiga poin, namun tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atas masalah yang menyertainya sebelum jeda.

Tiga pekan persiapan selama jeda internasional, dan hasilnya: penampilan yang berantakan, serta ketergantungan pada solusi-solusi individu yang tidak datang dengan mudah dan bergantung pada pemain-pemain yang moody dengan performa labil untuk menyelamatkan keadaan.

Real Madrid tidak tampil sebagai tim yang memiliki rencana jelas untuk memaksakan iramanya pada babak pertama. Pergerakan lambat dari lini belakang ke lini depan, lini tengah yang gagal mengendalikan jalannya pertandingan, dan kesulitan mengalirkan bola ke area-area yang berpengaruh, sementara Villarreal tampak lebih terorganisasi dan mampu meredam lawannya.

  • Kelemahan yang jelas dan solusi individu yang tidak memadai

    Masalah Real Madrid bukan terletak pada penguasaan bola, melainkan pada cara memanfaatkannya. Real Madrid kekurangan keterpaduan antarlini, dan kerap melewati tahapan membangun serangan melalui umpan, mengandalkan aksi-aksi individu untuk membawa bola ke depan. Tanpa keterpaduan ini, Arda Guler tidak mendapat ruang yang cukup untuk mengatur permainan dan menciptakan tempo.

    Statistik babak pertama mengungkap sebagian dari krisis tersebut; Real Madrid mencatat satu tembakan tepat sasaran dari total 5 tembakan, dan menciptakan satu peluang matang. Menurut statistik ESPN. Ancaman tim sebagian besar masih bergantung pada apa yang bisa diproduksi Mbappe dan Diomande seorang diri, tetapi pemain Prancis itu khususnya tidak dalam kondisi terbaiknya dan mungkin levelnya terpengaruh secara negatif oleh periode jeda dan cedera, sementara bintang asal Pantai Gading itu setidaknya mencetak gol pertamanya, sehingga memberikan kemenangan bagi tim.

    Villarreal, di sisi lain, tidak membutuhkan penguasaan permainan untuk menyulitkan tuan rumah. Organisasi permainan membantu mereka meredam serangan Real Madrid, sementara pergerakan ofensif mereka, terutama melalui sisi kiri, memberi beberapa celah untuk mencapai sepertiga akhir lapangan, tetapi dalam segala kondisi Courtois selalu ada di tempat.

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  • Kebangkitan singkat tak cukup untuk mengubah keadaan

    Real Madrid tampil membaik saat memasuki babak kedua, dan pergantian pemain membantu memberi daya hidup lebih besar pada lini serang. Diomande maju ke peran yang lebih berpengaruh di sisi lapangan, Guler bergerak lebih baik di jantung permainan, sementara masuknya Vinicius memberi tim kemampuan tambahan untuk menggiring bola dan memecah lini lawan.

    Gol yang membawa keunggulan datang pada menit ke-62, mencerminkan perbedaan yang bisa diciptakan oleh inisiatif individu ketika menemukan ruang yang tepat. Valverde maju dari sisi kanan, lalu mengirim umpan kepada Diomande, yang mengolah bola dengan baik dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, sebelum teknologi video memastikan keabsahannya.

    Gol itu merupakan buah dari peningkatan pergerakan dan keberanian menyerang, tetapi belum menjadi bukti yang cukup bahwa Real Madrid telah menemukan solusi kolektifnya. Tim membutuhkan pergerakan langsung dan ruang di belakang lini pertahanan untuk memecah kebuntuan, setelah sekian lama gagal menciptakan peluang jelas melalui serangan yang terstruktur.

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  • Keteledoran Vinicius Tidak Menghapus Keterbatasan Performa

    Vinicius memberikan tambahan ofensif yang jelas bagi Real Madrid, namun tindakannya yang berujung pada kartu merah membuat timnya berada di bawah tekanan pada saat keunggulan sedang condong ke pihak tuan rumah. Real Madrid terpaksa menuntaskan sekitar 20 menit dengan sepuluh pemain, melepaskan sebagian besar ambisi ofensifnya demi melindungi keunggulan. Para pemain menunjukkan soliditas dalam mempertahankan hasil hingga akhir, sebuah aspek yang patut diapresiasi, tetapi hal itu tidak menghapus keterbatasan penampilan sebelum gol tercipta.

    Tanggung jawab tim pun tidak sekadar terbatas pada tindakan Vinicius atau keputusan-keputusan wasit; faktor-faktor ini memang memengaruhi pertandingan, tetapi semua itu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa Real Madrid asuhan Mourinho hanya menang berkat momen-momen individual setelah bersusah payah.

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  • Mourinho dan Pertanyaan-Pertanyaan Sulit!

    Jeda internasional seharusnya memberi Mourinho kesempatan untuk membenahi kelemahan yang muncul pada laga-laga sebelumnya, tetapi duel melawan Villarreal tidak memperlihatkan perubahan jelas dalam pembangunan serangan, peran lini tengah, maupun kemampuan tim untuk memaksakan ritme permainan.

    Dan jika sang pelatih ingin para pemainnya mengganggu penguasaan bola lawan, maka ia juga harus menyediakan mekanisme yang jelas untuk membangun serangan saat merebut bola. Namun hal ini tidak terjadi dengan Mourinho, karena sampai saat ini ia belum mampu memanfaatkan kemampuan para pemainnya dalam sebuah sistem yang memberi mereka peran-peran yang jelas, sebab Real Madrid saat ini tampak lebih bergantung pada nama-nama besar ketimbang pada bentuk kolektif yang mapan. 

    Real Madrid meraih tiga poin dan menunjukkan soliditas pertahanan setelah kartu merah, tetapi setelah tiga pekan persiapan tim kembali ke gambaran yang sama: lambat dalam transisi, lini tengah yang tidak mampu mendominasi, dan serangan yang menanti solusi individu, kemudian menarik diri untuk melindungi hasil. Rangkaian keluhan Mourinho terhadap wasit — meski terkadang benar — tidak akan berhenti untuk menutupi apa yang sesungguhnya harus ia lakukan. Dari sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah Mourinho dengan versinya saat ini benar-benar mampu mengubah Real Madrid dan realitas "nol"-nya, ataukah ia akan terus tenggelam dalam pusaran kemandulan taktik serta penampilan yang membosankan dan kacau?

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