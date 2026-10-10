Real Madrid tidak membutuhkan kekalahan baru untuk memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan seputar kerja Jose Mourinho; kemenangan sulit 1-0 atas Villarreal, Sabtu, pada pekan kedelapan Liga Spanyol memberi tim tiga poin, namun tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atas masalah yang menyertainya sebelum jeda.

Tiga pekan persiapan selama jeda internasional, dan hasilnya: penampilan yang berantakan, serta ketergantungan pada solusi-solusi individu yang tidak datang dengan mudah dan bergantung pada pemain-pemain yang moody dengan performa labil untuk menyelamatkan keadaan.

Real Madrid tidak tampil sebagai tim yang memiliki rencana jelas untuk memaksakan iramanya pada babak pertama. Pergerakan lambat dari lini belakang ke lini depan, lini tengah yang gagal mengendalikan jalannya pertandingan, dan kesulitan mengalirkan bola ke area-area yang berpengaruh, sementara Villarreal tampak lebih terorganisasi dan mampu meredam lawannya.