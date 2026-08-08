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Diterjemahkan oleh

Kehilangan Rodri Bukan Akhir Dunia: Bagaimana Real Madrid Bangkit dari Tamparan Barcelona?

FEATURES
Opinion
Real Madrid
Barcelona
Rodri
A. Wharton
J. Mourinho
Spanyol
Inggris
Portugal

Kepindahan Rodri ke Barcelona jelas sebuah tamparan bagi Real Madrid, tapi bukan akhir dari segalanya

Real Madrid sudah pasti tidak ingin kehilangan Rodri dengan cara seperti ini, dan ceritanya bukan sekadar kesepakatan yang gagal di jam-jam terakhir bursa transfer, bukan pula sekadar pemain yang memilih tawaran lain setelah menimbang-nimbang beberapa klub, melainkan ada keinginan yang jelas dari Real Madrid untuk mendapatkan gelandang asal Spanyol itu. Untuk sesaat, kesepakatan itu tampak berjalan ke arah yang benar, sebelum terjadi perubahan dramatis yang tidak diperkirakan oleh Los Blancos.

Kemudian, kelambanan dalam merampungkan kesepakatan, serta ketidakmampuan menanganinya dengan kecepatan dan ketegasan yang dibutuhkan, memberi Rodri ruang untuk memikirkan kembali masa depannya.

Lalu datanglah pukulan terbesar: Rodri memilih Barcelona.

Di titik inilah tepatnya letak kepekaan cerita ini bagi Real Madrid. Kehilangan seorang pemain yang kau inginkan ke klub lain adalah hal yang selalu terjadi dalam sepakbola, tetapi kehilangan pemain sepenting ini ke rival tradisional, dan setelah nama Real Madrid begitu kuat hadir dalam pemandangan tersebut, ini adalah cerita yang benar-benar berbeda.

Ini adalah sebuah tamparan.

Namun pada saat yang sama, ini bukanlah akhir dari segalanya.

Pertanyaan sesungguhnya sekarang bukanlah: mengapa Real Madrid kehilangan Rodri? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana Real Madrid menyikapi kehilangan Rodri?

  • RodriGetty

    Rodri Bukan Sekadar Rekrutan Baru

    Untuk memahami besarnya masalah ini, kita harus terlebih dahulu memahami mengapa Real Madrid begitu menginginkan Rodri.

    Klub tidak sekadar mencari gelandang baru hanya untuk menambahkan nama besar ke dalam skuad.

    Mereka mencari pemain yang mampu mengatasi salah satu masalah teknis paling nyata dalam formasi mereka: siapa yang menguasai lini tengah?

    Real Madrid memiliki nama-nama luar biasa di lini depan, dan tidak butuh banyak penjelasan ketika kita berbicara tentang kemampuan ofensif mereka, tetapi menguasai pertandingan, terutama melawan tim yang menekan dengan keras atau memiliki lini tengah yang kuat, membutuhkan pemain yang mampu menerima bola di bawah tekanan, memutar permainan, mengorganisasi keluarnya bola dari belakang, melindungi tim ketika kehilangan bola, lalu merebutnya kembali dengan cepat.

    Dan inilah tepatnya area di mana Rodri mampu memberikan nilai istimewa kepada Real Madrid.

    Oleh karena itu, mengganti dirinya bukanlah soal mencari pemain yang mengenakan nomor yang sama atau bermain di posisi yang sama.

    Yang dibutuhkan adalah menggantikan fungsi yang akan ia jalankan.

    Dan di sinilah tugas Jose Mourinho menjadi semakin rumit.

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  • cm bastoni barcellona

    Bastoni: Solusi yang Sangat Baik, Tetapi Tidak Menyelesaikan Segalanya

    Setelah kehilangan Rodri, media Madrid mulai membicarakan nama-nama lain yang bisa masuk dalam perhitungan Real Madrid, di mana Jose Felix Diaz, pemimpin redaksi surat kabar "As", menyebutkan nama-nama seperti Ayoub Bouaddi, Adam Wharton, dan Kees Smit.

    Pada saat yang sama, ada pembicaraan tentang keinginan Mourinho untuk merekrut seorang bek kidal, dengan ketertarikan pada Bastoni, mengingat kedatangan pemain dengan kualitas seperti ini bisa memberikan bentuk final pada lini pertahanan Real Madrid.

    Dan di sini, menurut pendapat saya, terdapat poin yang sangat positif: Bastoni akan menjadi kesepakatan yang luar biasa bagi Real Madrid, meski ia bukan gelandang yang sedang dicari tim.

    Sebab Bastoni tidak hanya memberimu seorang bek yang kuat di lini belakang, tetapi juga memberimu seorang pemain yang mampu berkontribusi dalam membangun serangan.

    Dan ketika kamu memiliki kemampuan untuk membawa bola dari belakang dan maju dengannya, lalu memecah lini lawan dengan umpan, maka kamu mengurangi sebagian tekanan yang dibebankan pada para gelandang.

    Kehadiran Bastoni bisa membuat proses membawa bola keluar menjadi lebih fleksibel, dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada para gelandang dan pemain sayap.

    Hal itu mungkin memungkinkan pemain seperti Bernardo Silva atau Arda Guler untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam menciptakan permainan dari kedalaman, alih-alih membebankan kepada salah satu dari mereka seluruh tanggung jawab membangun serangan dan memaksanya turun ke area belakang secara berlebihan.

    Namun ada satu masalah: Bastoni tidak menggantikan Rodri, dan ini adalah perbedaan yang tidak boleh luput dari perhatian Real Madrid.

    Merekrut seorang bek besar yang lihai membawa bola keluar tidak akan otomatis menyelesaikan masalah penguasaan lini tengah.

    Hal ini akan membuat tim lebih baik di area lain, tentu saja, tetapi tidak menawarkan solusi lengkap untuk masalah yang seharusnya diatasi oleh Rodri.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    Bagaimana dengan Tchouameni?

    Di sinilah muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari oleh Real Madrid: apakah Mourinho bisa membangun lini tengahnya di sekitar Tchouameni?

    Jawabannya sederhana: tidak.

    Karena pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Tchouameni mampu memberi tim segala hal yang dulu diberikan oleh Rodri?

    Di sinilah jawabannya menjadi lebih rumit.

    Tchouameni adalah pemain yang memiliki kekuatan fisik, kemampuan merebut bola, melakukan tugas menutup ruang, serta menjalankan berbagai peran.

    Namun, menjadikannya satu-satunya solusi untuk semua masalah Real Madrid di lini tengah akan menjadi risiko besar.

    Sebab Rodri bukan sekadar gelandang jangkar tradisional, melainkan titik tumpu bagi sebuah sistem yang utuh.

    Dan bergantung pada Tchouameni seorang diri berarti menuntut pemain Prancis itu untuk menjadi perebut bola, pengatur alur keluar dari belakang, poros distribusi umpan, sekaligus pelindung lini pertahanan pada saat yang bersamaan.

    Dan inilah tepatnya skenario terburuk yang mungkin dialami Real Madrid.

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  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton: Bukan Rodri, Tapi Bisa Jadi Dia!

    Jika Real Madrid memutuskan untuk kembali ke bursa transfer mencari seorang gelandang sejati, maka Adam Wharton tampak bagi saya sebagai salah satu opsi yang paling menarik.

    Tentu saja, Wharton bukanlah Rodri.

    Setiap upaya untuk membandingkannya sekarang dengan bintang Spanyol itu akan menjadi tidak adil bagi pemain Inggris tersebut. Namun persoalannya bukanlah menemukan salinan dari Rodri.

    Persoalannya adalah menemukan seorang pemain yang memiliki karakteristik yang dibutuhkan Real Madrid, dan Wharton memiliki banyak di antaranya: ketenangan di bawah tekanan, kemampuan menguasai bola, mengumpan dari kedalaman, visi lapangan yang bagus, serta kemampuan untuk terlibat dalam tekanan balik dan merebut kembali bola.

    Yang terpenting dari semua itu, ia masih berusia dua puluh dua tahun. Dan ini merupakan keunggulan yang tidak bisa diabaikan.

    Real Madrid, seandainya merekrut Wharton, tidak akan membeli seorang pemain yang telah mencapai puncak levelnya, melainkan seorang pemain yang bisa berkembang secara signifikan dalam tahun-tahun mendatang, dan mungkin menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya di Eropa.

    Transfer ini mungkin membutuhkan kesabaran, dan Wharton mungkin belum mampu memberi Anda versi Rodri sejak hari pertama, tetapi batas kemampuan teknisnya sangat tinggi.

    Dan dalam proyek yang dipimpin oleh Mourinho, tipe pemain seperti ini bisa menjadi sangat penting.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho Menghadapi Persamaan Sulit

    Yang menarik, absennya Rodri bisa mendorong Mourinho untuk memikirkan kembali bentuk permainan Real Madrid alih-alih sekadar mencari pengganti langsung.

    Di sinilah Bastoni bisa menjadi bagian dari solusi, bukan seluruh solusi.

    Kehadiran bek yang mampu membangun serangan dari belakang dapat mengurangi tekanan pada lini tengah, keberadaan gelandang jangkar seperti Tchouameni dapat memberikan keseimbangan defensif, lalu peran-peran kreatif datang dari pemain seperti Bernardo Silva dan Arda Guler.

    Jika Real Madrid memutuskan untuk merekrut Wharton, maka Mourinho akan memiliki opsi tambahan yang memungkinkannya membangun lini tengah yang lebih mampu mengontrol bola.

    Artinya, solusinya tidak harus selalu: Rodri keluar, Rodri baru masuk.

    Mungkin solusi terbaiknya adalah dengan mendistribusikan ulang peran.

    Real Madrid di hadapan dua pilihan

    Pada akhirnya, saya melihat Real Madrid berada di hadapan dua pilihan yang jelas.

    Pertama, klub memutuskan bahwa lini tengah saat ini mampu menjalankan tugasnya, lalu menginvestasikan dananya untuk memperkuat lini belakang dengan merekrut Bastoni, kemudian memberikan Bernardo atau Guler peran yang lebih besar dalam kreasi permainan, sembari mengandalkan Tchouameni sebagai gelandang jangkar.

    Pilihan ini memungkinkan, tetapi membutuhkan keyakinan penuh bahwa skuad saat ini benar-benar mampu menggantikan peran-peran yang akan dijalankan oleh Rodri.

    Pilihan kedua, yang menurut saya paling ambisius, adalah Real Madrid mengakui bahwa kehilangan Rodri telah menyingkap kebutuhan nyata di lini tengah, lalu kembali ke bursa transfer untuk mencari pemain yang mampu mengembangkan sistem, dan di sinilah Adam Wharton akan menjadi salah satu pilihan terbaik yang tersedia.

    Bukan karena ia adalah Rodri, tetapi karena ia mungkin adalah Wharton yang dibutuhkan Real Madrid.

  • Tamparan sesungguhnya bukan pada kehilangan Rodri

    Mungkin kehilangan Rodri ke Barcelona terasa menyakitkan bagi para pendukung Real Madrid.

    Bahkan harus diakui bahwa ini adalah sebuah tamparan, terutama karena datang dari rival tradisional dan dalam sebuah transfer di mana Real Madrid sebenarnya memiliki peluang nyata sebelum mereka lamban dan situasi berubah arah.

    Namun sepak bola tidak memberimu banyak waktu untuk menangisi transfer yang gagal.

    Kini Real Madrid memiliki pelatih baru, proyek baru, dan tim yang perlu dibangun. Masalah sebenarnya bukanlah karena Rodri pergi ke Barcelona, melainkan masalahnya akan muncul jika Real Madrid membiarkan tamparan ini membuat mereka mengambil keputusan yang salah.

    Skenario terburuk yang mungkin terjadi adalah klub kehilangan Rodri, lalu dengan mudah memutuskan bahwa Tchouameni mampu melakukan segalanya, karena keputusan semacam ini membuat pertanyaan berikut menjadi wajar: apakah Real Madrid benar-benar mencari solusi atas masalah-masalahnya? Atau sedang berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa masalah-masalah itu tidak ada?

    Kehilangan Rodri bukanlah akhir dunia.

    Tetapi cara Real Madrid bangkit dari tamparan ini yang akan menentukan banyak hal.

    Entah kehilangan Rodri hanya menjadi transfer gagal yang mendorong klub untuk membangun tim yang lebih seimbang, atau Real Madrid baru akan menyadari beberapa bulan kemudian bahwa Barcelona bukan hanya merebut seorang pemain darinya, melainkan justru menyingkap sebuah masalah yang selama ini coba ditunda oleh klub untuk dihadapi.

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