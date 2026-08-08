Real Madrid sudah pasti tidak ingin kehilangan Rodri dengan cara seperti ini, dan ceritanya bukan sekadar kesepakatan yang gagal di jam-jam terakhir bursa transfer, bukan pula sekadar pemain yang memilih tawaran lain setelah menimbang-nimbang beberapa klub, melainkan ada keinginan yang jelas dari Real Madrid untuk mendapatkan gelandang asal Spanyol itu. Untuk sesaat, kesepakatan itu tampak berjalan ke arah yang benar, sebelum terjadi perubahan dramatis yang tidak diperkirakan oleh Los Blancos.

Kemudian, kelambanan dalam merampungkan kesepakatan, serta ketidakmampuan menanganinya dengan kecepatan dan ketegasan yang dibutuhkan, memberi Rodri ruang untuk memikirkan kembali masa depannya.

Lalu datanglah pukulan terbesar: Rodri memilih Barcelona.

Di titik inilah tepatnya letak kepekaan cerita ini bagi Real Madrid. Kehilangan seorang pemain yang kau inginkan ke klub lain adalah hal yang selalu terjadi dalam sepakbola, tetapi kehilangan pemain sepenting ini ke rival tradisional, dan setelah nama Real Madrid begitu kuat hadir dalam pemandangan tersebut, ini adalah cerita yang benar-benar berbeda.

Ini adalah sebuah tamparan.

Namun pada saat yang sama, ini bukanlah akhir dari segalanya.

Pertanyaan sesungguhnya sekarang bukanlah: mengapa Real Madrid kehilangan Rodri? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana Real Madrid menyikapi kehilangan Rodri?