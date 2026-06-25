Kedengarannya mengerikan: BVB tampaknya "mendapat keuntungan" dari cedera parah yang dialami Nico Schlotterbeck

Meskipun telah mendatangkan Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konate, Mourinho dilaporkan masih melihat adanya kebutuhan untuk melakukan perombakan pada skuad Real Madrid menjelang musim depan, dan ia mengidentifikasi lini pertahanan tengah sebagai area yang perlu diperbaiki. Namun, untuk saat ini, seorang bek tengah bernama Raul Asencio dilaporkan akan meninggalkan klub.

Schlotterbeck dilaporkan masih masuk dalam daftar kandidat, namun menurut Marca, cedera parah yang dialaminya di Piala Dunia telah membuatnya kehilangan kepercayaan dari Mourinho. Schlotterbeck mengalami robekan ligamen medial di pergelangan kakinya pada awal pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading dan tidak hanya absen untuk sisa turnamen, tetapi juga diperkirakan akan absen setidaknya selama tiga bulan ke depan.

Sementara itu, Mourinho juga berencana memperkuat lini tengah Real Madrid dan dilaporkan sedang mengincar Enzo Fernandez dari Chelsea FC serta Mateus Fernandes dari West Ham United sebagai calon pemain baru.