Seperti dilaporkan Marca, Alessandro Bastoni dari Inter Milan kini menjadi pilihan utama "The Special One" untuk posisi bek tengah. Namun, Nerazzurri kabarnya meminta setidaknya 70 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun tersebut, yang juga telah lama dikabarkan menjadi incaran Hansi Flick di FC Barcelona. Selain itu, Piero Hincapie dari FC Arsenal juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat bagi Los Blancos.
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Kedengarannya mengerikan: BVB tampaknya "mendapat keuntungan" dari cedera parah yang dialami Nico Schlotterbeck
Bahkan sebelum Piala Dunia, surat kabar Bild telah melaporkan bahwa Mourinho adalah pengagum berat Nico Schlotterbeck dan bahwa Los Blancos bahkan berencana mengajukan tawaran kepada pemain timnas Jerman tersebut.
Latar belakang: Real Madrid adalah salah satu dari tiga klub yang memiliki klausul pelepasan dalam kontrak baru Schlotterbeck yang berlaku hingga sekitar final Piala Dunia pada 19 Juli. Madrid, Liverpool, dan satu klub lain yang namanya tidak disebutkan dilaporkan dapat merekrut Schlotterbeck pada musim panas ini dengan biaya antara 50 hingga 60 juta euro, meskipun ia telah memperpanjang kontraknya hingga 2031.
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Schlotterbeck tampaknya juga tidak lagi begitu diminati di Real Madrid, mungkin karena cedera yang dialaminya
Meskipun telah mendatangkan Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konate, Mourinho dilaporkan masih melihat adanya kebutuhan untuk melakukan perombakan pada skuad Real Madrid menjelang musim depan, dan ia mengidentifikasi lini pertahanan tengah sebagai area yang perlu diperbaiki. Namun, untuk saat ini, seorang bek tengah bernama Raul Asencio dilaporkan akan meninggalkan klub.
Schlotterbeck dilaporkan masih masuk dalam daftar kandidat, namun menurut Marca, cedera parah yang dialaminya di Piala Dunia telah membuatnya kehilangan kepercayaan dari Mourinho. Schlotterbeck mengalami robekan ligamen medial di pergelangan kakinya pada awal pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading dan tidak hanya absen untuk sisa turnamen, tetapi juga diperkirakan akan absen setidaknya selama tiga bulan ke depan.
Sementara itu, Mourinho juga berencana memperkuat lini tengah Real Madrid dan dilaporkan sedang mengincar Enzo Fernandez dari Chelsea FC serta Mateus Fernandes dari West Ham United sebagai calon pemain baru.