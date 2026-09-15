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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

Diterjemahkan oleh

Kecerobohan tak beralasan: Kapan Mourinho berani meredam kesombongan Vinicius?

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
Spanyol
Portugal
Brasil

Penampilan negatif dari sang bintang Brasil dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya

Real Madrid nyaris membayar mahal keteledoran di lini serang, terutama dari pemain asal Brasil Vinicius Junior, sepanjang babak pertama menghadapi Elche, Selasa malam pada pekan keenam Liga Spanyol, setelah membuang lebih dari satu peluang yang seharusnya mampu mengakhiri laga lebih awal, sebelum akhirnya kelegaan datang pada detik-detik terakhir lewat gol penentu Carlos Espi yang memberi Los Blancos kemenangan susah payah (3-2)

Pelatih Los Merengues, Jose Mourinho, melewati menit-menit yang menegangkan di babak kedua, setelah menyaksikan keunggulan dua gol tanpa balas miliknya terus menyusut di tengah kemerosotan yang jelas dalam penampilan timnya, hingga pada akhirnya ia bisa bernapas lega usai gol telat Espi yang memastikan tiga poin bagi Real Madrid, sekaligus menyelamatkan tim dari skenario yang bisa berubah menjadi salah satu laga tersulit mereka musim ini.

Namun apa yang terjadi menghadapi Elche tidak bisa dianggap sekadar malam yang berlalu begitu saja, terlebih persoalan membuang peluang dan gagal memanfaatkan keunggulan di lini serang kini tampak begitu mencolok pada awal musim, dan di garis depan sorotan itu ada Vinicius yang masih jauh dari sosok yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid, baik dari sisi penyelesaian akhir di depan gawang maupun pengaruhnya di sepertiga akhir lini serang.

Di sinilah muncul pertanyaan yang kini mengemuka dengan kuat kepada Mourinho: kapan Vinicius Junior akan duduk di bangku cadangan?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Perpanjangan hingga 2032, tapi di mana Vinicius?

    Masa depan Vinicius Junior memicu banyak perdebatan sepanjang jendela transfer musim panas, setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Real Madrid, di tengah minat kuat dari Arsenal untuk mendapatkan jasanya, sehingga membuat para pendukung klub kerajaan itu berada dalam kondisi menanti-nanti terkait nasib salah satu bintang paling menonjol tim dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada akhirnya, Real Madrid menegaskan sikapnya dan berhasil memperpanjang kontrak Vinicius Junior, sehingga bintang asal Brasil itu melanjutkan perjalanannya di dalam benteng Santiago Bernabeu hingga tahun 2032, hal yang memberikan rasa lega bagi para pendukung Los Blancos, terutama karena bertahannya pemain tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk mempertahankan salah satu elemen terpenting dalam proyek masa depan klub.

    Para pendukung Real Madrid menanti kemunculan versi Vinicius yang lebih stabil setelah perpanjangan kontrak, terutama karena kepastian masa depannya semestinya memberinya ketenangan dan konsentrasi penuh untuk menampilkan yang terbaik di dalam lapangan, namun kenyataan hingga kini belum sesuai dengan gambaran yang dinanti para pendukung Real Madrid.

    Pemain Brasil itu tampil pucat di sebagian besar pertandingan sejak awal musim, dan tidak lagi memberikan solusi ofensif yang biasa didapatkan Real Madrid darinya, baik melalui akselerasi di belakang para bek, aksi menggiring bola, maupun menciptakan ancaman secara terus-menerus, sehingga pertanyaan tetap muncul mengenai penyebab kemerosotan ini, dan apakah Mourinho akan terus memberinya kepercayaan penuh meski produktivitasnya menurun.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Kecerobohan yang tidak berdasar

    Jika gambaran umum tentang performa Vinicius memunculkan tanda tanya, maka angka golnya membuat pertanyaan-pertanyaan ini semakin jelas. Bintang asal Brasil itu hanya mencetak satu gol dalam enam laga pertamanya di Liga Spanyol, sebuah rasio yang sangat lemah bagi seorang pemain yang diharapkan memimpin lini serang Real Madrid, terutama di tengah kehadiran rekannya Kylian Mbappe yang memuncaki daftar pencetak gol terbanyak La Liga dengan koleksi 7 gol, sehingga tampak jelas jurang besar di antara keduanya pada awal musim.

    Sebagian orang mungkin mengira lemahnya torehan gol Vinicius disebabkan karena ia tidak mendapatkan cukup peluang di depan gawang lawan, tetapi apa yang terjadi di lapangan justru sepenuhnya membantah hal itu. Pemain Brasil itu mendapatkan peluang dan terus-menerus menembus area berbahaya, hanya saja masalahnya terletak pada bagaimana ia menyelesaikan peluang-peluang tersebut, hal yang tampak jelas dalam laga terakhir menghadapi Elche.

    Dalam laga itu, Vinicius mendapatkan 4 peluang matang yang seharusnya bisa ia konversi menjadi gol, dan hampir semuanya datang pada periode ketika Real Madrid tengah menguasai penuh jalannya pertandingan. Tim seharusnya bisa memanfaatkan keunggulan itu untuk mencetak lebih banyak gol dan menyudahi pertandingan lebih awal, tetapi kecerobohan penyerang Brasil itu di depan gawang menghalangi hal tersebut, setelah ia menyelesaikan peluang-peluang yang tersedia dengan cara yang tidak mencerminkan nilai dan kemampuan aslinya.

    Membuang peluang-peluang tersebut bukan sekadar masalah individu bagi Vinicius, tetapi berdampak langsung pada jalannya pertandingan. Alih-alih Real Madrid memperlebar keunggulan dan mematikan laga, hal itu justru memberi Elche kesempatan untuk tetap bertahan dalam pertandingan dan menyamakan kedudukan, sehingga tim ibu kota mendapati dirinya berada di bawah tekanan besar pada menit-menit akhir. Bahkan tim tuan rumah nyaris merebut satu poin andai bukan karena skenario mematikan yang pada akhirnya menguntungkan Real Madrid dan memastikan kemenangan bagi mereka.

    Dengan demikian, gol kemenangan yang datang di menit-menit akhir turut meringankan tekanan terhadap Vinicius, setelah Real Madrid meraih tiga poin alih-alih menjadi bahan pembicaraan soal peluang-peluang yang ia buang, yang sebenarnya bisa menyudahi pertandingan lebih awal. Namun berlanjutnya masalah ini tidak akan menjadi hal yang bisa diabaikan dalam setiap pertandingan.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pembelaan mati-matian dari Mourinho, tapi sampai kapan?

    Usai kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions, Selasa lalu, Jose Mourinho melanjutkan pembelaannya terhadap Vinicius Junior, dengan menolak sorakan cemoohan yang diterima pemain itu dari para pendukung Los Blancos akibat penurunan performanya.

    Mourinho berkata: "Di Portugal ada sebuah pepatah, saya tidak tahu apakah ada di Spanyol dengan versi yang sama, 'Jangan melempari batu kecuali pohon yang berbuah'. Apa yang telah dilakukan Vini di sini selama tahun-tahun terakhir? Berapa banyak trofi Liga Champions yang telah ia menangkan? Berapa banyak gol yang telah ia cetak? Ia adalah pohon yang berbuah banyak. Dan orang-orang melempari batu karena mereka menginginkan buahnya."

    Ia menambahkan: "Versi terbaik dari Vinicius akan datang. Versi tahun lalu, ketika Bernabeu ketakutan menghadapi Benfica dan ia akhirnya memastikan hasil laga tersebut. Versi Vinicius yang itu akan datang."

    Namun tampaknya Mourinho mengambil langkah mundur, dan mulai menarik kembali dukungan ini, setelah sejumlah peluang yang disia-siakan oleh pemain Brasil itu dalam pertandingan melawan Elche, serta memutuskan menggantikannya pada menit ke-68 pertandingan, setelah kembali tampil buruk.

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    Beranikah Mourinho melakukannya?

    José Mourinho dikenal dengan keberaniannya dalam mengambil keputusan-keputusan sulit, serta tak ragu menyingkirkan para bintang dari susunan utama ketika ia menilai bahwa kepentingan tim menuntut hal tersebut. Pelatih asal Portugal itu telah melakukan hal serupa terhadap nama-nama besar sepanjang kariernya. Karena itu, persoalan menangani penurunan performa Vinícius tampak sebagai salah satu ujian penting bagi karakter Mourinho di Real Madrid, terutama jika sang winger Brasil terus menampilkan level yang sama.

    Tak bisa diabaikan bahwa Vinícius pernah berselisih dengan Xabi Alonso pada musim lalu akibat seringnya ia ditarik keluar, di saat pemain itu menganggap dirinya sebagai salah satu elemen utama yang seharusnya mendapatkan kepercayaan pelatih secara terus-menerus. Hal itu berakhir dengan hengkangnya Alonso dari kursi kepelatihan Real Madrid. Namun, situasinya kini berbeda, dan Mourinho memiliki karakter yang benar-benar berbeda serta mungkin tidak akan ragu mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pemainnya bahwa level di dalam lapangan adalah faktor penentu dalam menetapkan siapa yang tampil sebagai starter dan siapa yang duduk di bangku cadangan.

    Di hadapan Mourinho tampak sejumlah solusi taktis jika ia memutuskan memberikan Vinícius periode istirahat dan menata ulang kartu-kartunya, sebab ia bisa mengandalkan Yann Diomandé di sisi kiri, dengan kehadiran Arda Güler di sisi kanan, sementara Jude Bellingham bergerak di lini tengah, di samping ia juga memiliki opsi-opsi lain yang dapat digunakan selama pertandingan seperti Brahim Díaz. Ini berarti pelatih asal Portugal itu tidak kekurangan alternatif yang mampu menutupi absennya Vinícius dari susunan utama.

    Duduknya Vinícius di bangku cadangan bisa jadi lebih dari sekadar hukuman taktis akibat penurunan performanya, sebab hal itu mungkin menjadi peluang bagi pemain itu sendiri untuk mengembalikan fokusnya dan menyadari bahwa posisinya sebagai starter tidak terjamin, apa pun namanya atau kedudukannya di dalam tim. Perasaan bahwa tempat itu telah dipesan secara permanen dapat mematikan persaingan, sementara kehadiran alternatif yang mampu mengisi posisinya bisa mendorong pemain Brasil itu untuk memulihkan keseriusan dan ketajaman yang hilang darinya di awal musim.

    Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya soal Mourinho memiliki opsi-opsi, melainkan sejauh mana kesiapannya untuk mengambil keputusan dan mewujudkannya di lapangan. Pertanyaan yang membingungkan pun tetap mengemuka dengan kuat saat ini: apakah pelatih asal Portugal itu berani dan benar-benar melakukannya?

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