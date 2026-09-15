Real Madrid nyaris membayar mahal keteledoran di lini serang, terutama dari pemain asal Brasil Vinicius Junior, sepanjang babak pertama menghadapi Elche, Selasa malam pada pekan keenam Liga Spanyol, setelah membuang lebih dari satu peluang yang seharusnya mampu mengakhiri laga lebih awal, sebelum akhirnya kelegaan datang pada detik-detik terakhir lewat gol penentu Carlos Espi yang memberi Los Blancos kemenangan susah payah (3-2)

Pelatih Los Merengues, Jose Mourinho, melewati menit-menit yang menegangkan di babak kedua, setelah menyaksikan keunggulan dua gol tanpa balas miliknya terus menyusut di tengah kemerosotan yang jelas dalam penampilan timnya, hingga pada akhirnya ia bisa bernapas lega usai gol telat Espi yang memastikan tiga poin bagi Real Madrid, sekaligus menyelamatkan tim dari skenario yang bisa berubah menjadi salah satu laga tersulit mereka musim ini.

Namun apa yang terjadi menghadapi Elche tidak bisa dianggap sekadar malam yang berlalu begitu saja, terlebih persoalan membuang peluang dan gagal memanfaatkan keunggulan di lini serang kini tampak begitu mencolok pada awal musim, dan di garis depan sorotan itu ada Vinicius yang masih jauh dari sosok yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid, baik dari sisi penyelesaian akhir di depan gawang maupun pengaruhnya di sepertiga akhir lini serang.

Di sinilah muncul pertanyaan yang kini mengemuka dengan kuat kepada Mourinho: kapan Vinicius Junior akan duduk di bangku cadangan?

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