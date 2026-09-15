Real Madrid nyaris membayar mahal keteledoran di lini serang, terutama dari pemain asal Brasil Vinicius Junior, sepanjang babak pertama pertandingan melawan Elche pada Selasa malam dalam giornata keenam Liga Spanyol, setelah menyia-nyiakan lebih dari satu peluang yang seharusnya mampu menyudahi laga lebih awal, sebelum keajaiban datang pada detik-detik terakhir lewat gol penentu dari Carlos Espi yang memberi Los Blancos kemenangan susah payah (3-2).

Pelatih Los Merengues, Jose Mourinho, menjalani menit-menit yang menegangkan di babak kedua, setelah menyaksikan keunggulan dua gol tanpa balas perlahan menyusut di tengah penurunan performa yang jelas dari timnya, hingga akhirnya ia bisa bernapas lega usai gol telat Espi yang memastikan tiga poin bagi Real Madrid, sekaligus menyelamatkan tim dari skenario yang bisa saja berubah menjadi salah satu pertandingan tersulit mereka musim ini.

Namun apa yang terjadi di hadapan Elche tidak bisa dianggap sekadar malam yang berlalu begitu saja, apalagi masalah membuang-buang peluang dan tidak memanfaatkan dominasi serangan telah hadir secara mencolok pada awal musim, dan di garis depan pemandangan ini muncul Vinicius yang masih jauh dari sosok yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid darinya, baik dari sisi penyelesaian akhir di depan gawang maupun pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan.

Di sinilah muncul pertanyaan yang kini kian mendesak Mourinho: kapan Vinicius Junior duduk di bangku cadangan?

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