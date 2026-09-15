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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

Diterjemahkan oleh

Kecerobohan tak beralasan: kapan Mourinho berani mematikan keangkuhan Vinicius?

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
Spanyol
Portugal
Brasil

Penampilan negatif dari sang bintang Brasil dari satu laga ke laga berikutnya

Real Madrid nyaris membayar mahal keteledoran di lini serang, terutama dari pemain asal Brasil Vinicius Junior, sepanjang babak pertama pertandingan melawan Elche pada Selasa malam dalam giornata keenam Liga Spanyol, setelah menyia-nyiakan lebih dari satu peluang yang seharusnya mampu menyudahi laga lebih awal, sebelum keajaiban datang pada detik-detik terakhir lewat gol penentu dari Carlos Espi yang memberi Los Blancos kemenangan susah payah (3-2).

Pelatih Los Merengues, Jose Mourinho, menjalani menit-menit yang menegangkan di babak kedua, setelah menyaksikan keunggulan dua gol tanpa balas perlahan menyusut di tengah penurunan performa yang jelas dari timnya, hingga akhirnya ia bisa bernapas lega usai gol telat Espi yang memastikan tiga poin bagi Real Madrid, sekaligus menyelamatkan tim dari skenario yang bisa saja berubah menjadi salah satu pertandingan tersulit mereka musim ini.

Namun apa yang terjadi di hadapan Elche tidak bisa dianggap sekadar malam yang berlalu begitu saja, apalagi masalah membuang-buang peluang dan tidak memanfaatkan dominasi serangan telah hadir secara mencolok pada awal musim, dan di garis depan pemandangan ini muncul Vinicius yang masih jauh dari sosok yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid darinya, baik dari sisi penyelesaian akhir di depan gawang maupun pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan.

Di sinilah muncul pertanyaan yang kini kian mendesak Mourinho: kapan Vinicius Junior duduk di bangku cadangan?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Perpanjangan kontrak hingga 2032, tapi di mana Vinicius?

    Masa depan Vinicius Junior memicu banyak perdebatan sepanjang periode transfer musim panas, setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Real Madrid, di tengah ketertarikan kuat dari Arsenal untuk mendapatkan jasanya, sehingga para pendukung Los Blancos berada dalam kondisi menanti soal nasib salah satu bintang paling menonjol tim dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada akhirnya, Real Madrid menegaskan sikapnya dan berhasil memperpanjang kontrak Vinicius Junior, sehingga bintang asal Brasil itu melanjutkan perjalanannya di dalam benteng Santiago Bernabeu hingga tahun 2032, hal yang memberikan perasaan lega bagi para pendukung Los Blancos, terutama karena bertahannya sang pemain dipandang sebagai langkah penting untuk mempertahankan salah satu elemen terpenting dari proyek masa depan klub.

    Para pendukung Real Madrid menantikan kemunculan versi Vinicius yang lebih stabil setelah perpanjangan kontrak itu, terutama karena kepastian masa depannya semestinya memberikan ketenangan dan konsentrasi penuh baginya untuk menampilkan performa terbaiknya di dalam lapangan, tetapi kenyataan hingga saat ini tidak datang seperti yang dinantikan oleh para pendukung Real Madrid.

    Pemain asal Brasil itu tampil pucat di sebagian besar pertandingan sejak awal musim, dan tidak lagi memberikan solusi-solusi ofensif yang biasa didapatkan Real Madrid darinya, baik melalui akselerasi di belakang para bek, aksi menggiring bola, maupun menciptakan ancaman secara terus-menerus, sehingga pertanyaan tetap muncul mengenai penyebab kemerosotan ini, dan apakah Mourinho akan terus memberikan kepercayaan penuh kepadanya meski produktivitasnya menurun.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Kecerobohan yang tak beralasan

    Jika gambaran umum tentang penampilan Vinicius memunculkan tanda tanya, maka catatan golnya membuat pertanyaan-pertanyaan itu semakin jelas. Bintang Brasil ini hanya mencetak satu gol selama 6 laga pertamanya di Liga Spanyol, sebuah rasio yang sangat lemah bagi seorang pemain yang diharapkan memimpin lini serang Real Madrid, terlebih dengan kehadiran rekannya Kylian Mbappe yang memuncaki daftar pencetak gol terbanyak La Liga dengan koleksi 7 gol, sehingga terlihat jelas perbedaan besar antara kedua pemain ini di awal musim.

    Sebagian orang mungkin mengira lemahnya torehan gol Vinicius disebabkan oleh minimnya peluang yang ia dapatkan di depan gawang lawan, namun apa yang terjadi di lapangan justru sepenuhnya bertolak belakang. Pemain Brasil itu mendapatkan peluang, dan sampai ke area berbahaya secara terus-menerus, hanya saja masalahnya terletak pada cara ia menyikapi peluang-peluang tersebut, dan hal itu terlihat jelas dalam laga terakhir melawan Elche.

    Dalam pertandingan itu, Vinicius mendapatkan 4 peluang matang yang seharusnya bisa ia konversi menjadi gol, dan hampir semuanya datang pada periode ketika Real Madrid menguasai penuh jalannya permainan. Tim itu sebenarnya bisa memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mencetak lebih banyak gol dan menyudahi pertandingan lebih awal, namun kecerobohan penyerang Brasil itu di depan gawang menghalangi hal tersebut, setelah ia menyikapi peluang-peluang yang tersedia baginya dengan cara yang tidak mencerminkan nilai dan kemampuan aslinya.

    Terbuangnya peluang-peluang itu bukan sekadar masalah individu Vinicius, tetapi berdampak langsung pada jalannya pertandingan. Alih-alih Real Madrid memperlebar keunggulan dan mematikan laga, hal itu justru memberi Elche kesempatan untuk bertahan dalam pertandingan dan mengejar kedudukan, sehingga tim Los Blancos mendapati dirinya berada di bawah tekanan besar pada menit-menit akhir, bahkan tim tuan rumah nyaris mencuri satu poin andai bukan karena skenario mematikan yang pada akhirnya berpihak kepada Real Madrid dan memastikan kemenangan bagi mereka.

    Dengan demikian, gol kemenangan yang datang terlambat itu turut meringankan tekanan atas Vinicius, setelah Real Madrid meraih tiga poin alih-alih menjadi bahan pembicaraan soal peluang yang ia buang, yang sebenarnya bisa menyudahi pertandingan lebih awal. Namun berlanjutnya masalah ini tidak akan menjadi hal yang bisa diabaikan di setiap pertandingan.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pembelaan mati-matian dari Mourinho, tapi sampai kapan?

    Usai kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions Eropa, Selasa lalu, Jose Mourinho melanjutkan pembelaannya terhadap Vinicius Junior dengan menolak cemoohan yang diterima sang pemain dari para pendukung Los Blancos akibat penurunan performanya.

    Mourinho berkata: "Di Portugal ada pepatah, saya tidak tahu apakah pepatah yang sama ada di Spanyol, 'Jangan melempari batu kecuali pada pohon yang berbuah.' Apa yang telah Vini lakukan di sini selama beberapa tahun terakhir? Berapa banyak gelar Liga Champions Eropa yang telah ia menangkan? Berapa banyak gol yang telah ia cetak? Ia adalah pohon yang menghasilkan banyak buah. Dan orang-orang melempari batu karena mereka menginginkan buahnya."

    Ia menambahkan: "Versi terbaik dari Vinicius akan datang. Versi tahun lalu, ketika Bernabeu ketakutan menghadapi Benfica dan pada akhirnya ia yang menentukan hasil laga. Versi Vinicius yang seperti itu akan datang."

    Namun, tampaknya Mourinho mengambil satu langkah mundur dan mulai menarik dukungan tersebut, setelah sejumlah peluang yang disia-siakan oleh pemain Brasil itu dalam pertandingan melawan Elche, dan ia memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-68 pertandingan, usai sebuah penampilan buruk yang baru.

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    Apakah Mourinho berani dan melakukannya?

    José Mourinho dikenal berani dalam mengambil keputusan-keputusan sulit, dan tidak ragu menyingkirkan para bintang dari susunan utama ketika ia menilai bahwa kepentingan tim menuntut hal itu. Pelatih asal Portugal ini telah melakukan hal yang sama terhadap nama-nama besar sepanjang kariernya, sehingga soal menangani penurunan performa Vinicius tampak menjadi salah satu ujian penting bagi kepribadian Mourinho di Real Madrid, terutama jika sang winger asal Brasil terus menampilkan level yang sama.

    Tak bisa diabaikan bahwa Vinicius sebelumnya pernah bersitegang dengan Xabi Alonso pada musim lalu karena sering ditarik keluar, di saat pemain tersebut menganggap dirinya sebagai salah satu elemen utama yang seharusnya mendapatkan kepercayaan pelatih secara terus-menerus. Persoalan itu berakhir dengan hengkangnya Alonso dari kursi kepelatihan Real Madrid, tetapi situasinya kini berbeda. Mourinho memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda dan mungkin tidak akan ragu mengirim pesan yang jelas kepada seluruh pemainnya bahwa level di atas lapangan adalah faktor penentu dalam memutuskan siapa yang bermain sejak awal dan siapa yang duduk di bangku cadangan.

    Beberapa solusi teknis tampak tersedia di hadapan Mourinho jika ia memutuskan memberikan Vinicius periode istirahat dan menata ulang kartu-kartunya, sebab ia bisa mengandalkan Yan Diomande di sisi kiri, dengan kehadiran Arda Güler di sisi kanan, sementara Jude Bellingham bergerak di lini tengah, di samping ia memiliki pilihan lain yang bisa dimanfaatkan sepanjang pertandingan seperti Brahim Diaz. Ini berarti pelatih asal Portugal itu tidak kekurangan alternatif yang mampu menutupi absennya Vinicius dari susunan utama.

    Duduknya Vinicius di bangku cadangan mungkin lebih dari sekadar hukuman teknis akibat penurunan performanya, sebab hal itu bisa jadi merupakan peluang bagi pemain itu sendiri untuk mengembalikan fokus dan menyadari bahwa posisi utamanya tidak terjamin, betapapun besar namanya atau kedudukannya di dalam tim. Perasaan bahwa kursi tersebut sudah dipesan secara permanen bisa mematikan persaingan, sementara adanya alternatif yang mampu mengisi posisinya mungkin mendorong sang pemain Brasil untuk mengembalikan keseriusan dan ketajaman yang hilang darinya di awal musim.

    Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya soal Mourinho memiliki pilihan, melainkan sejauh mana kesiapannya untuk mengambil keputusan dan menerapkannya di lapangan. Pertanyaan yang membingungkan pun masih diajukan dengan kuat saat ini: apakah pelatih asal Portugal itu berani melakukannya?

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