Putra mantan pelatih Belanda Ronald Koeman itu cepat menegaskan keyakinan dirinya saat menghadapi perang urat saraf dari lawan sebelum maju mengambil penalti kedua. Berbicara di depan kamera ESPNsetelah pertandingan, Koeman Jr berkata: "Saya berada di urutan teratas, kalian sudah melihat itu. Saya bisa mengambil penalti dengan baik dan saya percaya diri, jadi tidak ada keraguan."

Ketika ditanya soal menarik napas dalam-dalam sebelumnya, ia menambahkan: "Kalian tahu bagaimana biasanya. Mereka mulai bicara kepada Anda, kiper [Thijs Jansen] dan penyerangnya... Tapi Anda tidak bisa menggoyahkan saya, kawan. Anda hanya perlu mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri dan fokus."