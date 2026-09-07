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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Kau tak bisa menggangguku, sobat!' - Kiper Ronald Koeman Jr menertawakan permainan pikiran setelah mencetak dua penalti

R. Koeman
Telstar
R. Koeman
Telstar vs Cambuur
Cambuur
Eredivisie

Kiper Telstar Ronald Koeman Jr mengabaikan upaya perang urat saraf lawan setelah mencetak sejarah Eredivisie lewat torehan sensasional dua gol penalti melawan SC Cambuur. Penjaga gawang berusia 31 tahun itu dua kali maju sebagai eksekutor penalti untuk menyelamatkan hasil imbang dramatis 2-2 bagi timnya yang bermain dengan 10 orang, termasuk gol penyeimbang pada menit ke-101 untuk menutup penampilan yang tak terlupakan.

  • Dwigol bersejarah selamatkan hasil imbang

    Kiper Telstar itu mencatatkan sejarah Eredivisie setelah mencetak dua gol penalti dramatis untuk menyelamatkan satu poin saat timnya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-22. Tertinggal dua gol pada babak kedua, Koeman Jr memperkecil ketertinggalan pada menit ke-63 sebelum melepaskan gol penyama kedudukan pada menit ke-101 di masa injury time. Aksinya yang heroik membuatnya menjadi kiper pertama dalam sejarah kasta tertinggi Belanda yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan.


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  • Kiper tepis tekanan

    Putra mantan pelatih Belanda Ronald Koeman itu cepat menegaskan keyakinan dirinya saat menghadapi perang urat saraf dari lawan sebelum maju mengambil penalti kedua. Berbicara di depan kamera ESPNsetelah pertandingan, Koeman Jr berkata: "Saya berada di urutan teratas, kalian sudah melihat itu. Saya bisa mengambil penalti dengan baik dan saya percaya diri, jadi tidak ada keraguan."

    Ketika ditanya soal menarik napas dalam-dalam sebelumnya, ia menambahkan: "Kalian tahu bagaimana biasanya. Mereka mulai bicara kepada Anda, kiper [Thijs Jansen] dan penyerangnya... Tapi Anda tidak bisa menggoyahkan saya, kawan. Anda hanya perlu mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri dan fokus."

  • Teknik mematikan memastikan tonggak penting

    Ketenangan Koeman Jr dari titik 12 yard tidak mengejutkan setelah sebelumnya ia mengeksekusi penalti penentu melawan FC Volendam pada Mei untuk mempertahankan status Telstar di kasta tertinggi.

    Sebelum VAR turun tangan untuk mengubah tendangan bebas awal menjadi penalti kedua, sang kiper bahkan sudah bersiap mengambil bola mati itu sendiri: "Saya berpikir: mungkin saya akan mengambil tendangan bebas itu juga. Tetapi semua orang di tim sudah mengatakan itu terjadi di dalam kotak penalti.

    "Saya sangat senang dengan itu. Menyenangkan bisa mengambil tanggung jawab, tetapi anak-anak bekerja keras hari ini. Sudutnya sama, ya. Mungkin suatu saat saya harus mengubahnya. Tetapi kalau ditendang dengan keras, mereka tidak bisa menepisnya."


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  • Ujian berat di laga tandang menanti

    Telstar akan berupaya melanjutkan momentum dramatis ini saat mereka bertandang menghadapi FC Twente pada Rabu, 9 September. Sementara itu, Cambuur harus segera bangkit setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol jelang menjamu NEC pada Sabtu. Ketenangan Koeman Jr dan daya juang yang ditunjukkan Telstar meski bermain dengan 10 orang memberi kepercayaan diri berharga di tengah padatnya jadwal domestik.

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