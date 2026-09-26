Kasus Manchester City, peretas Rui Pinto mengutip Guardiola: "Kencangkan sabuk pengaman"

Tiga hakim independen dikabarkan menyatakan Manchester City bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League, membuka kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi dari klub dan pemain. Proses yang berlangsung secara tertutup itu bisa menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap keseimbangan ekonomi dan kelembagaan sepak bola Inggris. City memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding.
Seperti dilaporkan Corriere.it, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Inggris, Lisa Nandy, menekankan perlunya menutup kasus ini dengan cepat: "Kita harus mencapai kesimpulan dengan cepat untuk memulihkan kepercayaan terhadap sepak bola. Premier League berhak mengatur dirinya sendiri, tetapi aturannya harus diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak".