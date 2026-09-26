Kasus Manchester City, peretas Rui Pinto mengutip Guardiola: "Kencangkan sabuk pengaman"

Di pusat perkara ini juga ada Rui Pinto, peretas asal Portugal yang pada 2015 mendirikan Football Leaks untuk menyebarkan dokumen rahasia tentang sepak bola internasional. Informasinya, yang juga dianalisis oleh jurnalis Der Spiegel, turut membantu mengungkap dugaan penyimpangan finansial City, selain kasus-kasus kontroversial lain yang berkaitan dengan dunia sepak bola.





Ditangkap di Hungaria pada 2019, Pinto dijatuhi hukuman empat tahun dengan hukuman percobaan atas percobaan pemerasan dan kejahatan siber. Setelah itu ia bekerja sama dengan berbagai penyelidikan di Eropa dan ditempatkan dalam perlindungan. Mengenai putusan terkait City, ia menyatakan, seperti dikutip Corriere.it: "Sebuah keputusan bersejarah untuk sepak bola Inggris, dan keputusan yang memahkotai pekerjaan yang telah saya lakukan melalui Football Leaks. Hari ini, kita semua tahu bahwa, melalui manipulasi struktural dan manuver finansial, Manchester City tidak sekadar mengakali aturan, mereka mengubahnya menjadi formalitas belaka, menantang setiap upaya untuk menjaga integritas kompetisi. Penipuan yang diatur dengan sangat teliti itu akhirnya akan dijatuhi hukuman, dan dampaknya bukan hanya akan mengguncang, tetapi menghancurkan... Saya tak bisa tidak mengingat kata-kata Pep Guardiola dalam konferensi pers pertamanya sebagai pelatih City: “Kencangkan sabuk pengaman”".







