Kasus Manchester City, Keane: "Trofi-trofi itu harus dibuang ke tempat sampah"

Roy Keane, mantan ikon Manchester United, berbicara kepada ITV seusai laga antara Inggris dan Republik Ceko, menyampaikan pendapatnya soal kasus Manchester City: "Mereka menang di lapangan karena mereka curang. Trofi-trofi itu harus dibuang ke tempat sampah".





"Mereka tahu ini akan menyakiti banyak orang, tetapi mereka tetap melakukannya. Jika saya seorang pemain, saya akan membuang medali-medali itu ke tempat sampah tanpa ragu. Tentu saja saya akan melakukannya; itu kecurangan... Mereka menang di lapangan karena mereka curang," tegas mantan gelandang itu.