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Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Kasus Manchester City, Keane: "Trofi-trofi itu harus dibuang ke tempat sampah"

R. Keane
Manchester United
Manchester City

Mantan ikon Red Devils itu membahas rival sekota mereka

Roy Keane, mantan ikon Manchester United, berbicara kepada ITV seusai laga antara Inggris dan Republik Ceko, menyampaikan pendapatnya soal kasus Manchester City: "Mereka menang di lapangan karena mereka curang. Trofi-trofi itu harus dibuang ke tempat sampah".


"Mereka tahu ini akan menyakiti banyak orang, tetapi mereka tetap melakukannya. Jika saya seorang pemain, saya akan membuang medali-medali itu ke tempat sampah tanpa ragu. Tentu saja saya akan melakukannya; itu kecurangan... Mereka menang di lapangan karena mereka curang," tegas mantan gelandang itu.

  • Terakhir, Keane menutup: "Saya pikir situasinya akan sangat sulit bagi para pemain, bagi pelatih Enzo Maresca dan bagi klub, serta bagi apa yang mereka wakili, ketika ada pemilik yang tidak segan untuk curang. Sulit untuk mempertahankan tingkat keunggulan".

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