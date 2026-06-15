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Kanti: Kami tidak bisa bersembunyi di Piala Dunia... Prancis adalah lawan utama kami

N. Kante
France
Senegal
World Cup
Prancis
Senegal

Ambisi sang pahlawan

Gelandang Prancis, N'Golo Kanté, menegaskan keinginannya yang kuat untuk memimpin Les Bleus meraih gelar Piala Dunia sekali lagi.

Kanté mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Senegal di babak pertama: "Kami berada di grup yang sangat kuat, yang diisi oleh lawan-lawan yang akan memberikan segalanya. Sangat penting bagi kami untuk memulai perjalanan ini dengan baik dan meraih kemenangan, dan kami sedang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk itu. Kami sudah mengenal lawan-lawan kami dengan baik dan ingin memulai perjalanan ini dengan sempurna."

Dia menambahkan: "Tim dalam kondisi baik, dan kami sangat bersemangat untuk memulai perjalanan ini. Kami telah menjalani dua pertandingan yang bagus dan sekarang siap untuk memulai. Kami memiliki hasrat besar untuk memulai turnamen dengan baik dan mencapai babak final."

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    Apa perbedaannya dengan tahun 2018?

    Kanté membandingkan edisi 2018 dan 2022, dengan mengatakan: "Pada edisi 2018, kami tidak memiliki satu pun pemain yang pernah menjuarai Piala Dunia; kami bahkan tidak memiliki pemegang gelar. Namun, sekarang situasinya berbeda dan jumlah mereka lebih banyak. Kami sangat memahami arti hal ini bagi Prancis, dan kami ingin kembali memenangkan trofi tersebut."

    Mengenai perasaannya secara pribadi, Kanté menjelaskan: "Saya merasa baik-baik saja di tengah kelompok ini. Sudah 8 tahun berlalu sejak partisipasi terakhir saya di Piala Dunia. Jelas ada banyak perubahan dalam skuad tim, dan tujuan utama saya adalah masuk ke dalam skuad, serta bekerja untuk memastikan semua orang dalam kondisi fokus penuh menjelang Piala Dunia."

    Mengenai upaya untuk mencapai final untuk ketiga kalinya berturut-turut, Ngolo mengatakan: "Tentu saja ini adalah tujuan bersama semua tim, kami ingin mencapainya tetapi hal itu sama sekali tidak akan mudah, dan masih banyak pekerjaan yang menanti kami untuk mencapai tujuan ini. Saya sangat senang melihat cinta dan dukungan yang saya terima, dan saya yakin banyak penggemar di luar Prancis yang menghargai kami, hal ini membuat saya bangga."

    Gelandang Prancis itu juga menyinggung soal waktu pertandingan, dengan mengatakan: "Persiapan menjadi faktor penentu bagi kami. Saat tiba di Amerika, kami terpaksa berlatih di bawah terik matahari untuk menyesuaikan diri dengan cuaca. Kami juga akan memanfaatkan jeda untuk minum air agar tetap fokus, dan kami sudah siap sepenuhnya untuk pertandingan besok."

    Mengenai lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Prancis, ia berkomentar: "Saya rasa memiliki kepercayaan diri sangatlah penting, dan kami harus meyakini kemampuan kami agar bisa terus melaju di turnamen ini, namun kami harus menghadapi kompetisi ini selangkah demi selangkah dan pertandingan demi pertandingan. Saya melihat bahwa lawan pertama kami adalah diri kami sendiri dan kami harus selalu menjaga konsentrasi, tetapi pada saat yang sama ada lawan yang akan kami hadapi di lapangan dan kami harus mengalahkannya."

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    Para Jantan Di Bawah Mikroskop

    Kanté berbicara tentang latar belakangnya, dengan mengatakan: "Saya memiliki akar dari Mali, tetapi saya telah bermain untuk tim nasional Prancis selama bertahun-tahun. Pertandingan melawan tim nasional Senegal akan menjadi sangat istimewa, tetapi hal ini karena pertandingan tersebut berlangsung dalam ajang Piala Dunia. Senegal adalah tim yang memiliki kualitas tinggi di lini tengah, mereka telah menunjukkan performa yang sangat kuat dan memiliki pemain-pemain hebat, dan inilah yang membuat mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi."

    Mengenai status Prancis sebagai favorit utama dan tim yang ingin dikalahkan oleh semua orang, bintang Les Bleus itu berkata: "Kami tidak bisa bersembunyi, karena kami memiliki kualitas yang sangat baik dalam skuad tim, dan kami termasuk tim-tim kuat, tetapi kami juga harus percaya pada kemampuan kami. Kami harus menjalani turnamen ini pertandingan demi pertandingan dengan penuh keyakinan, karena semua lawan akan ingin mengalahkan kami, dan yang diminta dari kami adalah bersikap sangat serius dan menjauh sepenuhnya dari kebisingan di luar."

    Dia menyimpulkan: "Ini adalah Piala Dunia kedua dalam karier saya. Pada edisi 2018, itu adalah pengalaman pertama saya yang sangat baru bagi saya. Kini, pada partisipasi kedua ini, saya melihat ada pemain yang tidak lagi bersama kami dan yang lain telah mengumumkan pensiun. Ini adalah turnamen yang sangat indah, dan saya berharap kami dapat meraih gelar Piala Dunia sekali lagi."

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