Kanti: Kami tidak bisa bersembunyi di Piala Dunia... Prancis adalah lawan utama kami

Kanté membandingkan edisi 2018 dan 2022, dengan mengatakan: "Pada edisi 2018, kami tidak memiliki satu pun pemain yang pernah menjuarai Piala Dunia; kami bahkan tidak memiliki pemegang gelar. Namun, sekarang situasinya berbeda dan jumlah mereka lebih banyak. Kami sangat memahami arti hal ini bagi Prancis, dan kami ingin kembali memenangkan trofi tersebut."

Mengenai perasaannya secara pribadi, Kanté menjelaskan: "Saya merasa baik-baik saja di tengah kelompok ini. Sudah 8 tahun berlalu sejak partisipasi terakhir saya di Piala Dunia. Jelas ada banyak perubahan dalam skuad tim, dan tujuan utama saya adalah masuk ke dalam skuad, serta bekerja untuk memastikan semua orang dalam kondisi fokus penuh menjelang Piala Dunia."

Mengenai upaya untuk mencapai final untuk ketiga kalinya berturut-turut, Ngolo mengatakan: "Tentu saja ini adalah tujuan bersama semua tim, kami ingin mencapainya tetapi hal itu sama sekali tidak akan mudah, dan masih banyak pekerjaan yang menanti kami untuk mencapai tujuan ini. Saya sangat senang melihat cinta dan dukungan yang saya terima, dan saya yakin banyak penggemar di luar Prancis yang menghargai kami, hal ini membuat saya bangga."

Gelandang Prancis itu juga menyinggung soal waktu pertandingan, dengan mengatakan: "Persiapan menjadi faktor penentu bagi kami. Saat tiba di Amerika, kami terpaksa berlatih di bawah terik matahari untuk menyesuaikan diri dengan cuaca. Kami juga akan memanfaatkan jeda untuk minum air agar tetap fokus, dan kami sudah siap sepenuhnya untuk pertandingan besok."

Mengenai lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Prancis, ia berkomentar: "Saya rasa memiliki kepercayaan diri sangatlah penting, dan kami harus meyakini kemampuan kami agar bisa terus melaju di turnamen ini, namun kami harus menghadapi kompetisi ini selangkah demi selangkah dan pertandingan demi pertandingan. Saya melihat bahwa lawan pertama kami adalah diri kami sendiri dan kami harus selalu menjaga konsentrasi, tetapi pada saat yang sama ada lawan yang akan kami hadapi di lapangan dan kami harus mengalahkannya."