'Kami harus berkembang' - Fabian Hurzeler bereaksi setelah Brighton ditahan Tromso di play-off Conference League

Hurzeler mengakui timnya terlalu lamban saat menguasai bola dan menuntut respons bertahan yang jauh lebih rapat untuk menghadapi serangan balik pada leg kedua.

Menilai penampilan timnya, Hurzeler menegaskan: "Saya pikir kami mengendalikan pertandingan, tetapi kami tidak cukup cepat saat menguasai bola," katanya, seperti dikutip oleh TNT Sports. "Kami masih punya beberapa peluang, tetapi saya pikir secara keseluruhan Tromso bertahan dengan baik.

"Mereka punya dua peluang besar setelah momen transisi [di mana] kami harus bertahan lebih baik. Secara keseluruhan, [mereka adalah] lawan yang tangguh, dan itu memang yang kami perkirakan. Kami menciptakan peluang, tetapi pada akhirnya kami harus puas dengan hasil imbang, meski itu bukan hasil yang kami harapkan.

"Sekarang kami menantikan kesempatan untuk memenangi pertandingan di depan suporter kami sendiri. Ada aspek-aspek tertentu yang harus kami tingkatkan saat menghadapi Tromso. Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, mereka adalah tim sepak bola yang bagus jadi kami harus bermain di level tertinggi kami untuk memenangi pertandingan di Amex."