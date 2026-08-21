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'Kami harus berkembang' - Fabian Hurzeler bereaksi setelah Brighton ditahan Tromso di play-off Conference League
Dominasi permainan berujung kebuntuan
Brighton mendominasi jalannya pertandingan di Norwegia utara dengan 25 percobaan ke gawang, tetapi penampilan gemilang kiper Tromso, Jakob Haugaard, memastikan leg pertama berakhir tanpa gol. Tim tuan rumah nyaris mencuri kemenangan mengejutkan lewat serangan balik, memaksa Bart Verbruggen melakukan penyelamatan penting dalam situasi satu lawan satu untuk menggagalkan Heine Asen Larsen pada awal babak kedua. Kegagalan Isak Vadebu pada akhir laga membuat duel ini tetap terbuka jelang pertandingan leg kedua pekan depan di Stadion Amex.
- Getty Images Sport
"Kami harus berkembang"
Hurzeler mengakui timnya terlalu lamban saat menguasai bola dan menuntut respons bertahan yang jauh lebih rapat untuk menghadapi serangan balik pada leg kedua.
Menilai penampilan timnya, Hurzeler menegaskan: "Saya pikir kami mengendalikan pertandingan, tetapi kami tidak cukup cepat saat menguasai bola," katanya, seperti dikutip oleh TNT Sports. "Kami masih punya beberapa peluang, tetapi saya pikir secara keseluruhan Tromso bertahan dengan baik.
"Mereka punya dua peluang besar setelah momen transisi [di mana] kami harus bertahan lebih baik. Secara keseluruhan, [mereka adalah] lawan yang tangguh, dan itu memang yang kami perkirakan. Kami menciptakan peluang, tetapi pada akhirnya kami harus puas dengan hasil imbang, meski itu bukan hasil yang kami harapkan.
"Sekarang kami menantikan kesempatan untuk memenangi pertandingan di depan suporter kami sendiri. Ada aspek-aspek tertentu yang harus kami tingkatkan saat menghadapi Tromso. Secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, mereka adalah tim sepak bola yang bagus jadi kami harus bermain di level tertinggi kami untuk memenangi pertandingan di Amex."
Para debutan tampil di tengah spekulasi
Laga ini menandai debut kompetitif bagi rekrutan pemecah rekor senilai £46 juta Luka Vuskovic, Ibrahim Osman, Zadok Yohanna, dan Amario Cozier-Duberry di bawah arahan Hurzeler. Brighton bertandang tanpa Carlos Baleba dan Yankuba Minteh karena cedera di tengah derasnya spekulasi transfer, dengan Baleba sedang dalam pembicaraan mengenai kepindahan ke Manchester United dan klub menolak pendekatan Liverpool untuk Minteh. Sebagai unggulan turnamen, Brighton menargetkan final di Istanbul untuk mengikuti jejak West Ham United, Chelsea, dan Crystal Palace sebagai klub Inggris yang menjuarai kompetisi ini.
- Getty Images Sport
Laga pembuka domestik mendahului penentuan
Brighton harus segera bangkit saat mereka memulai kampanye Premier League 2026-27 di kandang melawan Aston Villa pada Minggu. Laga pembuka kompetisi domestik itu langsung menjadi ujian kedalaman skuad sebelum menyambut Tromso kembali ke Sussex untuk leg kedua penentuan pada Kamis. Manajemen skuad yang cerdas dan penyelesaian akhir yang klinis akan sangat penting jika pasukan Hurzeler ingin mengamankan tempat di fase grup kompetisi Eropa sekaligus membangun momentum awal di kancah domestik.
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