Kekecewaan karena gagal menang di partai puncak sepak bola masih sangat terasa di ruang ganti Argentina. Merefleksikan kepedihan saat kalah dari Spanyol, kepada ESPN Argentina, Martinez mengakui: "Sangat menyakitkan, lebih baik tidak terlalu memikirkannya, tetapi kami juga harus menyoroti usaha luar biasa yang kami lakukan sepanjang turnamen."

Mengakui kepedihan yang dirasakan seluruh skuad, bek tengah itu menambahkan: "Tanpa diragukan lagi, kami menjalani Piala Dunia yang hebat, tetapi kekalahan di final menyakitkan bagi kami semua."

Mengarahkan perhatiannya ke laga perpisahan Messi di hadapan para pendukung di kandang, Martinez menyatakan: "Sekarang kami ada di sini, kembali di negara kami sendiri, dan kami akan menikmatinya."