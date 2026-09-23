APL
Diterjemahkan oleh
'Kami akan menikmatinya' - Lisandro Martinez siap menghormati Lionel Messi setelah rasa sakit di final Piala Dunia
Bek merefleksikan kekalahan yang memilukan
Martinez tiba di Buenos Aires pada Selasa pagi untuk bergabung dengan skuad 37 pemain Argentina dalam pemusatan latihan internasional terbaru mereka. Bek tengah itu langsung berbicara kepada para wartawan soal rasa sakit yang masih tersisa dari kekalahan menyakitkan mereka di final Piala Dunia dari Spanyol. Namun, sang bek menegaskan skuad harus segera mengalihkan fokus untuk memastikan Messi mendapatkan perpisahan yang pantas di tanah kelahirannya.
- Getty Images Sport
Martinez memuji upaya skuad di turnamen
Kekecewaan karena gagal menang di partai puncak sepak bola masih sangat terasa di ruang ganti Argentina. Merefleksikan kepedihan saat kalah dari Spanyol, kepada ESPN Argentina, Martinez mengakui: "Sangat menyakitkan, lebih baik tidak terlalu memikirkannya, tetapi kami juga harus menyoroti usaha luar biasa yang kami lakukan sepanjang turnamen."
Mengakui kepedihan yang dirasakan seluruh skuad, bek tengah itu menambahkan: "Tanpa diragukan lagi, kami menjalani Piala Dunia yang hebat, tetapi kekalahan di final menyakitkan bagi kami semua."
Mengarahkan perhatiannya ke laga perpisahan Messi di hadapan para pendukung di kandang, Martinez menyatakan: "Sekarang kami ada di sini, kembali di negara kami sendiri, dan kami akan menikmatinya."
Federasi merencanakan penghormatan besar di Monumental
Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) telah menyiapkan acara perpisahan spektakuler di Estadio Monumental yang terjual habis untuk merayakan peraih Ballon d'Or delapan kali itu. Menegaskan rencana federasi untuk momen besar tersebut, presiden AFA Claudio Tapia mengatakan: "Mengundang pemain terbaik di dunia, simbol tim nasional kami, kapten kami, Lionel Andres Messi, agar dia bisa menerima perpisahan yang benar-benar layak dia dapatkan."
Badan sepak bola tersebut juga telah mengirim undangan resmi kepada seluruh skuad juara Piala Dunia 2022 beserta keluarga mereka untuk menghadiri malam bersejarah itu di ibu kota.
- STEINSIEK.CH
Latihan intensif mendahului perpisahan emosional
Tim asuhan Lionel Scaloni telah memulai latihan secara tertutup menjelang laga persahabatan kandang melawan Bolivia dan Burkina Faso. Skuad itu kemudian akan menutup jadwal mereka dengan penampilan perpisahan emosional untuk Messi melawan Benin pada 6 Oktober di Buenos Aires. Menjelang laga-laga tersebut, sang pelatih kepala dijadwalkan berbicara kepada media pada 29 September untuk menjelaskan rencananya bagi tim.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami