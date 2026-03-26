Di sela-sela acara jumpa pers untuk stasiun televisi Magenta TV—di mana pemain penyerang Vancouver Whitecaps tersebut akan bertindak sebagai pakar untuk menyoroti turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—Müller ditanya mengenai kemungkinan kembalinya ia ke tim nasional Jerman.
Diterjemahkan oleh
"Kalau begitu, dia pasti gila": Thomas Müller bercanda soal kemungkinan panggilan dari pelatih tim nasional Julian Nagelsmann
"Ya, nol," jawab pria berusia 36 tahun itu dengan tegas. Kemudian ia menambahkan dengan nada bercanda: "Jadi, kalau dia (Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann; Catatan Redaksi) menelepon saya, berarti dia gila. Dia benar-benar punya masalah. Dia kan nggak mungkin menelepon saya. Berapa banyak pemain yang harus absen? Sekitar 15 penyerang?"
Müller mengakhiri kariernya di tim nasional Jerman setelah tersingkir di perempat final Kejuaraan Eropa 2024 di kandang sendiri melawan Spanyol. Secara total, ia tampil 131 kali untuk tim DFB (peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak), mencetak 45 gol, dan memberikan 41 assist. Prestasi terbesarnya adalah meraih gelar juara di Piala Dunia 2014 di Brasil.
Di level klub, Müller bermain selama 25 tahun untuk FC Bayern München antara tahun 2000 dan 2025, sebelum kontraknya dengan juara terbanyak Jerman itu tidak diperpanjang pada musim panas lalu dan ia pindah ke Vancouver Whitecaps di MLS. Di sana, ia nyaris meraih gelar juara pada musim pertamanya.
- Getty Images
Thomas Müller tentang kembalinya ke FC Bayern: "Jika pintunya sedikit terbuka ..."
Meskipun kembalinya Müller ke tim nasional sudah tidak lagi menjadi pertimbangan, tampaknya kembalinya dia ke Säbener Straße untuk menduduki jabatan kepengurusan di masa depan masih mungkin terjadi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, ia berkata: "Saya tidak menutup kemungkinan apa pun. Saya biarkan saja hal itu terjadi. Jika ada pintu yang terbuka sedikit dalam hidup saya dan saya ingin masuk, maka saya selalu berhasil melakukannya. Jika saya menginginkannya dan memiliki kemampuan untuk membuka pintu, pintu itu tidak perlu terbuka lebar dan saya mungkin tetap bisa melewatinya."
Pada Piala Dunia 2026, yang akan disiarkan oleh Müller bersama Jürgen Klopp dan Mats Hummels sebagai pakar untuk Magenta TV, tim Jerman akan menghadapi Curacao, Ekuador, dan Pantai Gading di babak penyisihan grup.
Jadwal pertandingan tim nasional Jerman:
27 Maret, pukul 20.45
Swiss - Jerman
30 Maret, pukul 20.45
Jerman - Ghana
31 Mei, pukul 20.45
Jerman - Finlandia
06 Juni, pukul 20.30
AS - Jerman