"Ya, nol," jawab pria berusia 36 tahun itu dengan tegas. Kemudian ia menambahkan dengan nada bercanda: "Jadi, kalau dia (Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann; Catatan Redaksi) menelepon saya, berarti dia gila. Dia benar-benar punya masalah. Dia kan nggak mungkin menelepon saya. Berapa banyak pemain yang harus absen? Sekitar 15 penyerang?"

Müller mengakhiri kariernya di tim nasional Jerman setelah tersingkir di perempat final Kejuaraan Eropa 2024 di kandang sendiri melawan Spanyol. Secara total, ia tampil 131 kali untuk tim DFB (peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak), mencetak 45 gol, dan memberikan 41 assist. Prestasi terbesarnya adalah meraih gelar juara di Piala Dunia 2014 di Brasil.

Di level klub, Müller bermain selama 25 tahun untuk FC Bayern München antara tahun 2000 dan 2025, sebelum kontraknya dengan juara terbanyak Jerman itu tidak diperpanjang pada musim panas lalu dan ia pindah ke Vancouver Whitecaps di MLS. Di sana, ia nyaris meraih gelar juara pada musim pertamanya.