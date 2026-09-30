Daily Mail melanjutkan: "Penyesuaian taktik yang dilakukan Tuchel langsung memberikan dampak seketika. Terkadang segalanya berjalan sesuai keinginan pelatih, dan terkadang tidak. Terkadang seorang pelatih tampak jenius, dan terkadang ia tampak seperti orang bodoh."
Dengan masuknya Eberechi Eze menggantikan Myles Lewis-Skelly di antara dua babak, Inggris bermain dengan dua gelandang nomor 10, dengan kehadiran Morgan Rogers, di belakang penyerang Harry Kane, dalam formasi 4-1-4-1.
Elliot Anderson mengemban tugas sebagai jangkar seorang diri, dan dampak pertamanya adalah membuka celah menggiurkan bagi Alexander-Arnold untuk maju bersama Saka, ke arah dalam.
Hal itu memungkinkan Arnold menjangkau bola di area berbahaya, lalu mengirimkan umpan silang cantik kepada Gordon yang mencetak gol darinya lewat sundulan.
Gordon layak mendapat pujian penuh, setelah menyerang bola di tiang jauh. Tampaknya ia memang telah mendapatkan kepercayaan diri lebih besar sejak kepindahannya ke Barcelona.
Namun pujian juga layak diberikan kepada Alexander-Arnold. Babak kedua menghadapi tim yang kekurangan satu pemain justru menciptakan kondisi yang tepat bagi bakat seperti dirinya untuk bersinar, setelah ia sebagian besar terbebas dari tanggung jawab bertahan dan memiliki kebebasan bergerak.
Arnold menjawab tantangan itu, membantu Inggris maju, dan juga tampil sebagai pemain senior, setelah ia mengayomi remaja Rio Ngumoha, yang masuk pada menit ke-71.
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