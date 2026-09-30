Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Diterjemahkan oleh

Kadang tampak jenius, kadang seperti bodoh: bagaimana Tuchel mengurai kebuntuan Arnold?

Czechia vs England
Czechia
England
UEFA Nations League A
T. Alexander-Arnold
A. Gordon
J. Bellingham
T. Tuchel
Ceko
Inggris
Jerman

Dampak Langsung

Timnas Inggris pulang membawa tiga poin, dua gol, dan gawang tanpa kebobolan, sekaligus menempatkan kampanye UEFA Nations League di jalur yang benar.

Thomas Tuchel menemukan formula kemenangan, dengan bantuan besar dari timnas Republik Ceko yang bermain lebih dari satu jam dengan 10 pemain, dan menjadi tuan rumah yang menguntungkan bagi eksperimen sang pelatih asal Jerman itu.

  • Alexander-Arnold di jantung perubahan

    Harian Daily Mail dalam laporan analitis usai pertandingan menyebutkan bahwa "Trent Alexander Arnold turun sebagai pemain inti untuk pertama kalinya di bawah asuhan Tuchel, yang tampaknya akhirnya sampai pada titik di mana tidak ada pilihan lain selain mengandalkan pemain Real Madrid tersebut".

    Laporan itu melanjutkan: "Ada logika di balik pilihannya, mengingat Inggris diprediksi akan menguasai bola dalam waktu yang lama, dan itu memang benar-benar terjadi".

    Timnas Ceko mundur ke wilayah mereka sendiri, sementara timnas Inggris mendorong kedua bek sayapnya ke depan dan ke sisi lapangan. Keduanya mungkin terlalu maju, sehingga mempersempit ruang yang dibutuhkan para pemain sayap untuk bermain, dan membuat sepertiga akhir area serang menjadi padat.

    Forum Kooora



    Pada babak pertama, Inggris jauh lebih berbahaya dari sisi kiri, di mana duet Lewis Hall dan Anthony Gordon membentuk kerja sama yang sukses berkat pemahaman alami, yang tidak dimiliki Bukayo Saka dan Alexander Arnold di sisi kanan.

    Tuchel berkata usai pertandingan: "Kami tidak pernah meragukan kemampuannya untuk memberikan umpan-umpan menentukan seperti itu".

    Ia menambahkan: "Bermain dari posisi yang lebih dalam pada babak kedua lebih cocok baginya ketimbang maju ke depan pada babak pertama".

    Ia melanjutkan: "Secara umum, saya rasa kami tampil bagus dan profesional. Dan tentu saja, kartu merah, seperti yang selalu terjadi, sangat memengaruhi jalannya pertandingan, dan kartu merah dini terkadang membuat tugas menjadi lebih rumit secara psikologis".


  • Dampak instan: perubahan taktik Tuchel buka jalan bagi Arnold

    Daily Mail melanjutkan: "Penyesuaian taktik yang dilakukan Tuchel langsung memberikan dampak seketika. Terkadang segalanya berjalan sesuai keinginan pelatih, dan terkadang tidak. Terkadang seorang pelatih tampak jenius, dan terkadang ia tampak seperti orang bodoh."

    Dengan masuknya Eberechi Eze menggantikan Myles Lewis-Skelly di antara dua babak, Inggris bermain dengan dua gelandang nomor 10, dengan kehadiran Morgan Rogers, di belakang penyerang Harry Kane, dalam formasi 4-1-4-1.

    Elliot Anderson mengemban tugas sebagai jangkar seorang diri, dan dampak pertamanya adalah membuka celah menggiurkan bagi Alexander-Arnold untuk maju bersama Saka, ke arah dalam.

    Hal itu memungkinkan Arnold menjangkau bola di area berbahaya, lalu mengirimkan umpan silang cantik kepada Gordon yang mencetak gol darinya lewat sundulan.

    Gordon layak mendapat pujian penuh, setelah menyerang bola di tiang jauh. Tampaknya ia memang telah mendapatkan kepercayaan diri lebih besar sejak kepindahannya ke Barcelona.

    Namun pujian juga layak diberikan kepada Alexander-Arnold. Babak kedua menghadapi tim yang kekurangan satu pemain justru menciptakan kondisi yang tepat bagi bakat seperti dirinya untuk bersinar, setelah ia sebagian besar terbebas dari tanggung jawab bertahan dan memiliki kebebasan bergerak.

    Arnold menjawab tantangan itu, membantu Inggris maju, dan juga tampil sebagai pemain senior, setelah ia mengayomi remaja Rio Ngumoha, yang masuk pada menit ke-71.

    Baca juga: Video: Tanggapan resmi: Apakah Oman sudah mengetahui lolos sebelum undian?

  • Gordon terus bersinar, dan Bellingham menanti gilirannya

    Anthony Gordon menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut, dan hal itu terlihat khususnya pada babak pertama melalui pengertian mencolok yang terjalin antara dirinya dan Lewis Hall di sisi kiri.

    Kemudian penampilan gemilang ini dimahkotai dengan gol keunggulan, setelah ia memanfaatkan umpan silang Alexander-Arnold dan mengubahnya menjadi gol lewat sundulan dari tiang jauh.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Gordon tampak lebih percaya diri sejak kepindahannya ke Barcelona, dan hal itu tercermin dalam pergerakan serta kemampuannya memanfaatkan peluang di depan gawang.

    Di sisi lain, Tuchel menahan keinginan untuk menurunkan Jude Bellingham demi mencari gol, dan lebih memilih untuk mengandalkan kreativitas Eze serta kemampuannya menghadirkan solusi tak terduga, di samping pergerakan seluruh tim yang lebih cepat dalam mengalirkan bola.

    Pergerakan yang lebih tajam itu membuat timnas Ceko keluar dari bentuk pertahanannya.

    Begitu Gordon mencetak gol keunggulan, tuan rumah mulai melakukan upaya serangan dari waktu ke waktu, dan pertandingan pun kembali terbuka.

    Inggris kemudian unggul dua gol sebelum Bellingham masuk, menggantikan Harry Kane tak lama setelah sang kapten timnas mencetak gol internasionalnya yang ke-87.

    Laporan itu menutup dengan: "Kane membuktikan bahwa ia tidak harus tampil luar biasa untuk memberi pengaruh dalam pertandingan, dan itu merupakan tanda dari kemampuannya sebagai penyerang dan pencetak gol yang hebat".

    Baca juga: Real Madrid dalam gambar, klub Roma meminta maaf kepada Messi secara resmi

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
UEFA Nations League A
Croatia crest
Croatia
CRO
England crest
England
ENG
UEFA Nations League A
Spain crest
Spain
ESP
Czechia crest
Czechia
CZE