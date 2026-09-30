Harian Daily Mail dalam laporan analitis usai pertandingan menyebutkan bahwa "Trent Alexander Arnold turun sebagai pemain inti untuk pertama kalinya di bawah asuhan Tuchel, yang tampaknya akhirnya sampai pada titik di mana tidak ada pilihan lain selain mengandalkan pemain Real Madrid tersebut".

Laporan itu melanjutkan: "Ada logika di balik pilihannya, mengingat Inggris diprediksi akan menguasai bola dalam waktu yang lama, dan itu memang benar-benar terjadi".

Timnas Ceko mundur ke wilayah mereka sendiri, sementara timnas Inggris mendorong kedua bek sayapnya ke depan dan ke sisi lapangan. Keduanya mungkin terlalu maju, sehingga mempersempit ruang yang dibutuhkan para pemain sayap untuk bermain, dan membuat sepertiga akhir area serang menjadi padat.

Forum Kooora









Pada babak pertama, Inggris jauh lebih berbahaya dari sisi kiri, di mana duet Lewis Hall dan Anthony Gordon membentuk kerja sama yang sukses berkat pemahaman alami, yang tidak dimiliki Bukayo Saka dan Alexander Arnold di sisi kanan.

Tuchel berkata usai pertandingan: "Kami tidak pernah meragukan kemampuannya untuk memberikan umpan-umpan menentukan seperti itu".

Ia menambahkan: "Bermain dari posisi yang lebih dalam pada babak kedua lebih cocok baginya ketimbang maju ke depan pada babak pertama".

Ia melanjutkan: "Secara umum, saya rasa kami tampil bagus dan profesional. Dan tentu saja, kartu merah, seperti yang selalu terjadi, sangat memengaruhi jalannya pertandingan, dan kartu merah dini terkadang membuat tugas menjadi lebih rumit secara psikologis".



