Kabar buruk bagi Kai Rooney, pemain muda Manchester United yang dipastikan absen hingga akhir musim

Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat menyedihkan, mengingat hal itu terjadi tepat setelah momen kemenangan bagi pemain berusia 16 tahun tersebut. Beberapa hari yang lalu, Kai membantu tim Man Utd U16 meraih gelar Premier League Shield berkat kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Burnley. Orang tuanya, Wayne dan Coleen, hadir di Carrington untuk menyaksikan putra mereka meraih trofi bersama rekan-rekan setimnya seperti Jacey Carrick, putra mantan gelandang United dan manajer sementara saat ini, Michael Carrick.

Perkembangan Rooney sangat pesat musim ini, setelah berhasil mendapatkan beasiswa dan tampil bersama skuad U-18. Ia telah menjadi bagian penting dari tim yang mencapai semifinal FA Youth Cup dan final Premier League Cup. Sayangnya, ia kini harus menonton dari pinggir lapangan saat rekan-rekannya berusaha mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan.