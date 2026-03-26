Kabar buruk bagi Kai Rooney, pemain muda Manchester United yang dipastikan absen hingga akhir musim
Pukulan telak bagi akademi muda Manchester United
Rooney telah mengonfirmasi kemunduran yang signifikan setelah mengungkapkan bahwa ia akan absen di sisa musim ini bersama tim-tim muda Manchester United. Penyerang muda ini telah menjadi pemain yang menonjol di tim U-16, namun kini harus absen dalam waktu yang cukup lama. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi jajaran tim muda United, di mana Kai telah mulai menorehkan namanya sendiri tanpa terhalangi oleh bayang-bayang status legendaris ayahnya.
Rooney mengonfirmasi kabar tersebut di media sosial
Melalui Instagram Stories-nya, remaja itu mengungkapkan rasa frustrasinya atas waktu terjadinya cedera tersebut. Rooney mengunggah pesan yang berbunyi: "Kecewa harus absen hingga akhir musim. Akan kembali lebih kuat di pramusim berikutnya," disertai dengan emoji hati. Ini bukan kali pertama sang remaja menghadapi kendala fisik; sebelumnya ia membagikan foto dirinya menggunakan kruk dan sepatu medis saat mengalami cedera sebelumnya yang membuatnya merasa "hidup tidak bisa lebih buruk lagi."
Menutup dengan gemilang di Carrington
Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat menyedihkan, mengingat hal itu terjadi tepat setelah momen kemenangan bagi pemain berusia 16 tahun tersebut. Beberapa hari yang lalu, Kai membantu tim Man Utd U16 meraih gelar Premier League Shield berkat kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Burnley. Orang tuanya, Wayne dan Coleen, hadir di Carrington untuk menyaksikan putra mereka meraih trofi bersama rekan-rekan setimnya seperti Jacey Carrick, putra mantan gelandang United dan manajer sementara saat ini, Michael Carrick.
Perkembangan Rooney sangat pesat musim ini, setelah berhasil mendapatkan beasiswa dan tampil bersama skuad U-18. Ia telah menjadi bagian penting dari tim yang mencapai semifinal FA Youth Cup dan final Premier League Cup. Sayangnya, ia kini harus menonton dari pinggir lapangan saat rekan-rekannya berusaha mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan.
Tujuan di masa depan dan menghadapi sorotan
Meskipun mengalami cedera, masa depan Kai tetap cerah. Diwakili oleh Triple S Sports Management, agensi yang sama dengan ayahnya, ia dipandang sebagai talenta jangka panjang dan akan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya saat berusia 17 tahun pada musim depan. Melangkah ke dunia profesional sambil membawa nama Rooney tentu saja menimbulkan tekanan, namun Wayne Rooney mengatakan kepada BBC: "Dia memiliki pelatih-pelatih hebat di Manchester United, jadi saya tidak ikut campur. Saya berbicara dengannya, tetapi bagi saya yang terpenting adalah mentalitas dan pola pikirnya, memastikan ia tetap menikmati permainan, itulah hal utama bagi saya." Perhatian Kai kini sepenuhnya tertuju pada rehabilitasi agar siap untuk pramusim.