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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Zhegrova tidak masuk skuad dan akan hengkang: ada Lazio dan Al-Ittihad

Juventus
Transfers
Lazio
Al Ittihad
E. Zhegrova

Bagi pemain Kosovo itu, momen untuk meninggalkan Continassa kian dekat

Juventus, Al-Ittihad melakukan penjajakan untuk Edon Zhegrova, yang namun bukan satu-satunya profil dalam daftar klub Saudi itu. Hal ini ditulis oleh Romeo Agresti, yang melaporkan ketertarikan klub Jeddah tersebut terhadap pemain Kosovo kelahiran 1999 itu, yang hari ini tidak dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk laga malam ini melawan Parma di Allianz Stadium.


Untuk sisi kanan serangan, perlu diingat bahwa ada juga Lazio. Menurut La Gazzetta dello Sport, nama yang berada di posisi teratas dalam penilaian manajemen Lazio itu adalah Zhegrova, yang dipandang sebagai kemungkinan alternatif bagi Gustav Isaksen dan, bila diperlukan, sebagai solusi di sisi sayap seberang untuk Mattia Zaccagni.

  • Lazio

    Operasi ini bisa disusun dengan formula peminjaman tanpa kewajiban pembelian, solusi yang disebut sudah mendapat persetujuan Juventus. Yang membuat kesepakatan ini sesuai dengan parameter Lazio adalah gaji pemain Kosovo berusia 27 tahun itu, yang berada di kisaran 2,5 juta euro.


    Zhegrova, kaki kiri alami dan piawai dalam duel satu lawan satu, dengan demikian bisa menjadi tambahan amunisi untuk melengkapi lini serang. Potensi kedatangannya juga bisa bertepatan dengan rekrutan terakhir di sektor depan, juga mengingat persaingan yang kian meningkat di sekitar Harder.


    Yang turut mendorong ke arah profil winger Kosovo itu adalah pengetahuan yang sudah dimilikinya tentang sepak bola Italia: 20 penampilan pada musim lalu, termasuk yang pada Minggu di Frosinone, pada pekan pertama liga, ketika ia masuk pada babak kedua menggantikan Conceicao. Lazio, karena itu, tetap memantau situasi. Namun, sebelum benar-benar bergerak untuk Zhegrova, klub ibu kota itu harus merampungkan satu penjualan di lini serang. Setelah ada ruang yang terbuka di sektor tersebut, barulah serangan untuk winger Juventus itu bisa dimulai.


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