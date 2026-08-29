Operasi ini bisa disusun dengan formula peminjaman tanpa kewajiban pembelian, solusi yang disebut sudah mendapat persetujuan Juventus. Yang membuat kesepakatan ini sesuai dengan parameter Lazio adalah gaji pemain Kosovo berusia 27 tahun itu, yang berada di kisaran 2,5 juta euro.





Zhegrova, kaki kiri alami dan piawai dalam duel satu lawan satu, dengan demikian bisa menjadi tambahan amunisi untuk melengkapi lini serang. Potensi kedatangannya juga bisa bertepatan dengan rekrutan terakhir di sektor depan, juga mengingat persaingan yang kian meningkat di sekitar Harder.





Yang turut mendorong ke arah profil winger Kosovo itu adalah pengetahuan yang sudah dimilikinya tentang sepak bola Italia: 20 penampilan pada musim lalu, termasuk yang pada Minggu di Frosinone, pada pekan pertama liga, ketika ia masuk pada babak kedua menggantikan Conceicao. Lazio, karena itu, tetap memantau situasi. Namun, sebelum benar-benar bergerak untuk Zhegrova, klub ibu kota itu harus merampungkan satu penjualan di lini serang. Setelah ada ruang yang terbuka di sektor tersebut, barulah serangan untuk winger Juventus itu bisa dimulai.



