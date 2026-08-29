Juventus, Al-Ittihad melakukan penjajakan untuk Edon Zhegrova, yang namun bukan satu-satunya profil dalam daftar klub Saudi itu. Hal ini ditulis oleh Romeo Agresti, yang melaporkan ketertarikan klub Jeddah tersebut terhadap pemain Kosovo kelahiran 1999 itu, yang hari ini tidak dipanggil oleh Luciano Spalletti untuk laga malam ini melawan Parma di Allianz Stadium.
Untuk sisi kanan serangan, perlu diingat bahwa ada juga Lazio. Menurut La Gazzetta dello Sport, nama yang berada di posisi teratas dalam penilaian manajemen Lazio itu adalah Zhegrova, yang dipandang sebagai kemungkinan alternatif bagi Gustav Isaksen dan, bila diperlukan, sebagai solusi di sisi sayap seberang untuk Mattia Zaccagni.