Juventus memantau situasi Hakan Calhanoglu saat pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter menemui jalan buntu

Motivasi taktis di balik ketertarikan Juventus terlihat jelas ketika menelaah komposisi skuad Luciano Spalletti saat ini. Pelatih Bianconeri itu kerap menurunkan duet lini tengah yang menampilkan Douglas Luiz dan Pape Matar Sarr, tetapi tidak satu pun dari keduanya dianggap sebagai playmaker spesialis yang bermain lebih dalam atau 'regista' tradisional. Calhanoglu, yang telah mentransformasi dirinya menjadi salah satu pengatur permainan terbaik di Eropa dalam peran spesifik tersebut, akan sangat cocok dengan profil taktis yang diinginkan Spalletti, dengan menawarkan jangkauan umpan dan visi permainan yang saat ini kurang dimiliki Turin.

Terlepas dari manfaat teknis yang jelas, Juventus harus mempertimbangkan risiko finansial dan fisik yang signifikan terkait pengejaran profil tinggi seperti itu. Calhanoglu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada Februari, dan ketersediaannya belakangan ini menjadi perhatian besar bagi Inter. Playmaker asal Turki itu saat ini masih menepi karena cedera ketujuhnya sejak November 2025, meski ia tetap berharap bisa kembali memperkuat tim asuhan Cristian Chivu setelah jeda internasional yang sedang berlangsung berakhir.