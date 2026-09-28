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Juventus memantau situasi Hakan Calhanoglu saat pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter menemui jalan buntu
Juventus waspada saat pembicaraan Inter menemui jalan buntu
Menurut Ekrem Konur, melalui Calciomercato.it, Juventus menaruh perhatian besar pada situasi yang sedang berkembang terkait masa depan Calhanoglu di Inter. Gelandang berpengalaman itu saat ini masih terikat kontrak di San Siro hingga Juni 2027, tetapi pembicaraan mengenai potensi perpanjangan kontrak dilaporkan menemui jalan buntu, sehingga sedikit membuka peluang bagi pihak-pihak yang berminat.
Meski minat juga datang dari Super Lig Turki, kepindahan di dalam Serie A akan menjadi perubahan signifikan dalam lanskap sepakbola Italia. Juventus saat ini sedang mengevaluasi opsi mereka saat berupaya memperkuat skuad untuk jangka panjang, dan peluang untuk merekrut kekuatan kreatif yang sudah terbukti dari rival langsung mereka tampaknya sedang dipertimbangkan serius oleh jajaran petinggi klub.
- Getty Images Sport
Spalletti mencari gelandang pengatur serangan dari lini belakang yang sempurna
Motivasi taktis di balik ketertarikan Juventus terlihat jelas ketika menelaah komposisi skuad Luciano Spalletti saat ini. Pelatih Bianconeri itu kerap menurunkan duet lini tengah yang menampilkan Douglas Luiz dan Pape Matar Sarr, tetapi tidak satu pun dari keduanya dianggap sebagai playmaker spesialis yang bermain lebih dalam atau 'regista' tradisional. Calhanoglu, yang telah mentransformasi dirinya menjadi salah satu pengatur permainan terbaik di Eropa dalam peran spesifik tersebut, akan sangat cocok dengan profil taktis yang diinginkan Spalletti, dengan menawarkan jangkauan umpan dan visi permainan yang saat ini kurang dimiliki Turin.
Terlepas dari manfaat teknis yang jelas, Juventus harus mempertimbangkan risiko finansial dan fisik yang signifikan terkait pengejaran profil tinggi seperti itu. Calhanoglu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada Februari, dan ketersediaannya belakangan ini menjadi perhatian besar bagi Inter. Playmaker asal Turki itu saat ini masih menepi karena cedera ketujuhnya sejak November 2025, meski ia tetap berharap bisa kembali memperkuat tim asuhan Cristian Chivu setelah jeda internasional yang sedang berlangsung berakhir.
Seorang pemenang Serie A yang telah terbukti
Calhanoglu memiliki pengalaman luas di Serie A, setelah pertama kali datang ke sepak bola Italia bersama AC Milan pada 2017. Gelandang itu menghabiskan empat musim bersama AC Milan sebelum pindah dalam transfer besar antarkota ke Inter dengan status bebas transfer pada musim panas 2021, dan memantapkan dirinya sebagai salah satu playmaker terbaik di liga.
Meski masanya di AC Milan tidak menghasilkan trofi, kepindahannya ke Inter memicu era yang sarat gelar. Selama waktunya bersama Inter, Calhanoglu telah mengangkat dua gelar Serie A, tiga trofi Coppa Italia, dan tiga gelar Supercoppa Italiana, serta dua kali finis sebagai runner-up Liga Champions.
- AFP
Performa terkini dan dorongan perburuan gelar Inter
Di atas lapangan musim ini, Calhanoglu telah tampil empat kali di semua kompetisi untuk Inter dan mencetak dua gol. Kontribusinya telah membantu tim asuhan Chivu mengawali kampanye domestik mereka dengan kuat, dengan Inter saat ini berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 13 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Roma hanya lewat selisih gol.
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