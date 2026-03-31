Juventus, Lukaku dan Darwin Nunez kembali tampil: serangan kilat di Continassa oleh putra Simone Inzaghi

Juventus sedang mencari-cari pemain penyerang tengah di bursa transfer.





Selain pemain asal Polandia Arkadiusz Milik, dua pemain yang baru saja bergabung juga kemungkinan akan hengkang: pemain asal Kanada Jonathan David dan pemain asal Belgia Lois Openda.





Belum ada kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain Serbia Dusan Vlahovic, yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang dengan risiko hengkang secara gratis.





Oleh karena itu, para petinggi Bianconeri mulai mempertimbangkan alternatif lain, mulai dari kemungkinan kembalinya pemain Prancis Randal Kolo Muani (yang dipinjamkan ke Tottenham dari PSG), namun tidak hanya itu.





Dalam hal ini, Tuttosport menyebut nama-nama seperti Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Napoli), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya), dan Darwin Nunez (Al-Hilal).



