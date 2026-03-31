Juventus, Lukaku dan Darwin Nunez kembali tampil: serangan kilat di Continassa oleh putra Simone Inzaghi

Juventus
D. Nunez
R. Lukaku
SSC Napoli
Transfers
Al Hilal

Karena belum mencapai kesepakatan dengan Vlahovic, Juventus mulai mencari-cari pemain penyerang tengah di bursa transfer.

Juventus sedang mencari-cari pemain penyerang tengah di bursa transfer.


Selain pemain asal Polandia Arkadiusz Milik, dua pemain yang baru saja bergabung juga kemungkinan akan hengkang: pemain asal Kanada Jonathan David dan pemain asal Belgia Lois Openda.


Belum ada kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain Serbia Dusan Vlahovic, yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang dengan risiko hengkang secara gratis.


Oleh karena itu, para petinggi Bianconeri mulai mempertimbangkan alternatif lain, mulai dari kemungkinan kembalinya pemain Prancis Randal Kolo Muani (yang dipinjamkan ke Tottenham dari PSG), namun tidak hanya itu.


Dalam hal ini, Tuttosport menyebut nama-nama seperti Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Napoli), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya), dan Darwin Nunez (Al-Hilal).


  • SERANGAN MENDADAK DI CONTINASSA

    Malam ini di Stadion Torino akan digelar pertandingan persahabatan antara Aljazair dan Uruguay, dan Juventus akan memantau Darwin Nunez.


    Sementara itu, menurut laporan Tuttosport, kemarin agen Tommaso Inzaghi, tangan kanan Federico Pastorello dan putra Simone, mengunjungi markas Continassa.


    Pelatih Al-Hilal, yang pada bursa transfer musim panas lalu menghabiskan 53 juta euro untuk membeli penyerang tengah asal Uruguay kelahiran 1999, mantan pemain Benfica, dari Liverpool.


    Pencetak 9 gol dalam 24 penampilan bersama klub Saudi tersebut, yang telah mencoret namanya dari skuad untuk memberi tempat bagi pemain Prancis berusia 38 tahun, Karim Benzema, yang bergabung secara gratis dari Al-Ittihad pada bursa transfer musim dingin lalu.


    Darwin Nunez terikat kontrak hingga Juni 2028 dengan Al-Hilal, yang membayarnya gaji sebesar 24 juta euro bersih per tahun.


    • Iklan