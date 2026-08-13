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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, ilusi Vlahovic, satu-satunya yang untung hanya di kasir, tetapi penggantinya masih belum ada

Juventus
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Opinion
D. Vlahovic

Bukan Premier League atau LaLiga, pemain Serbia itu menuju Besiktas dengan gaji besar

Kini setelah ia menemukan tim baru, bisa dibuat penilaian akhir tentang siapa sebenarnya, dan apa yang telah diwakili, Dusan Vlahovic bagi Juventus. Pada akhirnya, kami rasa ia bisa disebut sebagai sebuah kekecewaan besar, atau setidaknya ilusi besar.


Tentu Juventus sempat berharap terlalu tinggi, ketika pada Januari 2022 merekrutnya dari Fiorentina seharga 70 juta euro ditambah 10 juta euro bonus, sembari memberinya gaji super tinggi yang, seiring kenaikannya, kemudian bahkan mencapai 12 juta euro per musim. Klub Turin itu, dengan merekrut pemain 22 tahun yang telah membukukan 108 pertandingan dan 49 gol bersama Fiorentina, mengira telah mendapatkan seorang penyerang generasional, sosok yang mampu mengangkat tim dan membuat perbedaan. Namun kenyataannya tidak demikian.



  • Tentu, Vlahovic layak mendapat faktor yang meringankan, yakni karena ia datang ke salah satu Juventus terburuk dalam sejarah. Dalam empat tahun setengah, di dunia Juventus terjadi segalanya: seorang presiden (Agnelli) dan seluruh dewan direksi tersapu oleh sebuah penyelidikan, serangkaian pergantian petinggi yang belum pernah terlihat dalam sejarah klub (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli, dan akhirnya Carnevali serta Massara), belum lagi para pelatihnya. Vlahovic di Turin pernah dilatih Allegri, Motta, Tudor, dan Spalletti, sebelum akhirnya kembali bersama Italiano, pelatih yang paling mengangkat performanya di Fiorentina dan yang kini ia temui lagi di Besiktas.


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  • Bagaimanapun juga, terlepas dari kekacauan Juventus dalam beberapa tahun terakhir, justru Vlahovic, dan hanya segelintir pemain lain, yang seharusnya membuktikan diri sebagai para juara yang tetap mampu membuat perbedaan, dan mengangkat tim keluar dari keterpurukan. Dan Vlahovic hanya melakukan itu sebagian: terlepas dari 68 golnya dalam 168 pertandingan, nomor 9 itu kerap menjadi korban kegugupan dan frustrasinya sendiri, serta keterbatasan teknis yang tak pernah berhasil ia perbaiki, khususnya dalam kontrol bola dan permainan kombinasi di ruang sempit bersama rekan-rekan setimnya. Vlahovic, meski memiliki tendangan yang kuat dan akurat, meninggalkan Juventus dengan hanya satu trofi di lemari penghargaan, yakni Coppa Italia 2024, yang dimenangi berkat golnya di final melawan Atalanta.



  • Bahwa Vlahovic bukanlah juara seperti yang diharapkan dunia Juventus juga dibuktikan oleh tujuan yang membawanya di bursa transfer. Striker Serbia itu selama berbulan-bulan, kalau bukan bertahun-tahun, memupuk mimpi yang lebih besar, ketika muncul pembicaraan soal Premier League, khususnya Arsenal, atau Barcelona dan Bayern Munchen. Pada akhirnya, tak satu pun dari klub-klub ini yang mempertimbangkannya. Pada usia 26 tahun, dan untuk tiga tahun ke depan, jadi pada fase sentral dan terpenting dalam kariernya, Vlahovic harus puas dengan liga Turki. Tentu kami mengatakan ini dengan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Besiktas dan sepak bola Turki, yang dalam periode sejarah ini lebih kaya dan lebih kompetitif daripada sepak bola Italia. Namun itu bukan Premier League atau La Liga, yang merupakan impian Vlahovic.

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  • Dari sudut pandang kontrak, pemain kelahiran 2000 asal Beograd itu jelas mendarat dengan sangat baik: di Istanbul ia akan menerima gaji 10 juta bersih per musim plus bonus dan premi tanda tangan yang besar. Dari sisi ini, dia dan rombongannya jelas merupakan pihak yang menang. Sementara itu, Juventus masih harus menemukan pengganti Vlahovic, karena Kolo Muani adalah penyerang yang mobile, yang suka bergerak di seluruh lini serang, dan bukan penyerang tengah klasik yang beroperasi di kotak penalti.

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