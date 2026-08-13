Kini setelah ia menemukan tim baru, bisa dibuat penilaian akhir tentang siapa sebenarnya, dan apa yang telah diwakili, Dusan Vlahovic bagi Juventus. Pada akhirnya, kami rasa ia bisa disebut sebagai sebuah kekecewaan besar, atau setidaknya ilusi besar.





Tentu Juventus sempat berharap terlalu tinggi, ketika pada Januari 2022 merekrutnya dari Fiorentina seharga 70 juta euro ditambah 10 juta euro bonus, sembari memberinya gaji super tinggi yang, seiring kenaikannya, kemudian bahkan mencapai 12 juta euro per musim. Klub Turin itu, dengan merekrut pemain 22 tahun yang telah membukukan 108 pertandingan dan 49 gol bersama Fiorentina, mengira telah mendapatkan seorang penyerang generasional, sosok yang mampu mengangkat tim dan membuat perbedaan. Namun kenyataannya tidak demikian.







