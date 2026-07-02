Juventus, Ekhator tidak akan dipinjamkan. Bagaimana Di Gregorio bisa ikut pemusatan latihan?

Bab Di Gregorio. Di sini pun, mari kita mulai dari fakta, yaitu pernyataan yang diposting di media sosial oleh agennya, Alberto Belloni: "20 pemain baru dalam dua musim, 3 pelatih dalam dua musim, 3 jajaran manajemen dalam dua musim: inilah angka-angka yang benar-benar membuat perbedaan. Di Gregorio menempati peringkat keempat dalam klasemen Sofascore, di atas Milinkovic-Savic dan Sommer, sang juara liga dan runner-up. Pihak manajemen Prancis menghabiskan 130 juta untuk 3 penyerang yang tidak layak: untuk menutupi pengeluaran gila-gilaan tersebut, mereka menyalahkan kegagalan musim ini sepenuhnya pada kiper yang dibeli oleh manajemen sebelumnya, yaitu direktur olahraga Giuntoli, yang saat itu dianggap sebagai kiper terbaik Serie A pada usia 26 tahun.





Gol yang kebobolan: Juventus 34–Inter 35, gol yang dicetak: Juventus 61–Inter 82, omong kosong tak ada artinya. Di Gregorio memiliki kontrak tiga tahun dengan Juventus. Ia akan mengikuti pemusatan latihan, dan selama bursa transfer nanti kita akan melihat peluang-peluang yang ada. Dia masuk dalam daftar pendek beberapa klub Eropa. Kami tidak terburu-buru, kami menuntut rasa hormat bagi mereka yang selalu siap bertanding, bahkan ketika akan lebih mudah duduk di bangku cadangan sambil mengobrol...".





Dari kata-kata ini, yang membingungkan bukanlah isinya, melainkan waktu dan kesesuaiannya. Mengenai isinya, beberapa konsep yang diungkapkan oleh Belloni dapat diterima, dan berkali-kali di sini pun kami telah mengemukakan pendapat mengenai kerusakan yang ditimbulkan dalam beberapa tahun terakhir akibat pergantian manajer dan pelatih yang terus-menerus. Analisis angka mengenai gol yang dicetak dan kebobolan oleh Juventus juga mengandung kebenaran, meskipun, demi kejujuran, perlu ditambahkan statistik yang kurang menguntungkan bagi Di Gregorio mengenai gol yang kebobolan pada tembakan pertama yang diterima (46%).





Namun, terlepas dari isinya, kami ulangi, waktu dan momentumlah yang menimbulkan keraguan. Kecuali jika Di Gregorio secara terbuka membantah pernyataan Belloni, dalam konteks komunikasi, kalimat-kalimat sang agen mewakili pemikiran kliennya. Lantas, bagaimana Di Gregorio akan hadir di pemusatan latihan dan berbagi ruang ganti, misalnya, dengan para penyerang yang disebutkan dalam postingan tersebut? Selain itu, jika kita memperluas pembahasan ke bursa transfer, apakah kita yakin bahwa seorang kiper yang rombongannya berkomunikasi dengan cara seperti ini tidak akan menimbulkan keraguan bagi klub-klub yang, mungkin saja, tertarik untuk merekrutnya? Dan apakah Juventus sendiri, mulai sekarang, akan bersikap lebih tegas atau lebih fleksibel dalam negosiasi untuk mencari klub baru bagi Di Gregorio? Beberapa minggu ke depan akan memberikan jawabannya.





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