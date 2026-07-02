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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Ekhator tidak akan dipinjamkan. Bagaimana Di Gregorio bisa ikut pemusatan latihan?

Juventus
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Opinion
J. Ekhator
M. Di Gregorio

Juventus asuhan Carnevali secara mengejutkan merekrut seorang penyerang baru dan harus menyelesaikan masalah kiper

Dua peristiwa mengejutkan mengguncang awal pekan Juventus:perekrutan mengejutkan Jeff Ekhator dan pernyataan Alberto Belloni, agen Michele Di Gregorio. Yang pertama merupakan investasi penting bagi masa depan klub Bianconeri, sementara pernyataan yang kedua menimbulkan jurang dalam hubungan antara kiper tersebut dan Juventus.


Mari kita bahas satu per satu, dimulai dari Ekhator. Pertama-tama, detail kesepakatan tersebut: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Genoa CFC untuk mengakuisisi secara permanen hak atas penampilan olahraga pemain Jeff Osayuki Ekhator, dengan nilai € 16 juta, yang dibayarkan dalam tiga tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar € 0,4 juta. Selain itu, diatur pula bonus dengan jumlah tidak melebihi € 2 juta, jika target-target olahraga tertentu tercapai. Juventus telah menandatangani kontrak kinerja olahraga dengan pemain tersebut hingga 30 Juni 2031".


  • EKHATOR KE JUVE UNTUK TETAP DI SANA

    Lahir pada tahun 2006 di Genova dari orang tua keturunan Italia, Ekhator telah mencatatkan 57 penampilan dan 5 gol bersama Genoa di liga dan Coppa Italia. Bersama Kenan Yildiz, Ekhator adalah pemain termuda yang telah mencatatkan setidaknya 50 penampilan dalam dua musim terakhir Serie A: Yildiz telah mencatatkan 71 penampilan (semua bersama Juventus), sedangkan Ekhator 54 penampilan (semua bersama Genoa). Di tengah penantian yang tak berujung akan kembalinya Randal Kolo Muani, rekrutan mengejutkan yang dilakukan oleh Giovanni Carvenali ini menjadi angin segar bagi para pendukung Juventus. Ekhator adalah penyerang muda yang menjanjikan dan akan memperkuat kelompok pemain Italia dalam skuad Bianconeri: penyerang muda ini telah mencatatkan 11 penampilan dan 3 gol bersama Timnas U-19, 6 penampilan dan 2 gol bersama Timnas U-21, serta satu penampilan bersama Timnas senior.


    Ya, tapi seberapa besar ruang yang akan dimiliki Ekhator di tim asuhan Luciano Spalletti? Banyak hal akan bergantung pada pergerakan transfer keluar Juventus, yang harus mencoba melepas David, Openda, dan Zhegrova, serta menyelesaikan kasus Milik. Semua itu sambil menunggu kedatangan Kolo Muani. Spalletti, yang meminta pengalaman dan kualitas, mungkin akan mendapatkan kualitas dari Ekhator, tetapi bukan pengalamannya. “Ada banyak hal yang masih harus saya perbaiki dan kerjakan; saya yakin berada di tim yang tepat untuk melakukannya. Dan bersama pelatih, saya yakin ada cara untuk berkembang lebih jauh lagi,” kata Ekhator dalam pernyataan pertamanya sebagai pemain Si Nyonya Tua. Harapannya, baginya, adalah agar pergerakan pemain yang hengkang dari Juve dan keputusan sang pelatih memungkinkannya untuk melakukannya, sehingga tidak membuka peluang untuk dipinjamkan ke klub lain di mana ia bisa lebih sering bermain. Jika Juventus menganggap pemain ini layak, dan direktur olahraga Marco Ottolini siap menjaminnya, ia harus tetap di Continassa dan memanfaatkan peluangnya.

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  • DI GREGORIO, TANAH YANG TERBAKAR

    Bab Di Gregorio. Di sini pun, mari kita mulai dari fakta, yaitu pernyataan yang diposting di media sosial oleh agennya, Alberto Belloni: "20 pemain baru dalam dua musim, 3 pelatih dalam dua musim, 3 jajaran manajemen dalam dua musim: inilah angka-angka yang benar-benar membuat perbedaan. Di Gregorio menempati peringkat keempat dalam klasemen Sofascore, di atas Milinkovic-Savic dan Sommer, sang juara liga dan runner-up. Pihak manajemen Prancis menghabiskan 130 juta untuk 3 penyerang yang tidak layak: untuk menutupi pengeluaran gila-gilaan tersebut, mereka menyalahkan kegagalan musim ini sepenuhnya pada kiper yang dibeli oleh manajemen sebelumnya, yaitu direktur olahraga Giuntoli, yang saat itu dianggap sebagai kiper terbaik Serie A pada usia 26 tahun.


    Gol yang kebobolan: Juventus 34–Inter 35, gol yang dicetak: Juventus 61–Inter 82, omong kosong tak ada artinya. Di Gregorio memiliki kontrak tiga tahun dengan Juventus. Ia akan mengikuti pemusatan latihan, dan selama bursa transfer nanti kita akan melihat peluang-peluang yang ada. Dia masuk dalam daftar pendek beberapa klub Eropa. Kami tidak terburu-buru, kami menuntut rasa hormat bagi mereka yang selalu siap bertanding, bahkan ketika akan lebih mudah duduk di bangku cadangan sambil mengobrol...".


    Dari kata-kata ini, yang membingungkan bukanlah isinya, melainkan waktu dan kesesuaiannya. Mengenai isinya, beberapa konsep yang diungkapkan oleh Belloni dapat diterima, dan berkali-kali di sini pun kami telah mengemukakan pendapat mengenai kerusakan yang ditimbulkan dalam beberapa tahun terakhir akibat pergantian manajer dan pelatih yang terus-menerus. Analisis angka mengenai gol yang dicetak dan kebobolan oleh Juventus juga mengandung kebenaran, meskipun, demi kejujuran, perlu ditambahkan statistik yang kurang menguntungkan bagi Di Gregorio mengenai gol yang kebobolan pada tembakan pertama yang diterima (46%).


    Namun, terlepas dari isinya, kami ulangi, waktu dan momentumlah yang menimbulkan keraguan. Kecuali jika Di Gregorio secara terbuka membantah pernyataan Belloni, dalam konteks komunikasi, kalimat-kalimat sang agen mewakili pemikiran kliennya. Lantas, bagaimana Di Gregorio akan hadir di pemusatan latihan dan berbagi ruang ganti, misalnya, dengan para penyerang yang disebutkan dalam postingan tersebut? Selain itu, jika kita memperluas pembahasan ke bursa transfer, apakah kita yakin bahwa seorang kiper yang rombongannya berkomunikasi dengan cara seperti ini tidak akan menimbulkan keraguan bagi klub-klub yang, mungkin saja, tertarik untuk merekrutnya? Dan apakah Juventus sendiri, mulai sekarang, akan bersikap lebih tegas atau lebih fleksibel dalam negosiasi untuk mencari klub baru bagi Di Gregorio? Beberapa minggu ke depan akan memberikan jawabannya.


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