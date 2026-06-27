Di musim panas ini, ketika jurang pemisah antara sepak bola Italia dan Liga Premier semakin jelas—di mana Liga Premier menghabiskan 134 juta untuk Elliot Anderson dan merebut Marco Palestra dari klub yang saat ini paling kuat di Italia, Inter—Juventus pun harus menghadapi dimensi baru. Dan jika dulu Bianconeri mampu mendatangkan, misalnya, pemain-pemain terbaik Prancis di setiap posisi—mulai dari Platini hingga Zidane, termasuk Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, dan Vieira, kini Si Nyonya Tua sudah lebih dari setahun berusaha membawa kembali Randal Kolo Muani ke Turin, yang tidak dipanggil untuk Piala Dunia dan (setidaknya) tidak termasuk di antara sepuluh penyerang Prancis terkuat, di mana di atasnya ada Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, dan Marcus Thuram, yang semuanya tampil di Piala Dunia.
Diterjemahkan oleh
Juventus, drama seputar Kolo Muani, penyerang peringkat kesepuluh Prancis, dan serangan mematikan Jonathan David
SINETRON KOLO MUANI DAN DAVID YANG BERBAHAYA
Drama seputar Kolo Muani seolah-olah terjadi di ruang yang tak terikat waktu, karena baik dengan Damien Comolli maupun Giovanni Carnevali, situasinya tetap sama: sudah setahun Juventus mendapat dukungan dari sang pemain, namun belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain. Dan entah apakah Luciano Spalletti akan berhasil memiliki Kolo Muani dalam skuadnya sejak tanggal pemusatan latihan pramusim, 16 Juli.
Sementara itu, masih dari Piala Dunia, Jonathan David menegaskan keinginannya untuk tetap di Juve (“Saya memiliki kontrak lima tahun”) dan, secara tersirat namun tidak terlalu tersembunyi, setelah mencetak hat-trick bersama Kanada, ia sepertinya ingin mengirim pesan kepada Spalletti: “Ini situasi yang benar-benar berbeda: Juventus dan tim nasional adalah dua tim yang berbeda, dua sistem yang berbeda. Tapi sebagai penyerang, setiap kali mencetak gol, kepercayaan dirimu semakin meningkat dan kamu membawa kepercayaan diri itu ke pertandingan berikutnya". Entah apa pendapat pelatih Juventus itu, yang sepanjang musim ini tak segan-segan menyindir David, menggodanya soal kepribadian (“David dan Openda harus memiliki kepercayaan diri dan ekspresi wajah yang... di momen-momen krusial”).
SEMUA KASUS SERANGAN TERSEBUT
Ya, Openda, masalah lain yang tak mudah diselesaikan bagi Spalletti, dan terutama bagi Carnevali. Pada kenyataannya, mustahil untuk memperbaiki situasi dari pembelian permanen senilai 43 juta yang telah menjalani musim yang bencana, tidak lolos ke Piala Dunia, dan tidak memiliki nilai pasar. Satu-satunya solusi adalah menemukan pihak yang bersedia mengambil risiko dengan meminjamkannya disertai opsi pembelian, dengan harapan musim yang baik dapat mengarah pada penjualan permanen pada tahun 2027. Melengkapi gambaran sulit lini serang Bianconeri adalah Yildiz yang tampil buruk di Piala Dunia, Zhegrova yang menjadi sosok misterius baik di bursa transfer maupun di lapangan, begitu pula Milik, serta kasus Vlahovic yang kini mendekati akhir kariernya dengan kontrak yang akan berakhir dalam tiga hari dan tawaran terakhir dari Juve yang belum ia tanggapi. Hanya Conceicao, bersama timnas Portugal, dan Boga, yang telah ditebus Juventus dari Nice, yang saat ini bisa tersenyum.
JUAL DULU
Juventus pun bergerak agresif di bursatransfer, yang pada fase awal ini terutama berfokus pada kiper (dengan Dibu Martinez masih menjadi target utama) dan bek, dengan negosiasi konkret untuk Jhon Lucumì dan Tarik Muharemović, sementara belum ada perkembangan di linitengah—yang mungkin justru merupakan sektor di mana Si Nyonya Tua paling membutuhkan tambahan pengalaman dan kualitas. Namun, yang pertama harus dilakukan adalah menjual pemain: Juventus membutuhkan 13 juta euro sebelum 30 Juni, dan total penjualan sebesar 100 juta euro sebelum 30 Juni 2027. Inilah tanda zaman. Situasi yang sulit.