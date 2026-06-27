Juventus, drama seputar Kolo Muani, penyerang peringkat kesepuluh Prancis, dan serangan mematikan Jonathan David

Drama seputar Kolo Muani seolah-olah terjadi di ruang yang tak terikat waktu, karena baik dengan Damien Comolli maupun Giovanni Carnevali, situasinya tetap sama: sudah setahun Juventus mendapat dukungan dari sang pemain, namun belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain. Dan entah apakah Luciano Spalletti akan berhasil memiliki Kolo Muani dalam skuadnya sejak tanggal pemusatan latihan pramusim, 16 Juli.





Sementara itu, masih dari Piala Dunia, Jonathan David menegaskan keinginannya untuk tetap di Juve (“Saya memiliki kontrak lima tahun”) dan, secara tersirat namun tidak terlalu tersembunyi, setelah mencetak hat-trick bersama Kanada, ia sepertinya ingin mengirim pesan kepada Spalletti: “Ini situasi yang benar-benar berbeda: Juventus dan tim nasional adalah dua tim yang berbeda, dua sistem yang berbeda. Tapi sebagai penyerang, setiap kali mencetak gol, kepercayaan dirimu semakin meningkat dan kamu membawa kepercayaan diri itu ke pertandingan berikutnya". Entah apa pendapat pelatih Juventus itu, yang sepanjang musim ini tak segan-segan menyindir David, menggodanya soal kepribadian (“David dan Openda harus memiliki kepercayaan diri dan ekspresi wajah yang... di momen-momen krusial”).



