Hasil imbang 2-2 melawan Rennes di Liga Europa tidak memperparah krisis Juventus, tetapi juga tidak menyelesaikannya. Terlepas dari gol yang berpotensi mengubah skor menjadi 3-2 tetapi dianulir lewat keputusan yang diperdebatkan, serta respons positif setelah tertinggal, tim asuhan Luciano Spalletti juga menunjukkan banyak kelemahan dari segi mentalitas, taktik, dan teknik. Posisi Juventus di klasemen Liga Europa tetap baik. Mereka berada di delapan besar dalam upaya lolos langsung ke babak 16 besar tanpa melalui playoff. Situasi ini lebih baik dibandingkan di liga, tempat Juventus masih tertahan di posisi kedelapan.





Di luar poin dan posisi klasemen, laga Juventus melawan Rennes mengungkap banyak hal tentang tim, pelatih, dan para pemain. Luciano Spalletti telah mencoba segala cara dari sisi taktik, dengan kerap mengubah formasi, bahkan saat pertandingan berlangsung, demi menemukan skema yang paling cocok bagi para pemain yang tersedia. Dari sisi individu, pertandingan pada Kamis malam itu, ditambah kekalahan dari Lazio di liga, memberikan banyak petunjuk.



