Jurgen Klopp Red Bull 2025Getty Images
Gill Clark dan Muhammad Zaki

Jurgen Klopp Jadi Pelatih Baru Real Madrid?! Eks-Bos Liverpool 'TERBUKA' Gantikan Carlo Ancelotti

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Mantan bos Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan terbuka untuk kembali melatih di Real Madrid atau Brasil.

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