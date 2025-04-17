Jurgen Klopp Jadi Pelatih Baru Real Madrid?! Eks-Bos Liverpool 'TERBUKA' Gantikan Carlo Ancelotti

Getty ImagesGill Clark dan Muhammad ZakiJurgen Klopp Jadi Pelatih Baru Real Madrid?! Eks-Bos Liverpool 'TERBUKA' Gantikan Carlo AncelottiReal MadridJ. KloppBrazilTransfersLiverpoolLaLigaPremier LeagueReal Madrid vs ArsenalChampions LeagueMantan bos Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan terbuka untuk kembali melatih di Real Madrid atau Brasil.Artikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel dilanjutkan di bawah iniKlopp mulai jenuh di Red BullMau kembali melatih, tapi hanya untuk timnas Brasil atau Real MadridPosisi manajer Brasil lowong & masa depan Ancelotti tidak pastiGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang