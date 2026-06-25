Jurgen Klopp menjelaskan mengapa ia menyukai jeda minum yang kontroversial di Piala Dunia

Di sisi lain, kebijakan tersebut menuai kritik dari para pelaku di lapangan. Manajer Inggris, Thomas Tuchel, juga mengungkapkan kekecewaannya, dengan menyatakan bahwa frekuensi jeda tersebut secara mendasar mengubah cara pertandingan sepak bola dimainkan. Bagi manajer yang mengandalkan ritme intensitas tinggi dan melelahkan lawan melalui tekanan terus-menerus, jeda setiap 22 menit dapat berdampak merugikan bagi rencana taktis mereka.

Manajer The Three Lions itu berkata: "Saya rasa hal ini mengganggu dan mengubah identitas sebuah pertandingan sepak bola jauh lebih dari yang saya kira. Dulu saya pernah mengalami jeda hidrasi saat cuaca sangat, sangat panas dan memang diperlukan, tapi durasinya lebih singkat. Jeda itu lebih singkat dan hanya terjadi di beberapa pertandingan saja. Demi keadilan, kini hal ini diterapkan di setiap pertandingan untuk setiap tim. Hal ini membagi pertandingan hampir menjadi empat bagian. Dan saya rasa hal ini mengubah karakteristik pertandingan lebih dari yang saya kira."

Sementara itu, kapten Belanda Virgil van Dijk merasa sistem ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel daripada aturan seragam untuk setiap pertandingan. Ia mengatakan: "Istirahat hidrasi ini agak menarik, karena saya jelas menonton hampir semua pertandingan hingga hari ini, dan setiap kali ada jeda iklan, rasanya agak… Bukan berarti saya menyukainya," jelas Van Dijk. “Menurut saya, bagi penonton netral di TV hal ini juga tidak terlalu bagus. Jika cuaca benar-benar panas, tentu saja akan baik untuk memberlakukannya. Namun, menurut saya, hal ini harus dilihat secara terpisah pada setiap pertandingan. Tapi saya rasa saya sudah cukup banyak berbicara mengenai hal itu.”