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Jurgen Klopp menjelaskan mengapa ia menyukai jeda minum yang kontroversial di Piala Dunia
Manfaat bagi para pemain
Seiring dengan digelarnya pertandingan-pertandingan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, FIFA telah menerapkan jeda terjadwal di tengah setiap babak. Meskipun tujuan utamanya adalah melindungi para pemain dari teriknya panas musim panas Amerika Utara, jeda-jeda tersebut telah menjadi topik pembicaraan utama. Namun, Klopp justru menanggapi perdebatan ini dengan sikap yang lebih santai.
Saat berbicara mengenai penerapan aturan tersebut, Klopp mengakui kebutuhan fisik para atlet. "Cuacanya sangat panas dan ini baik bagi para pemain," kata Klopp. "Apakah ini baik bagi para pelatih? Ya, saya pasti akan menyukainya. Mungkin saat ini waktunya sedikit terlalu lama. Jelas terlalu lama karena untuk minum, Anda tidak perlu waktu dua setengah menit atau lebih. Tapi begitulah adanya."
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Klopp melihat sisi lucu dari peraturan baru FIFA
Menurut pelatih berusia 59 tahun itu, pengalaman menonton pertandingan secara langsung di stadion tentu berbeda dibandingkan menontonnya di televisi. Klopp dengan bercanda mengakui bahwa televisi memberikan solusi praktis bagi seseorang seumurannya selama hari-hari pertandingan yang panjang.
"Memang ada gunanya, dan saat Anda berada di stadion, itu tidak masalah karena Anda bisa menikmati sedikit hiburan—di Dallas dengan para pemandu sorak, yang saya nikmati di layar lebar," kata Klopp. "Itu sama sekali tidak masalah, tapi saya mengerti ketika Anda duduk di rumah dan kemudian iklan mulai tayang… tapi mengingat usia saya, pergi ke toilet adalah istirahat yang menyenangkan!"
Tuchel dan Van Dijk memimpin kubu lawan
Di sisi lain, kebijakan tersebut menuai kritik dari para pelaku di lapangan. Manajer Inggris, Thomas Tuchel, juga mengungkapkan kekecewaannya, dengan menyatakan bahwa frekuensi jeda tersebut secara mendasar mengubah cara pertandingan sepak bola dimainkan. Bagi manajer yang mengandalkan ritme intensitas tinggi dan melelahkan lawan melalui tekanan terus-menerus, jeda setiap 22 menit dapat berdampak merugikan bagi rencana taktis mereka.
Manajer The Three Lions itu berkata: "Saya rasa hal ini mengganggu dan mengubah identitas sebuah pertandingan sepak bola jauh lebih dari yang saya kira. Dulu saya pernah mengalami jeda hidrasi saat cuaca sangat, sangat panas dan memang diperlukan, tapi durasinya lebih singkat. Jeda itu lebih singkat dan hanya terjadi di beberapa pertandingan saja. Demi keadilan, kini hal ini diterapkan di setiap pertandingan untuk setiap tim. Hal ini membagi pertandingan hampir menjadi empat bagian. Dan saya rasa hal ini mengubah karakteristik pertandingan lebih dari yang saya kira."
Sementara itu, kapten Belanda Virgil van Dijk merasa sistem ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel daripada aturan seragam untuk setiap pertandingan. Ia mengatakan: "Istirahat hidrasi ini agak menarik, karena saya jelas menonton hampir semua pertandingan hingga hari ini, dan setiap kali ada jeda iklan, rasanya agak… Bukan berarti saya menyukainya," jelas Van Dijk. “Menurut saya, bagi penonton netral di TV hal ini juga tidak terlalu bagus. Jika cuaca benar-benar panas, tentu saja akan baik untuk memberlakukannya. Namun, menurut saya, hal ini harus dilihat secara terpisah pada setiap pertandingan. Tapi saya rasa saya sudah cukup banyak berbicara mengenai hal itu.”
- Getty Images Sport
FIFA tetap teguh dalam memperjuangkan keadilan dalam turnamen
Meskipun ada gelombang kecaman dari para bintang ternama dan sorakan protes yang terdengar dari tribun saat pertandingan dihentikan, FIFA tidak berniat menghapus jeda tersebut di tengah turnamen. Badan pengatur tersebut menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah keselamatan pemain dan memastikan setiap tim bertanding di bawah aturan operasional yang sama, terlepas dari apakah atap stadion ditutup atau suhu luar menurun.
Menanggapi kritik yang terus berlanjut, seorang juru bicara FIFA mengatakan kepada Press Association: "Kami ingin memastikan kondisi yang setara bagi semua pihak dan itulah mengapa jeda-jeda ini diterapkan di setiap pertandingan."
Presiden Gianni Infantino membela peraturan tersebut dengan penjelasan serupa, sekaligus membantah bahwa FIFA memperoleh keuntungan dari iklan yang ditayangkan selama jeda tersebut.