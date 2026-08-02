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Julian Alvarez feud.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Julian Alvarez sempurna untuk Barcelona! Arsenal tak perlu ikut-ikutan perang transfer antara juara La Liga & Atletico Madrid

Opinion
J. Alvarez
Barcelona
Arsenal
FEATURES
Atletico Madrid
LaLiga
Premier League

Tak seorang pun bisa menuduh Julian Alvarez tidak tahu persis apa yang ia inginkan. Menjadi kejutan ketika ia memutuskan untuk mendorong kepindahannya dari Manchester City pada 2024, setelah memenangi dua gelar Premier League dan trofi Champions League dalam dua musim pertamanya bersama klub, tetapi penyerang asal Argentina itu telah lelah berada di bawah bayang-bayang mesin gol asal Norwegia, Erling Haaland.

Atletico Madrid bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangan Alvarez dalam kesepakatan besar senilai £82 juta ($11 juta), dan ia jelas mengisyaratkan keinginannya untuk peran yang lebih penting saat presentasi resminya. "Saya merasa membutuhkan perubahan dalam karier saya. Saya perlu mencari tantangan baru dan saya yakin klub ini memberi saya perangkat untuk memberikan yang terbaik."

Alvarez menambahkan: "Saya datang ke sini untuk membantu tim dan memperjuangkan setiap gelar. Saya sangat bahagia dan termotivasi.


"Saya berbicara dengan [Diego] Simeone dan ia bilang ingin saya datang ke sini. Ia mengatakan bahwa saya akan membantu tim dan mereka akan memaksimalkan kelebihan saya serta membantu saya memperbaiki kelemahan saya. Tujuan saya adalah menunjukkan performa terbaik, membantu tim menang, dan membawa Atlético ke level tertinggi."

Sayangnya, Alvarez belum benar-benar mencapai tujuan-tujuan itu sejak mengambil keputusan berani tersebut. Atletico belum meraih trofi dengan mantan pemain Man City itu memimpin lini serang, dan setelah mencetak 17 gol yang mengesankan pada musim debutnya di La Liga, ia hanya mampu mencatatkan delapan gol musim lalu.

Alvarez telah menjadi sosok utama, tetapi di tim yang tidak bermain sesuai dengan kelebihannya. Pada usia 26 tahun, dengan tahun-tahun puncaknya sudah di depan mata, ia menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk "tantangan baru" lainnya. Menurut ESPN, tujuan yang diinginkan Alvarez adalah Barcelona, yang telah menyatakan ketertarikannya secara terbuka dan memicu kemarahan para petinggi Atletico.

Tampaknya Atletico akan melakukan segala cara untuk memastikan Alvarez tidak bergabung dengan Barca, yang membuka peluang bagi peminat pesaing, Arsenal. Namun, juara Premier League yang baru itu tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk terlibat dalam perang transfer yang satu ini. Alvarez jauh lebih cocok dengan Barca, dan jika mereka mampu merampungkan kesepakatan, ia bisa mencapai seluruh sisa tujuan kariernya di Spotify Camp Nou.

  • Julian AlvarezGetty Images

    'Yang terbaik untuk semua orang adalah transfer'

    Sesuai dengan karakternya, Alvarez tidak menyembunyikan ambisinya. Berbicara kepada ESPN pada awal perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026, ia berkata: "Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan orang-orang di [Atlético] yang perlu saya ajak bicara. Saya rasa hal terbaik bagi semua orang adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya."

    Pernyataan singkat namun eksplosif dari Alvarez itu muncul setelah Barca dilaporkan mengajukan tawaran senilai €100 juta (£86 juta/$115 juta) untuk Alvarez, yang memicu respons luar biasa dari Atletico di media sosial. Akun X resmi klub itu mengunggah serangkaian kiriman dengan format sama yang dipopulerkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, secara sarkastis 'mengonfirmasi' tawaran untuk Lamine Yamal, Raphinha, dan Pedri lengkap dengan gambar hasil photoshop yang menampilkan ketiganya mengenakan warna Atletico.

    Kiriman terkait Yamal tersebut berbunyi: “HERE WE GO! Kami telah mengirim faks ke Barcelona dengan tawaran transfer kami: 4 tiket untuk konser Bad Bunny besok, langganan tahunan ABC, dan sekantong biji bunga matahari. Kami menanti dengan penuh semangat jawaban untuk menyiapkan 'pengumuman[nya]'.”

    Maka, wajar untuk dikatakan bahwa Atletico merasa tersinggung dengan pendekatan itu. Menurut Diario Sport, mereka sejak itu memberi tahu Barca bahwa €150 juta adalah angka ajaibnya, dan harus dibayar di muka, tanpa peluang bagi pemain mana pun seperti Marc Casado atau Ferran Torres untuk bergerak ke arah sebaliknya guna menekan harga.



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  • Julian AlvarezGetty Images

    Laporta melancarkan tekanan

    Atletico juga menolak tawaran dengan nominal yang sama persis dari Real Madrid pada Juni, tetapi secara internal tawaran itu tidak dianggap "serius", menurut The Athletic. Sebaliknya, Barca menjadikan Alvarez sebagai target utama mereka menjelang bursa transfer musim panas, dan Joan Laporta telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan Atletico sejak terpilih kembali sebagai presiden Blaugrana.

    "Kami telah mengajukan tawaran yang tidak tanpa batas, dan pada waktunya kami akan mengumumkan berapa lama tawaran itu masih berlaku," kata Laporta bulan lalu. "Tawaran itu diajukan dengan niat merekrut pemain yang diinginkan baik oleh manajemen olahraga maupun pelatih. Menurut saya, dia pemain hebat; kami mempertahankan tawaran besar itu, tetapi masa berlaku tawaran ini tidak tanpa batas."

    Laporta juga membantah anggapan bahwa merekrut Alvarez tidak layak secara finansial setelah Barca akhirnya kembali ke aturan Financial Fair Play 1:1 milik La Liga yang telah lama dinantikan, sekaligus menegaskan bahwa hati Alvarez sudah tertambat di Camp Nou. "Barca bisa menangani operasi apa pun, tetapi dengan logika olahraga dan ekonomi. Kami akan mengatur pasar," lanjutnya. "Saya telah berbicara dengan Atletico dan menegaskan apa yang kami inginkan. Deco telah mengajukan tawaran. Kami tahu pemain itu ingin datang ke Barca, dan sudah sejak lama. Kami mengajukan proposal ini dengan segala hormat kepada klub Madrid tersebut. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berencana menjualnya karena kami tidak punya alternatif lain. Kami akan mempertahankan tawaran ini selama yang kami rasa perlu. Kami tidak akan berada dalam belas kasihan mereka. Jika mereka ingin melakukan transfer ini, kami akan sangat senang."

  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    Atletico bergeming pada pendiriannya

    Taktik Barca membuat CEO Atletico, Miguel Ángel Gil Marín, murka. Menanggapi permohonan transfer yang disampaikan Alvarez ke publik, ia berkata kepada EFE: "Barça tidak menghormati kami. Mereka pikir bisa menginjak-injak kami dan bahwa kami lemah serta bodoh, padahal kenyataannya mereka justru menunjukkan kepada dunia sebuah cara bertindak yang mencerminkan diri mereka sendiri. Mereka membohongi kami, membohongi pemain, membohongi media... bahkan mereka membohongi para pendukung mereka sendiri. Mereka berusaha membuat semua orang percaya bahwa mereka bisa menuntaskan sebuah kesepakatan yang pada kenyataannya tidak mampu mereka lakukan. Tanggung jawab kami adalah membela kepentingan Atlético Madrid. Itulah sebabnya kami akan mengajukan pengaduan ke FIFA terhadap Barça karena menegosiasikan seorang pemain yang masih terikat kontrak selama periode terproteksi."

    Pekan ini, Atletico menepati janji tersebut dengan mengajukan pengaduan resmi kepada FIFA sekaligus Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) atas dugaan Barca mendekati Alvarez secara ilegal, seperti dilaporkan AFP. Marin juga menegaskan bahwa Atletico tidak berniat merestui kepergian Alvarez, sebuah sikap yang didukung Simeone saat ia menatap musim 2026-27.

    "Dia adalah pemain yang kami, sebagai klub dan sebagai tim, bayangkan sebagai sosok untuk membangun permainan kami," ujar pelatih Atletico itu baru-baru ini kepada ESPN Argentina. "Inilah yang kami lakukan sejak ia datang dan itu tetap menjadi pemikiran kami." Ini adalah kisah yang telah berubah menjadi buruk, dan berpotensi menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi Simeone hingga bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September.

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  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    Kesepakatan tukar pemain Gyokeres batal

    Tidak sulit memahami sudut pandang Atletico. Setelah melihat legenda klub Antoine Griezmann hengkang ke MLS, Alvarez menjadi tumpuan tak terbantahkan bagi tim; ia menebar ketakutan di lini pertahanan lawan dan memiliki keajaiban di kakinya untuk menentukan laga-laga ketat.

    Kehilangan dirinya praktis akan mengakhiri harapan apa pun untuk kembali bersaing serius memperebutkan gelar La Liga dan Liga Champions. Sudah ada jurang kualitas yang begitu besar antara Atletico dan Barca, dan menjual pemain terbaik mereka ke juara Liga dua musim beruntun itu akan membuat jurang tersebut mustahil dijembatani.

    Namun, mempertahankan pemain yang kecewa tidak pernah menjadi ide yang baik. Simeone membutuhkan semua orang untuk sepenuhnya menganut filosofinya agar Atletico kembali ke jalur meraih trofi, dan Alvarez bisa dengan cepat menjadi sosok yang mengganggu, bahkan hanya melalui bahasa tubuh yang tak disadari.

    Oleh karena itu, Atletico seharusnya jauh lebih terbuka untuk membiarkan Alvarez pergi ke luar negeri, menjaga keharmonisan di ruang ganti tanpa memperkuat rival langsung. Paris Saint-Germain juga dikaitkan dengan Alvarez, tetapi Arsenal terasa sebagai opsi yang lebih realistis. Sementara PSG sudah memiliki kedalaman skuad yang luar biasa di lini depan, Alvarez bisa langsung masuk ke dalam susunan pemain inti Mikel Arteta.

    Bos Arsenal itu, bagaimanapun, tidak bersedia mempertimbangkan pertukaran langsung dengan Viktor Gyokeres, bertentangan dengan laporan yang beredar luas. Arteta menegaskan di akhir pekan bahwa Gyokeres tetap ada dalam rencananya, yang bukan kejutan mengingat atribut fisiknya begitu selaras dengan skema taktik sang pelatih.

    Alvarez cukup serbabisa untuk bermain melebar, sebagai No.10, atau berpotensi berduet dengan Gyokeres, setelah berpasangan dengan Alexander Sorloth di lini depan Atletico selama sebagian besar musim lalu. Ia juga sudah teruji di Premier League, dengan 29 kontribusi gol atas namanya dari 67 penampilan mengenakan seragam City, sehingga ketertarikan Arsenal terhadap pemain internasional Argentina itu sepenuhnya logis saat mereka berupaya mencapai level berikutnya.

  • julian-alvarez(C)Getty Images

    Barca bisa memberikan kebebasan yang didambakan Alvarez

    Meski demikian, kepindahan ke Emirates tidak begitu masuk akal bagi Alvarez. Arsenal terlalu mirip dengan Atletico dari segi gaya bermain, dengan ketergantungan pada bola mati untuk mencetak gol serta fokus pada keuntungan-keuntungan kecil ketimbang fluiditas permainan terbuka.

    Seberapa berguna pun Alvarez sebagai tambahan bagi lini depan Arsenal, sulit membayangkan Arteta mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Memikat Vinicius Junior meninggalkan Real Madrid sebagai pembelian prioritas akan jauh lebih berdampak, mengingat kepergian Leandro Trossard dan inkonsistensi Gabriel Martinelli yang menjengkelkan di sisi kiri.

    Alvarez memiliki peluang jauh lebih baik untuk membuka seluruh potensinya di klub "impiannya". Menurut Mundo Deportivo, sang juara dunia percaya Barcelona adalah tempat yang sempurna baginya untuk kembali menikmati sepak bola, dengan pendekatan berbasis penguasaan bola ala Hansi Flick yang berpotensi memberinya kebebasan yang ia dambakan di area depan lapangan.

    Tuntutan Simeone yang kaku telah membelenggu Alvarez. Ia tidak mengambil posisi-posisi yang benar-benar bisa menyakiti lawan karena banyaknya area yang harus ia jangkau di kedua ujung lapangan. Di Atletico, Alvarez dituntut menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi di Barca, ia akan terus-menerus menjalin kerja sama dengan para inovator yang sepemikiran seperti Yamal, Raphinha, dan Dani Olmo.

    Meskipun Flick tetap akan menuntut pressing tanpa henti dari Alvarez, yang merupakan ciri khas permainannya, ia tidak akan kekurangan pilihan ketika berhasil merebut bola. Ia bisa berkembang baik sebagai pengatur serangan maupun pencetak gol dalam skuad Barca yang atraktif ini. Penyerang veteran Robert Lewandowski tampak terlalu satu dimensi pada musim terakhirnya di Catalonia, dan Alvarez memiliki kapasitas untuk menjadi peningkatan besar, jika Laporta entah bagaimana bisa mencapai kesepakatan dengan jajaran petinggi Atletico yang semakin tidak puas.

  • Lamine Yamal Barcelona Julian Alvarez Atletico de Madrid(C)Getty Images

    Dukungan dari Yamal

    Sangat berarti pula bahwa beberapa pemain Barca secara terbuka membicarakan peluang kedatangan Alvarez, termasuk Yamal, Olmo, dan Pedri. Yamal terbilang paling berterus terang ketika ditanya soal jebolan akademi River Plate itu, karena ia menjawab kepada Cadena SER: "Saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi saya akan sangat senang, karena [Álvarez] adalah pemain hebat. Jika ia datang, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka... Jika saya jadi dia, saya akan melakukannya. Kami akan menantinya jika ia ingin datang. [Saya bilang] lakukan saja."

    Alvarez berhadapan dengan ketiganya di final Piala Dunia, dan tidak akan mengejutkan jika mereka membisikkan kata-kata penyemangat di telinganya setelah kemenangan 1-0 Spanyol atas Argentina. Mereka tahu ia bisa menjadi kepingan terakhir dalam teka-teki Barca, terutama di sepertiga akhir lapangan, saat mereka mengejar gelar Liga Champions pertama sejak 2015.

    Para penggemar Argentina hanya melihat sekilas bakat sejati Alvarez di Amerika Utara, dengan gol luar biasanya di masa perpanjangan waktu melawan Swiss di perempat final sebagai momen puncaknya, tetapi hal itu sebagian besar disebabkan oleh sifat tim Lionel Scaloni yang kurang padu dibandingkan tim yang berjaya di Qatar empat tahun sebelumnya. Alvarez hanyalah salah satu dari banyak penopang bagi Lionel Messi.

    Di Barca, ia akan dikelilingi para pemain elite, mengikuti jejak Messi sebagai bagian dari tim yang kompak dengan identitas menyerang yang jelas, jauh berbeda dari kenyataannya saat ini bersama Atletico. "Julian akan cocok di banyak klub, tetapi ia akan sangat cocok di Barca mengingat gaya permainannya. Ia pemain kelas atas, seseorang yang bisa bermain di mana saja dan menjadi ancaman serangan serba bisa," ujar mantan penyerang Atletico dan Barcelona, Sergio Aguero, dalam acara streaming 'Jijantes' awal musim panas ini.

    Aguero tepat sasaran. Tidak ada alasan Alvarez tidak akan tampil baik di Arsenal atau PSG, tetapi Barca dapat memberinya panggung untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Akan sangat disayangkan jika ia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu.