Julian Alvarez sempurna untuk Barcelona! Arsenal tak perlu ikut-ikutan perang transfer antara juara La Liga & Atletico Madrid

Atletico Madrid bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangan Alvarez dalam kesepakatan besar senilai £82 juta ($11 juta), dan ia jelas mengisyaratkan keinginannya untuk peran yang lebih penting saat presentasi resminya. "Saya merasa membutuhkan perubahan dalam karier saya. Saya perlu mencari tantangan baru dan saya yakin klub ini memberi saya perangkat untuk memberikan yang terbaik."

Alvarez menambahkan: "Saya datang ke sini untuk membantu tim dan memperjuangkan setiap gelar. Saya sangat bahagia dan termotivasi.





"Saya berbicara dengan [Diego] Simeone dan ia bilang ingin saya datang ke sini. Ia mengatakan bahwa saya akan membantu tim dan mereka akan memaksimalkan kelebihan saya serta membantu saya memperbaiki kelemahan saya. Tujuan saya adalah menunjukkan performa terbaik, membantu tim menang, dan membawa Atlético ke level tertinggi."

Sayangnya, Alvarez belum benar-benar mencapai tujuan-tujuan itu sejak mengambil keputusan berani tersebut. Atletico belum meraih trofi dengan mantan pemain Man City itu memimpin lini serang, dan setelah mencetak 17 gol yang mengesankan pada musim debutnya di La Liga, ia hanya mampu mencatatkan delapan gol musim lalu.

Alvarez telah menjadi sosok utama, tetapi di tim yang tidak bermain sesuai dengan kelebihannya. Pada usia 26 tahun, dengan tahun-tahun puncaknya sudah di depan mata, ia menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk "tantangan baru" lainnya. Menurut ESPN, tujuan yang diinginkan Alvarez adalah Barcelona, yang telah menyatakan ketertarikannya secara terbuka dan memicu kemarahan para petinggi Atletico.

Tampaknya Atletico akan melakukan segala cara untuk memastikan Alvarez tidak bergabung dengan Barca, yang membuka peluang bagi peminat pesaing, Arsenal. Namun, juara Premier League yang baru itu tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk terlibat dalam perang transfer yang satu ini. Alvarez jauh lebih cocok dengan Barca, dan jika mereka mampu merampungkan kesepakatan, ia bisa mencapai seluruh sisa tujuan kariernya di Spotify Camp Nou.