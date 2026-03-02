Jude Bellingham harus ikut ke Piala Dunia! Thomas Tuchel menjelaskan tiga alasan mengapa bintang Real Madrid yang cedera harus masuk skuad Inggris

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh mantan striker Inggris, Michael Owen. Mantan penyerang Real Madrid itu mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah Bellingham masuk dalam kategori "tak tersentuh" dan akan dipilih musim panas ini meskipun tidak bermain dalam pertandingan persahabatan pra-turnamen: “Tentu saja, jika dia kembali dan semuanya baik-baik saja - antara sekarang dan akhir musim - maka, ya, dia akan masuk dalam kategori 'tak tersentuh' menurut saya. Dia adalah salah satu pemain yang, jika fit, akan masuk dalam kategori itu.

“Pemain seperti dia tidak tumbuh di pohon. Dia bermain untuk Real Madrid setiap minggu, salah satu pemain bintang mereka, salah satu permata kami, permata di mahkota kami. Ini tidak ideal, dia bukan orang pertama yang mengalami cedera menjelang turnamen, tetapi jika semuanya baik-baik saja dan dia pulih dengan baik, tentu saja dia akan masuk skuad.”

Owen menambahkan tentang cedera yang dialami salah satu bintang sepak bola Inggris: “Saya akan memberi tempat untuk Jude Bellingham jika dia fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak tergantung pada apakah Tuchel memindahkan salah satu dari 10 pemain itu ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkannya.

“Apakah ada pemain yang jelas di sisi kiri yang akan menjadi starter? Ada beberapa kandidat. Jika dua dari gelandang serang ini bermain dengan sangat baik, apakah dia bisa memindahkan seseorang ke sisi kiri?

“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik mereka, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”