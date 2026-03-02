Getty
Jude Bellingham harus ikut ke Piala Dunia! Thomas Tuchel menjelaskan tiga alasan mengapa bintang Real Madrid yang cedera harus masuk skuad Inggris
Siapa lagi? Bellingham telah menjadi pemain kunci bagi Inggris.
Bellingham terkenal berteriak 'Siapa lagi?' saat mencetak gol spektakuler dengan tendangan overhead melawan Slovakia di Kejuaraan Eropa 2024, yang membuat Inggris tetap dalam perburuan gelar juara Eropa. Dia akhirnya mengalami kekecewaan di final akibat kekalahan dari Spanyol.
Perburuan keabadian lainnya akan dilangsungkan musim panas ini saat The Three Lions bertolak ke Amerika Utara dan bersaing untuk gelar prestisius di ajang besar. Konsensus umum menyatakan bahwa Bellingham, yang dijuluki ‘Galactico’ Real Madrid, harus menjadi bagian dari rencana tersebut.
Tuchel menjelaskan mengapa dia harus memilih Bellingham.
Dia saat ini sedang mengalami cedera otot paha belakang - dengan cedera tersebut diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu - dan manajer Inggris, Tuchel, mengatakan: “Klub [Real Madrid] sedikit lebih berhati-hati dalam memperkirakan waktu pemulihannya. Jude sedang berusaha keras, dan seperti yang kita ketahui, dia sangat tekun dan profesional.
“Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan kami pada bulan Maret. Tentu saja kami tetap berkomunikasi, itu hal yang wajar, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya... Apa pun yang bisa kami lakukan untuknya, kami akan membantu dan mendukungnya. Ini sedikit seperti perlombaan melawan waktu.”
Bellingham tidak perlu membuktikan apa-apa, sebagai sosok ikonik bagi klub dan negara, dan mungkin saja dia diabaikan untuk pertandingan persahabatan di Wembley melawan Uruguay dan Jepang—sebagai Tuchel memberi kesempatan kepada pemain lain untuk membuktikan nilai mereka.
Mantan bintang Timnas Inggris, Sharpe, yakin Bellingham akan masuk skuad, karena sulit untuk mengabaikan latar belakang dan passion-nya. Berbicara bersama BetBrain, Sharpe mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak akan menjadikan pertandingan persahabatan Maret sebagai batas waktu baginya. Jika dia pulih sepenuhnya dan kembali ke tim Madrid serta mulai bermain, maka menurut saya dia harus dibawa.
“Talenta pemain ini, dia bisa bermain di berbagai posisi. Dia berpengalaman dalam pertandingan besar, Liga Champions bersama Real Madrid menjadi modal bagus untuk Piala Dunia. Jika dia fit dan bermain secara reguler untuk Madrid, Anda harus membawanya.”
Apakah Bellingham 'tak tersentuh' di skuad Inggris?
Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh mantan striker Inggris, Michael Owen. Mantan penyerang Real Madrid itu mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah Bellingham masuk dalam kategori "tak tersentuh" dan akan dipilih musim panas ini meskipun tidak bermain dalam pertandingan persahabatan pra-turnamen: “Tentu saja, jika dia kembali dan semuanya baik-baik saja - antara sekarang dan akhir musim - maka, ya, dia akan masuk dalam kategori 'tak tersentuh' menurut saya. Dia adalah salah satu pemain yang, jika fit, akan masuk dalam kategori itu.
“Pemain seperti dia tidak tumbuh di pohon. Dia bermain untuk Real Madrid setiap minggu, salah satu pemain bintang mereka, salah satu permata kami, permata di mahkota kami. Ini tidak ideal, dia bukan orang pertama yang mengalami cedera menjelang turnamen, tetapi jika semuanya baik-baik saja dan dia pulih dengan baik, tentu saja dia akan masuk skuad.”
Owen menambahkan tentang cedera yang dialami salah satu bintang sepak bola Inggris: “Saya akan memberi tempat untuk Jude Bellingham jika dia fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak tergantung pada apakah Tuchel memindahkan salah satu dari 10 pemain itu ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkannya.
“Apakah ada pemain yang jelas di sisi kiri yang akan menjadi starter? Ada beberapa kandidat. Jika dua dari gelandang serang ini bermain dengan sangat baik, apakah dia bisa memindahkan seseorang ke sisi kiri?
“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik mereka, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”
Bellingham yang cedera dapat pulih sepenuhnya melalui latihan.
Bellingham berharap dapat menambah pengalaman bermain di La Liga dan Liga Champions sebelum akhir musim - meskipun kemungkinan besar ia akan absen dalam laga babak 16 besar Real Madrid melawan Manchester City di kompetisi Eropa elite. Inggris juga akan menghadapi pertandingan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida, yang memungkinkan pemanggilan kembali pemain internasional sebelum memulai kampanye Piala Dunia yang dinanti-nantikan melawan Kroasia pada 17 Juni.
